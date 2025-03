È sicuro mangiare uova con l’allarme aviaria in UE?

Come investire in borsa?

Il virus H5N1 dell’aviaria continua a preoccupare in tutto il mondo. Nell’ultimo periodo c’è stata una forte diffusione a livello internazionale, sopratutto con nuovi casi di positività in mammiferi, come cani, gatti ma adesso anche pecore. L’ultima notizia è infatti la positività al virus dell’aviaria di una pecora nel Regno Unito. Il caso è stato identificato in seguito a ripetuti test positivi sul latte, nell’ambito di alcuni controlli in un’area dove il virus aveva infettato gli uccelli in cattività. L’animale è stato abbattuto per consentire nuovi test ma ulteriori controlli al resto del gregge non hanno dato altre positività.

Questo caso, seppur isolato, mostra come il virus ormai non colpisce solo i volatili, dove è quasi sempre letale, ma ha effettuato un salto di specie colpendo sempre più specie mammifere. Si tratta di un campanello d’allarme perché la circolazione produce mutazioni, più circola nei mammiferi più aumenta il rischio di mutazioni e quindi aumentano i rischi anche per l’uomo. Gli esperti non si sbilanciano perché fare previsioni è impossibile. Il virus H5N1 potrebbe non arrivare agli umani come potrebbe farlo e si sta lavorando per ridurre le probabilità e i rischi, anche studiando nuovi vaccini per giocare questa volta d’anticipo rispetto al patogeno e non come per il covid-19.

Il virus dell’aviaria circola negli animali anche in Italia, sopratutto negli allevamenti di galline. Come per altri virus, anche l’H5N1 risente della stagionalità. I periodi invernali sono i peggiori, ora il peggio sembra passata ma il Veneto è stata la Regione che ha pagato il prezzo più alto quest’anno.

Si stima che sono state circa 4 milioni le galline ovaiole coinvolte nei casi di influenza aviaria questo inverno. I numeri sono ancora imprecisi e si sta procedendo alle verifiche fatte sopratutto dal ministero della Salute che deve rimborsare gli allevatori interessati.

La prassi infatti obbliga all’abbattimento delle galline positive al virus e stringenti controlli per le altre. Il risultato è che interi allevamenti sono stati completamente abbattuti per evitare la diffusione del virus. Cosa succede per le uova? C’è il rischio di contaminazione?