Dopo le prime sedute di agosto il quadro di Wall Street non sembra essere cambiato nella sua struttura di fondo. Gli indici americani continuano a muoversi in prossimità dei massimi storici e, almeno per il momento, dai grafici non emergono elementi sufficienti per parlare di un deterioramento della tendenza principale.

Eppure, mentre i prezzi continuano a mostrare forza, cresce il numero di osservatori che richiama l’attenzione sulla possibilità di una correzione.

Chi avrà ragione?

È probabilmente la domanda sbagliata.

Le opinioni, anche quando provengono da grandi investitori, rimangono opinioni. Ma neppure un grafico è una macchina capace di prevedere il futuro. Il punto interessante è un altro: capire cosa stanno dicendo oggi i prezzi e confrontarlo con ciò che è accaduto storicamente quando Wall Street è entrata nella seconda parte dell’estate.

Ed è qui che agosto diventa particolarmente interessante.

Tutti aspettano la correzione. I grafici, per ora, raccontano altro

Cercare di anticipare un massimo di mercato è uno degli esercizi più difficili sui mercati finanziari.

A Wall Street circola da tempo un vecchio principio: i mercati possono continuare nella loro direzione molto più a lungo di quanto molti osservatori immaginino.

Oggi il dato oggettivo è che gli indici americani hanno raggiunto nuovi massimi e la struttura grafica principale non risulta, al momento, compromessa.

Questo non significa che una correzione non possa verificarsi. Significa semplicemente distinguere ciò che sta accadendo da ciò che qualcuno ritiene potrebbe accadere.

È una differenza fondamentale.

Le previsioni provano ad anticipare il mercato. L’analisi dei prezzi, invece, osserva il mercato e verifica progressivamente se la struttura esistente stia cambiando.

Per questo, più che chiedersi quando arriverà la prossima correzione, può essere più interessante individuare quali elementi permetterebbero di riconoscere un effettivo cambiamento del quadro.

C’è una linea che separa le ipotesi dai prezzi: i minimi del 10 giugno

Il primo riferimento arriva direttamente dai grafici.

I minimi registrati il 10 giugno rappresentano un’importante area tecnica nella struttura sviluppatasi successivamente.

Per il Dow Jones Industrial Average il riferimento passa in area 49.909 punti.

Per l’S&P 500 si colloca in area 7.237 punti.

Sul Nasdaq Composite il livello corrispondente è invece in area 24.980 punti.

Questi numeri non sono indicazioni di acquisto o vendita e non devono essere interpretati come livelli operativi. Servono a un’altra cosa: permettono di confrontare l’andamento futuro dei prezzi con la struttura costruita nelle settimane precedenti.

Un eventuale ritorno verso quelle aree, inoltre, non sarebbe di per sé sufficiente per definire conclusa la tendenza precedente. I mercati attraversano normalmente fasi di rallentamento, consolidamento e aumento della volatilità.

Sarebbe il comportamento complessivo degli indici intorno a tali riferimenti, e non il semplice raggiungimento di un determinato numero, ad aggiungere nuove informazioni alla lettura del grafico.

Ma è guardando 120 anni di storia che agosto diventa più interessante

A questo punto entra in gioco un secondo elemento: la stagionalità.

Le statistiche di lunghissimo periodo sul Dow Jones mostrano differenze considerevoli tra i mesi che compongono la seconda parte dell’anno.

Agosto ha registrato storicamente una performance media positiva dello 0,74% ed è terminato in rialzo nel 60,76% dei casi.

Dietro questa media apparentemente tranquilla si nasconde però una dispersione piuttosto elevata: la deviazione standard superiore al 6% mostra quanto differenti possano essere stati, nel corso della storia, i singoli mesi di agosto.

La media, quindi, racconta soltanto una parte della storia.

Ed è ciò che accade subito dopo a rendere il quadro ancora più interessante.

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Settembre è il mese che cambia completamente le statistiche

Passando da agosto a settembre, i numeri storici cambiano sensibilmente.

Nella serie analizzata settembre presenta una performance media del -1,48% ed è terminato in territorio negativo nel 61,54% dei casi.

È il mese statisticamente più debole dell’anno all’interno del campione considerato.

Attenzione, però, al significato del dato.

Non vuol dire che settembre 2026 debba scendere del 1,48%. E neppure che debba necessariamente chiudere in negativo.

Significa una cosa molto più semplice: in oltre un secolo di osservazioni, settembre ha mostrato una debolezza media superiore a quella degli altri mesi.

