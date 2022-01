Come stanno andando le vaccinazioni dei bambini under 12 regione per regione

La vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni è partita da meno di un mese: dal 16 dicembre il preparato Pfizer per età pediatrica è stato somministrato in tutta Italia. Le vaccinazioni dei più piccoli procedono ancora a rilento e non solo per il basso numero di dosi a disposizione.

In alcune regioni le somministrazioni procedono più celermente mentre altrove si va avanti ancora lentamente. Maggiormente indicativo è il dato delle prime dosi di vaccino pediatrico somministrate agli under 12: le regioni in cui la percentuale (rispetto alla platea potenziale) è più alta sono peraltro quasi tutte del Sud, a partire da Puglia, Molise e Calabria. Alta la percentuale anche in Veneto e Lombardia.

Le regioni che hanno somministrato meno prime dosi ai bambini, invece, sono tutte del Centro o del Nord: Marche (solo l’8%), Piemonte, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia e Liguria. Meno indicativo il dato sulle seconde dosi: quelle somministrate, considerando che si è partiti solo a metà dicembre e che il richiamo è fissato a 21 giorni, sono pochissime.

Le regioni in cui più bambini sotto i 12 anni hanno completato il ciclo vaccinale sono Lombardia, Lazio e Trento. Più indietro, invece, la Sicilia e soprattutto la Valle d’Aosta e il Friuli-Venezia Giulia, dove la percentuale sulla platea totale è ben inferiore allo 0,1%.

La vaccinazione dei bambini con prima dose

In Italia al momento le prime dosi di vaccino pediatrico - che ha una formulazione diversa per i bambini dai 5 agli 11 anni - sono state 638.054, come risulta dai dati forniti dal governo. Le prime dosi sono state somministrate al 17,45% della platea interessata in tutta Italia (poco più di 3,6 milioni).

Vengono registrate importanti differenze regionali con picchi superiori al 30% della platea raggiunta e, dall’altra parte, territori che restano al di sotto del 10% delle somministrazioni. Vediamo i dati regione per regione considerando che la prima cifra è quella delle vaccinazioni totali con prime dosi e la percentuale tra parentesi corrisponde alla platea raggiunta:

Abruzzo: 11.086 (14,50%)

Basilicata: 4.751 (16,41%)

Calabria: 26.084 (22,86%)

Campania: 47.344 (12,57%)

Emilia-Romagna: 43.349 (16,13%)

Friuli-Venezia Giulia: 6.933 (10,42%)

Lazio: 67.173 (17,90%)

Liguria: 9.196 (11,45%)

Lombardia: 137.452 (21,57%)

Marche: 7.200 (8,02%)

Molise: 3.915 (25,24%)

Bolzano: 4.018 (10,38%)

Trento: 6.861 (19,02%)

Piemonte: 22.114 (8,93%)

Puglia: 76.416 (31,78%)

Sardegna: 15.790 (18,83%)

Sicilia: 40.185 (12,95%)

Toscana: 33.916 (15,79%)

Umbria: 6.994 (14%)

Valle d’Aosta: 1.013 (13,58%)

Veneto: 66.264 (22,30%).

Le seconde dosi pediatriche regione per regione

Come detto il dato sulle seconde dosi è molto parziale considerando che le vaccinazioni pediatriche sono partite meno di un mese fa. In Italia sono state somministrate 72.367 seconde dosi ai bambini dai 5 agli 11 anni che coprono l’1,98% della platea interessata. Vediamo il dato regione per regione di somministrazioni e percentuali raggiunte: