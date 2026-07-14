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Warren Buffett esclude la Fondazione Gates dalle donazioni annuali di azioni. Stop dopo 20 anni

Laura Naka Antonelli

14 Luglio 2026 - 14:41

L’ex CEO di Berkshire Hathaway, ha deciso di escludere la Fondazione Gates dalle donazioni annuali di azioni destinate alla beneficenza. Il motivo ufficiale.

Warren Buffett esclude la Fondazione Gates dalle donazioni annuali di azioni. Stop dopo 20 anni
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Warren Buffett, ex CEO e tuttora Presidente della holding Berkshire Hathaway, ha deciso di escludere la Fondazione Gates dalle donazioni annuali di azioni destinate alla beneficenza.

Lo riporta la CNBC, precisando che l’oracolo di Omaha ha deciso di donare tutte le azioni alle quattro fondazioni che sono legate alla sua famiglia.

Donazioni annuali di azioni, Warren Buffett dà tutto alla famiglia: “Purtroppo i miei figli stanno invecchiando”

L’annuncio è arrivato dalla conglomerata Berkshire Hathaway, che ha reso noto che il suo presidente Warren Buffett, 95 anni, donerà 9 milioni di azioni di Classe B di Berkshire alla Susan Thompson Buffett Foundation e 1 milione di azioni ciascuna alla Sherwood Foundation, alla Howard G. Buffett Foundation e alla NoVo Foundation.

Così Warren Buffett nel comunicato con cui spiega la sua decisione:

“Il mio obiettivo è di cedere tutte le mie azioni Berkshire nell’arco di circa otto anni. Come ho spiegato lo scorso anno, i miei figli purtroppo stanno invecchiando. Spero vivamente che tutti e tre riescano a completare la cessione delle mie azioni entro il 31 dicembre 2034”.

Fondazione Gates esclusa da donazioni Buffett. C’entrano legami sospetti con Jeffrey Epstein?

Tra i grandi esclusi, in evidenza sopratutto la Fondazione Gates, che per anni è stata una delle principali beneficiarie delle donazioni annuali di azioni Berkshire.

Dal 2006, Warren Buffett ha donato di fatto più di 43 miliardi di dollari in azioni Berkshire all’organizzazione filantropica fondata da Bill Gates e dalla sua ex moglie, Melinda French Gates.

L’esclusione arriva dopo che il Wall Street Journal ha riferito che Buffett ha sospeso la consueta donazione alla Fondazione Gates in attesa dell’esito di una verifica sui rapporti della fondazione con Jeffrey Epstein.

In un’intervista rilasciata a marzo a Becky Quick della CNBC, Buffett aveva dichiarato di “non aver più parlato con Gates da quando tutta la vicenda è emersa”.

Cosa aveva detto Warren Buffett di Bill Gates qualche mese fa. Rotta la promessa di 20 anni fa

Alla domanda se i due fossero ancora amici stretti, Buffett aveva replicato di avere condiviso con Bill Gatesmomenti straordinari insieme”, aggiungendo però che “finché la situazione non sarà chiarita... non credo abbia molto senso parlare troppo”.

La CNBC ha precisato come la decisione rappresenti una rottura rispetto all’impegno assunto da Buffett 20 anni fa.

In una lettera del 2006 indirizzata a Bill e Melinda Gates, Buffett aveva scritto infatti che si sarebbe impegnato “in modo irrevocabile” a effettuare donazioni annuali di azioni Berkshire alla loro fondazione per “tutta la durata della mia vita”, a condizione che almeno uno dei due continuasse a ricoprire un ruolo attivo nell’organizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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# Warren Buffett
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# Berkshire Hathaway B
# Azioni
# Jeffrey Epstein
# donazioni
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