È informazione statistica, non previsione.

Ed è proprio questa distinzione a renderla utile.

Ottobre nasconde un dato che la semplice performance media non mostra

Ottobre aggiunge un’altra particolarità.

La sua performance media storica è vicina alla neutralità, ma osservando la distribuzione dei minimi annuali emerge come questo mese sia comparso frequentemente nelle fasi durante le quali importanti correzioni hanno trovato un punto di esaurimento.

È un’informazione diversa dalla semplice media dei rendimenti.

Ed è anche un buon esempio di quanto possa essere limitante giudicare un mese soltanto attraverso la sua performance media.

Settembre emerge per la debolezza statistica. Ottobre, invece, interessa soprattutto per la frequenza con cui nella storia è stato associato a importanti fasi di transizione del mercato.

Nessuna delle due ricorrenze stabilisce ciò che accadrà nel 2026. Ma entrambe aiutano a capire perché la parte dell’anno che va dalla fine dell’estate all’autunno sia così studiata.

Poi la statistica cambia ancora: novembre e dicembre

La parte finale dell’anno presenta storicamente caratteristiche differenti.

Novembre ha registrato una performance media positiva dello 0,89%, con una frequenza delle chiusure positive superiore al 60%.

Ancora più evidente il dato relativo a dicembre: +1,47% di performance media e una frequenza storica delle chiusure positive vicina al 75% nel campione analizzato.

Mettendo in fila i numeri emerge quindi una sequenza interessante:

agosto +0,74% → settembre -1,48% → novembre +0,89% → dicembre +1,47%.

Non è una tabella di marcia per il 2026.

È semplicemente la fotografia di ciò che è accaduto mediamente in una serie storica superiore a un secolo.

Ed è proprio qui che spesso nasce l’errore: trasformare una probabilità storica in una previsione.

Grafici e statistiche stanno dicendo davvero la stessa cosa?

Non ancora.

Ed è probabilmente questo l’aspetto più interessante della situazione attuale.

I grafici continuano a mostrare indici americani in prossimità dei massimi, mentre la stagionalità ricorda che ci stiamo avvicinando a una parte dell’anno che, storicamente, ha presentato caratteristiche molto differenti tra agosto, settembre e gli ultimi mesi dell’anno.

Non c’è alcuna contraddizione.

Il grafico descrive ciò che sta accadendo oggi. La statistica descrive ciò che è accaduto più frequentemente nel passato.

Sono due informazioni differenti.

Confonderle significherebbe chiedere alla statistica di prevedere il futuro oppure pretendere dal grafico una certezza che non può fornire.

Utilizzarle insieme significa invece costruire una cornice attraverso la quale osservare quello che accadrà.

Forse la domanda giusta non è quando arriverà la correzione

Ogni volta che Wall Street raggiunge nuovi massimi torna la stessa domanda: quando arriverà la discesa?

Ma provare a individuare in anticipo il giorno nel quale un trend terminerà rischia di spostare l’attenzione dal dato più importante: il trend stesso.

Per questo i prossimi mesi possono diventare particolarmente interessanti.

Da una parte abbiamo indici che, dopo avere raggiunto nuovi massimi, continuano a mostrare una struttura che non presenta ancora un evidente deterioramento.

Dall’altra abbiamo oltre un secolo di statistiche che raccontano come la parte dell’anno compresa tra la fine dell’estate e l’autunno abbia spesso mostrato cambiamenti significativi nella distribuzione dei rendimenti e della volatilità.

In mezzo ci sono i prezzi.

Ed è lì che probabilmente bisognerà continuare a guardare.

I minimi del 10 giugno rappresentano un riferimento grafico facilmente identificabile; le statistiche di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre forniscono invece il contesto storico nel quale leggere ciò che accadrà.

Non sappiamo se il 2026 seguirà una delle configurazioni osservate in passato. Nessuna statistica può dirlo.

Ma proprio questo è il valore dell’analisi: non indovinare il prossimo movimento di Wall Street, bensì distinguere ciò che i prezzi stanno realmente facendo da ciò che il mercato, secondo qualcuno, dovrebbe fare.

Per il momento i grafici continuano a parlare.

E, almeno fino a quando non cambieranno, saranno loro a fornire le informazioni più aggiornate sulla struttura di Wall Street. Ricordiamo che, sulla base delle ricorrenze osservate negli ultimi 120 anni, il 16 agosto rappresenta una delle date attorno alle quali i mercati hanno mostrato più frequentemente l’avvio di movimenti direzionali.