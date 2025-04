Vi spiego perché sarebbe meglio per gli Stati Uniti rinunciare al dominio del dollaro nell’economia globale

Da decenni si dà per scontato che la supremazia del dollaro negli scambi commerciali e nella finanza internazionale rappresenti un vantaggio netto per gli Stati Uniti.

Tuttavia, questa convinzione è sempre più messa in discussione, soprattutto in un contesto in cui le distorsioni economiche globali diventano sempre più evidenti.

Il recente caos generato dai dazi imposti dall’amministrazione Trump ha sollevato dubbi sulla credibilità del dollaro come valuta di riferimento, ma sarebbe un errore focalizzarsi solo sugli effetti immediati delle politiche commerciali statunitensi. È invece necessario esaminare a fondo le implicazioni strutturali del ruolo internazionale del dollaro sull’economia americana. [...]