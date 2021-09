Warren Buffett punta sul cash flow: 3 scommesse dal suo portafoglio

Da sempre gli analisti e investitori di Wall Street tengono d’occhio gli utili delle società al momento di decidere su quale società puntare, ma questi possono essere manipolati con trucchi contabili aggressivi o addirittura fraudolenti.

Warren Buffett e il cash flow

Un’alternativa da tenere in conto al momento di riempire il portafoglio può essere quella di concentrarsi sulle aziende che generano grandi quantità di free cash flow, ovvero i flussi determinati dalla differenza tra tutte le entrate e le uscite monetarie.

Questa strategia è quella preferita dall’Oracolo di Omaha, Warren Buffett, vero e proprio guru per chi ha fatto dell’investimento in borsa un mestiere di successo.

Da Yahoo Finance hanno analizzato tre società presenti nel portafoglio di Berkshire Hathaway, la holding statunitense guidata da Buffett.

Chevron

Tra i preferiti nel portafoglio di Buffett è il gigante americano del petrolio e del gas, Chevron, che ha generato ben 11,2 miliardi di dollari di flusso di cassa nel corso degli ultimi 12 mesi e presenta costantemente margini di free cash flow pari al 10%.

La compagnia sta mettendo in piedi iniziative destinate al taglio dei costi e al miglioramento dell’efficienza che potrebbero essere in grado di portare benefici agli azionisti per il prossimo futuro.

Chevron ha inoltre annunciato che avrebbe ripristinato il suo programma annuale di riacquisto di azioni a causa di una combinazione di migliori prestazioni operative e di meno spese.

Dalla società hanno spiegato che il loro free cash flow è stato il più alto degli ultimi due anni grazie alla solida performance operativa e finanziaria e alle minori spese in conto capitale.

L’amministratore delegato, Mike Wirth, annunciava la ripresa del riacquisto di azioni nel corso del terzo trimestre ad un ritmo previsto di 2-3 miliardi di dollari all’anno.

Attualmente, il titolo offre un rendimento da dividendo pari al 5,6%, particolarmente allettante per gli investitori.

Moody’s

Seconda società nel portafoglio di Buffett ed evidenziata da Yahoo Finance c’è la società leader del rating, Moody’s.

L’agenzia ha visto le sue azioni crescere di circa l’85% negli ultimi due anni, confermando la bontà del suo business anche in caso di situazioni eccezionali come la pandemia.

Moody’s ha generato circa 2,2 miliardi di dollari di free cash flow negli ultimi dodici mesi e, nella prima metà del 2021, la società ha restituito 735 milioni di dollari agli azionisti attraverso riacquisti di azioni e dividendi. Il dividend yield è attualmente pari allo 0,7%.

Secondo l’amministratore delegato Rob Fauber, il secondo trimestre 2021 ha confermato la forte domanda dei servizi offerti da Moody’s, impegnata a offrire ai clienti consigli e valutazione del rischio per aiutarli nei loro investimenti.

Coca Cola

L’ultima del terzetto proposto è il brand più famoso al mondo, quello della bevanda gassata Coca Cola. La società ha prodotto 8,8 miliardi di dollari di free cash flow negli ultimi 12 mesi e offre abitualmente margini di flusso di cassa superiori al 20%.

Il suo marchio rappresenta una garanzia per il futuro, mentre le potenzialità di crescita unite a efficienze enormi la rendono ancora più interessante.

Negli ultimi dati trimestrali, Coca Cola è tornata a operare a livelli pre-pandemici, con un fatturato pari a 10,1 miliardi di dollari, in crescita anche rispetto al 2019, grazie al salto del 18% del suo global unit case volume. Le azioni Coca-Cola offrono un rendimento da dividendo pari al 3%.

Risultati che hanno mostrato come il suo business stia rimbalzando più velocemente rispetto alla ripresa economica globale, spingendo la società ad aumentare la sua guidance per l’intero 2021, secondo quanto spiegava il presidente e amministratore delegato James Quincey.