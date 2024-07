Vi spiego cosa sta accadendo davvero all’economia russa

Negli ultimi anni, la Russia ha vissuto una trasformazione economica significativa, un fenomeno che molti analisti chiamano «Putinomics». Questa nuova politica economica, orchestrata dal Presidente Vladimir Putin, è in gran parte una risposta alle conseguenze della guerra in Ucraina. Sorprendentemente, nonostante le difficoltà legate al conflitto, la strategia sembra dare i suoi frutti.

Uno dei segni più evidenti del successo della Putinomics è l’aumento rapido dei salari reali. Questo fenomeno è in parte attribuibile alle condizioni molto dinamiche del mercato del lavoro russo. Inoltre, la disoccupazione è scesa al 2,8%, un minimo record per il periodo post-sovietico. Questa combinazione di crescita dei salari e bassa disoccupazione è un’indicazione chiara di un’economia che, contro ogni aspettativa, sta prosperando.

A prima vista, potrebbe sembrare un controsenso che la Russia stia ottenendo vantaggi economici dal conflitto in Ucraina. Tuttavia, diversi fattori contribuiscono a questo apparente paradosso. Tra questi, i nuovi legami politici ed economici che Mosca ha stretto con paesi di primo piano. Questi nuovi alleati non solo aiutano a mitigare l’impatto delle sanzioni occidentali, ma offrono anche nuove opportunità di commercio e investimento.

Per approfondire questi temi, abbiamo parlato con il giornalista Federico Giuliani. Durante la nostra conversazione, Giuliani ci ha aiutato a fare il punto sulla situazione, fornendo preziose analisi riguardo agli sviluppi economici e politici in Cina, India, Giappone e altre zone calde d’Oriente.

Giuliani ha sottolineato come la Cina, in particolare, stia giocando un ruolo chiave nelle dinamiche economiche della Russia. I due paesi hanno rafforzato la loro cooperazione in settori cruciali come l’energia e la tecnologia, creando una sinergia che sembra beneficiare entrambe le economie. Analogamente, l’India e il Giappone stanno esplorando nuove modalità di collaborazione con Mosca, cercando di bilanciare le loro relazioni con l’Occidente e con la Russia.

Federico Giuliani

Federico Giuliani, nato a Pescia (Pistoia) nel 1992, è un giornalista italiano noto per il suo impegno nella copertura delle vicende asiatiche. Sin dagli esordi della sua carriera, si è dedicato con passione e dedizione all’approfondimento delle dinamiche geopolitiche e sociali che caratterizzano il continente asiatico.

Nel corso dei numerosi viaggi in Asia, che frequenta regolarmente da anni, ha visitato sia la Corea del Nord che la Corea del Sud.

Ha scritto cinque libri: Corea del Nord. Viaggio nel paese-bunker (Pagliai, 2017), La rivoluzione ignota. Dentro la Corea del Nord: socialismo, progresso e modernità (La Vela, 2019), Geopolitica dei vaccini. La sfida del secolo? (La Vela, 2021), L’Orso e il Dragone. Russia e Cina, un’intesa per cambiare il mondo (La Vela, 2022), Il ruggito della Corea. Reportage da Seoul (Pagliai, 2023).