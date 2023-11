Vacanze di Natale 2023: quando iniziano e data del rientro a scuola

Le vacanze di Natale 2023 sono ormai alle porte, manca poco infatti alla pausa scolastica per studenti e insegnanti. Ma quando iniziano le vacanze di Natale 2023? E quando finiscono?

La data di inizio e fine della pausa natalizia negli istituti di ogni ordine e grado non è la medesima in tutte le regioni o province autonome di Italia. Sono state le Regioni, infatti, a stabilire il calendario scolastico 2023/2024 laddove, tuttavia, le scuole hanno una certa autonomia nel fissare, per esempio, i ponti.

Quest’anno il 24 dicembre cade di domenica, ma in molte regioni le lezioni potrebbero protrarsi fino al sabato 23 anche se esistono istituti che prevedono la settimana corta di cinque giorni con le lezione fino al venerdì.

Intanto, prima delle vacanze di Natale 2023, studenti e insegnanti potranno godere della festività dell’Immacolata dell’8 dicembre e qualcuno anche del ponte. Vediamo allora quali sono le date di inizio e fine delle vacanze di Natale 2023 regione per regione.

Vacanze di Natale 2023: data inizio e fine regione per regione

La data di inizio delle vacanze di Natale 2023 non sarà la stessa per tutti gli studenti e docenti di Italia. Alcuni, infatti, termineranno le lezioni il 21 dicembre, altri il 22, altri ancora il 23 dicembre. Per quanto riguarda invece la fine delle vacanze di Natale, quindi il rientro a scuola a gennaio dopo l’Epifania, non vi saranno differenze regionali. Il 6 gennaio, infatti, cade di sabato e viene da sé quindi che tutti gli studenti d’Italia rientreranno a scuola lunedì 8 gennaio 2024. Ecco di seguito le date di inizio e fine delle vacanze di Natale 2023:

Abruzzo dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Basilicata dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Calabria dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Campania dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Emilia-Romagna dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Friuli Venezia Giulia dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Lazio dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Liguria dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Lombardia dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Marche dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Molise dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Piemonte dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Puglia dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Sardegna dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Sicilia dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Toscana dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Umbria dal 22 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Valle d’Aosta dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Veneto dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Provincia di Bolzano dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Provincia di Trento dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Come già detto il rientro a scuola sarà per tutte le scuole d’Italia lunedì 8 gennaio 2024.

Vacanze di Natale 2023, si parte con il ponte dell’8 dicembre: ecco dove

Intanto nel mese di dicembre vi sarà la festività dell’8 dicembre ad anticipare le vacanze di Natale 2023. La festività nazionale dell’Immacolata, segnata in rosso sul calendario, rientra tra quelle religiose pertanto tutti gli studenti, insegnanti e personale Ata d’Italia si assenteranno in quella data che quest’anno cade di venerdì.

Per quelle scuole che prevedono le lezioni fino al sabato questo si colloca come giorno ideale per un ponte che comprende anche il 9 dicembre. Non tutte le Regioni hanno previsto, al di là dell’autonomia delle scuole, il ponte dell’8 dicembre; i singoli istituti possono, tuttavia, deliberare in collegio dei docenti il ponte e decidere di rientrare direttamente lunedì 11 dicembre 2023. Ecco dove è previsto il ponte dell’8 dicembre: