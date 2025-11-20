Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Le bottiglie di plastica cambiano ancora. Ecco come saranno entro il 2030

Alessandro Nuzzo

20 Novembre 2025 - 21:41

Ancora una novità per le bottiglie di plastica. Ecco l’ultima mossa per ridurre l’inquinamento.

Le bottiglie di plastica cambiano ancora. Ecco come saranno entro il 2030

Seguici su

Ogni anno in Europa si consumano circa 46 miliardi di bottiglie di plastica. Indovinate quale nazione è al primo posto? L’Italia. Il nostro Paese consuma in media circa 208 litri di acqua in bottiglia all’anno a testa, posizionandosi al primo posto in Europa e al secondo a livello mondiale. Questo equivale a circa 14 miliardi di bottiglie consumate ogni anno sul territorio nazionale, un dato che continua a crescere nonostante le campagne di sensibilizzazione.

Poiché la plastica è uno dei materiali più inquinanti al mondo e ogni anno una quota enorme finisce negli oceani e negli ecosistemi, da qualche tempo si sta cercando una soluzione a livello comunitario per ridurne l’uso e soprattutto incentivare il riciclo, limitando la dispersione nell’ambiente. Si stima che circa il 70% dei materiali inquinanti presenti in mare sia rappresentato da bottiglie o involucri in plastica. Inoltre, solo la metà delle bottiglie viene effettivamente avviata al riciclo, con un impatto significativo sulla salute degli ecosistemi marini.

La prima mossa per invertire il trend può sembrare banale, inutile e per molti fastidiosa, ma evita la dispersione dei tappi di plastica. Si tratta dell’obbligo, entrato in vigore lo scorso anno, di fissare il tappo alla bottiglia per impedire che possa staccarsi e finire nell’ambiente. La novità è stata criticata perché rende più scomodo bere dalla bottiglia. Tuttavia, la misura è importante: i tappi smarriti finiscono in grandi quantità nell’ambiente e le autorità europee ritengono che questa modifica riduca sensibilmente i rifiuti nelle acque e negli ecosistemi, soprattutto lungo le coste.

Una percentuale di plastica nelle bottiglie deve essere riciclata

leggi anche

Mangiamo plastica ogni giorno e non lo sappiamo. I 5 oggetti in cucina che ne contengono di più
Mangiamo plastica ogni giorno e non lo sappiamo. I 5 oggetti in cucina che ne contengono di più

Da gennaio è entrata in vigore una nuova disposizione della Direttiva n. 904 del 2019 sulla plastica monouso, relativa alla percentuale di plastica riciclata che devono obbligatoriamente contenere le bottiglie per bevande. In pratica, da quest’anno le bottiglie in PET prodotte dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata. Per effettuare il calcolo occorre considerare il peso complessivo delle componenti plastiche, quindi corpo, tappo ed etichette, così da rendere più trasparente il processo produttivo.

Ma non è tutto, perché dal 2030 arriverà un’ulteriore novità: la percentuale di plastica riciclata dovrà salire ad almeno il 30%. L’obiettivo è chiaro: aumentare gradualmente la quota fino a ottenere bottiglie realizzate interamente con plastica riciclata e favorire un’economia totalmente circolare, riducendo la dipendenza da materie prime vergini e limitando la pressione sull’ambiente.

Le differenze non riguarderanno sicurezza e qualità del prodotto, che resteranno invariate. Si noteranno soltanto alcune variazioni nell’aspetto: le bottiglie con plastica riciclata potranno apparire più opache, meno trasparenti e con una colorazione leggermente irregolare, segno visibile di un processo più sostenibile. Questi cambiamenti estetici non devono però essere percepiti come un difetto, ma come il risultato concreto di un percorso collettivo verso un modello di consumo più responsabile. In futuro, riconoscere una bottiglia più opaca potrebbe diventare un simbolo di impegno ambientale, dimostrando che anche piccoli gesti quotidiani possono contribuire a ridurre l’inquinamento globale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Inquinamento
# Ambiente
# Plastica

Iscriviti a Money.it

FT logo

Capitalismo dell’innovazione: il miracolo americano è al capolinea?

Mentre l’Europa guarda agli Stati Uniti come modello di successo (…)

18 novembre 2025

Dalla socialità all’isolamento: la parabola discendente dei social media

Mentre le piattaforme si riempiono di contenuti generati dall’IA, gli utenti (…)

14 novembre 2025

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

La battaglia per la Fed riguarda molto più dei tassi di interesse

La sfida sull’indipendenza della Fed va oltre i tassi di interesse: tra QE, (…)

30 ottobre 2025

SONDAGGIO
Termina il 22/11/2025 Andrai a votare al referendum sulla giustizia?
VOTA ORA

Selezionati per te

Allarme grano in Europa. Negli ultimi 12 anni la quantità di pesticidi usata è aumentata del 12%

Green Economy

Allarme grano in Europa. Negli ultimi 12 anni la quantità di pesticidi usata è aumentata del 12%
Allarme PFAS. Un'indagine internazionale svela il rapporto tra lobby e istituzioni europee

Green Economy

Allarme PFAS. Un’indagine internazionale svela il rapporto tra lobby e istituzioni europee

Correlato