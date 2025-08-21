Si torna a parlare del lusso sfrenato dei milionari e di inquinamento ambientale. Dopo l’isola dei miliardari (senza fogne) e dello yacht di Zuckerberg che ha rilasciato 5.300 tonnellate di CO₂ in 9 mesi, a finire nel mirino degli ambientalisti è stato lo yacht di Abramovich, che consuma circa 1.000 litri di gasolio solo per l’aria condizionata.

L’Eclipse, lungo 162,5 metri e valutato circa 700 milioni di dollari, è il più grande yacht privato mai costruito. Dotato di due eliporti, un sottomarino e una piscina trasformabile in pista da ballo, rappresenta l’apice del lusso estremo e della tecnologia navale. Tuttavia, dietro questo status symbol scintillante si nasconde un enorme costo ambientale.

Oggi, l’Eclipse è in fase di revisione a Istanbul, con un’ispezione tecnica e lavori estetici che costeranno oltre 40 milioni di dollari. Un investimento importante che, ancora una volta, solleva il dibattito sull’impatto ambientale dei super ricchi. Scopriamo insieme quanto consuma lo yacht di Abramovich, quanto costa e quali sono i rischi per l’ambiente: di seguito tutto quello che serve sapere a riguardo.

Eclipse, il super yacht di Abramovich: quanto costa e quanto consuma Quando fu varato ad Amburgo nel 2010, l'Eclipse venne celebrato come un capolavoro di ingegneria e design. Con i suoi 162,5 metri di lunghezza e 22 di larghezza, rimane uno dei simboli più iconici del mondo del superyachting. Il prezzo stimato di 700 milioni di dollari lo colloca tra le imbarcazioni più costose mai realizzate, con dotazioni che sembrano uscite da un film di James Bond: due eliporti, un piccolo sottomarino privato, una piscina con fondo mobile che si trasforma in pista da ballo, suite di lusso e sistemi di sicurezza all'avanguardia. Ma al di là delle caratteristiche spettacolari, ciò che colpisce sono i costi di gestione. Lo yacht di Abramovich, solo per restare fermo in porto, consuma circa 1.000 litri di gasolio al giorno per alimentare l'aria condizionata. Tradotto in termini ambientali, significa tonnellate di CO₂ immesse nell'atmosfera senza alcuna reale necessità di movimento. A questo si aggiungono le spese di manutenzione e di ormeggio: circa 209.000 dollari l'anno solo per tenere l'imbarcazione ancorata a Marmaris, oltre agli oltre 40 milioni previsti per la revisione tecnica e cosmetica attualmente in corso a Istanbul. Il contrasto è evidente: mentre nel mondo milioni di persone faticano ad accedere a risorse energetiche essenziali, una singola imbarcazione brucia quantità di carburante che potrebbero alimentare interi villaggi. L'Eclipse diventa così il simbolo di un lusso che non solo è inaccessibile ai più, ma che ha un impatto ambientale sproporzionato.