Ecco quanto ha consumato, in soli 9 mesi, il superyacht da $300 milioni di Mark Zuckerberg

Si torna a parlare di lusso e inquinamento ambientale. Dopo l’isola dei miliardari senza fognature, questa volta a finire nel mirino degli ambientalisti è stato Mark Zuckerberg, che in soli 9 mesi ha bruciato da solo 5.300 tonnellate di CO₂.

Il fondatore di Facebook e CEO di Meta è stato protagonista, ancora una volta, di un dibattito acceso sulla sostenibilità e le disuguaglianze. Il suo superyacht Launchpad, un’imbarcazione dal valore stimato di 300 milioni di dollari, ha viaggiato in lungo e in largo per il globo, accompagnato dalla sua nave di supporto Abeona. I due giganti marittimi hanno bruciato oltre 2 milioni di litri di gasolio, generando un’impronta di carbonio paragonabile a quella di intere cittadine.

Nel frattempo, mentre milioni di persone affrontano le conseguenze della crisi climatica, come il trasferimento di un intero popolo,prima che la loro isola venga sommersa, pochi privilegiati sembrano continuare a vivere in una realtà parallela, dove il lusso non conosce limiti né responsabilità. Le immagini del Launchpad attraccato tra i fiordi norvegesi o ancorato nel Mar Egeo appaiono affascinanti solo fino a quando non si considerano i numeri reali del suo impatto. Una domanda sorge spontanea: fino a quando tollereremo che l’estrema ricchezza venga esercitata a spese dell’intero pianeta?

Zuckerberg e il lusso estremo: il superyacht Launchpad

Il Launchpad è molto più di un’imbarcazione: è una vera e propria villa galleggiante da 118 metri, progettata dal celebre designer Espen Øino e costruita da Feadship. Dotato di quattro ponti, 13 cabine per 26 ospiti, un equipaggio di 42 persone e un eliporto, rappresenta uno degli esempi più opulenti di navigazione privata esistenti al mondo. A completare il quadro c’è Abeona, la nave d’appoggio da 30 milioni di dollari che trasporta attrezzature sportive, tender, e persino un elicottero.

Il viaggio del superyacht non è stato solo lungo, ma estremamente elaborato: oltre 9.600 miglia nautiche percorse da San Francisco al Pacifico e ritorno, con tappe in Norvegia per l’eliski, in Grecia per festeggiamenti privati, e in molte altre località esclusive. Tutto questo mentre, paradossalmente, in alcune tappe l’imbarcazione attendeva per settimane l’arrivo del suo proprietario, alimentata e pronta a salpare in ogni momento.

Questa è la manifestazione estrema di un nuovo stile di vita “tech-billionaire”: quello in cui il tempo, lo spazio e le risorse naturali vengono modellati su misura per le esigenze di pochi. Non è solo una questione di denaro, ma di potere e accesso illimitato. Il Launchpad diventa così un simbolo eloquente di come il privilegio possa permettere la creazione di una dimensione quasi alternativa, scollegata dalla realtà della maggior parte delle persone e dalle urgenze del nostro tempo.