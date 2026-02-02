ZES e ZLS, ecco tutte le novità e i modelli 2026 da scaricare

Con uno stanziamento di 4 miliardi di euro, la Legge di bilancio 2026 ha esteso i bonus ZLS e ZES fino al 2028. Ecco le novità e i modelli per il 2026.

Il Bonus Zes è un credito di imposta in favore delle imprese ubicate nella Zona Economia Speciale, il bonus ZLS viene, invece, riconosciuto alle imprese ubicate nelle Zone Logistiche Semplificate. Le spese agevolabili riguardano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle zone viste.

Ecco le istruzioni per accedere ai bonus ZES e ZLS per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Modelli Bonus Zes e ZLS

Con i due provvedimenti pubblicati il 30 gennaio (3882/2026 e 3873/2026), l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli dichiarativi da utilizzare per la fruizione del bonus ZES e del credito d’imposta per le ZLS per il triennio 2026/2028 secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

La ZES è attiva nelle regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, mentre le Zone Logistiche Semplificate corrispondono alle aree portuali.

Per poter accedere al credito di imposta, le imprese interessate, a partire dal 3 marzo 2026 ed entro il 30 maggio 2026 (stesso arco temporale per il 2027 e 2028) devono comunicare la spese sostenute e che si intendono sostenere nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando i nuovi modelli approvati che possono essere scaricati in fondo all’articolo.

Questa è la comunicazione preventiva. La procedura richiede poi la comunicazione integrativa da effettuare dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 e deve attestare che gli investimenti sono stati effettivamente sostenuti.

Il credito di imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Come utilizzare il credito di imposta ZES e ZLS

A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di riconoscimento del credito di imposta e la relativa percentuale del beneficio può essere effettivamenten utilizzato in compensazione il credito di imposta.

Comunque non può essere utilizzato prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Il credito deve essere utilizzato esclusivamente con il modello F24.