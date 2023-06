Calendario scolastico 2023-2024, tutte le date di inizio e fine scuola (con vacanze e ponti)

La maggior parte delle Regioni d’Italia ha già pubblicato il calendario per l’anno scolastico 2023-2024, con tutte le date per l’inizio (e la fine) delle scuole, nonché per le vacanze di Natale, Pasqua e altri ponti.

Un’informazione importante per le famiglie, specialmente per quelle che hanno in programma una vacanza e non vogliono che coincida con un giorno di apertura delle scuole.

Ricordiamo che la decisione sul calendario scolastico, nonché sulle date di inizio e fine delle lezioni, spetta alla singola Regione e che sono possibili variazioni da scuola a scuola (anche nello stesso Comune). L’importante, infatti, è attenersi alle regole fissate a livello nazionale, come quella - disciplinata dalla legge n. 467 del 9 agosto 1986 - che stabilisce che l’anno scolastico è valido solo in presenza di almeno 200 giorni di lezione.

Come vedremo di seguito, quello che inizierà il prossimo settembre sarà un anno molto fortunato dal punto di vista di festività e ponti: le feste nazionali, in cui le scuole sono chiuse, cadono infatti in giornate piuttosto strategiche che garantiranno qualche giorno di vacanza extra.

Festività e ponti anno scolastico 2023-2024

Come da tradizione, la prima festività in programma dopo l’inizio delle lezioni è quella dell’1 novembre 2023, festa di Ognissanti. Quest’anno cade di mercoledì: per questo motivo è difficile pensare che le scuole scelgano di fare ponte, anche se alcuni Istituti, come tra l’altro indicato nel calendario regionale, potrebbero scegliere di chiudere anche nel giorno successivo (giovedì 2 novembre) in cui ricorre la commemorazione dei defunti.

Dopodiché bisognerà aspettare le festività natalizie per qualche giorno di vacanza. Si comincia dal Ponte dell’Immacolata, visto che l’8 dicembre 2023 cade di venerdì e quindi permette di chiudere la settimana in anticipo.

Natale e Santo Stefano quest’anno cadono di lunedì e martedì e di conseguenza le vacanze dovrebbero iniziare il venerdì precedente, il 22 dicembre (che sarebbe l’ultimo giorno di scuola). Il rientro, considerando che l’Epifania viene di sabato, dovrebbe avvenire nella maggior parte dei casi l’8 gennaio 2024.

Pasqua e Pasquetta cadono rispettivamente il 31 marzo e il 1 aprile.

Poi il 25 aprile 2024 che è un giovedì, con la possibilità di un ponte con la chiusura delle scuole anche nel venerdì successivo, mentre il 1° maggio 2024 è un mercoledì. Infine niente vacanze il 2 giugno, visto che quest’anno cade di sabato (ma poco importa visto che l’anno scolastico si appresta ormai alla conclusione).

Il calendario scolastico 2023-2024

Di seguito la tabella con tutte le date di inizio (tra l’11 e il 13 settembre nel maggiore dei casi) dell’anno scolastico 2023-2024, nonché di vacanze e ponti come indicate dai calendari scolastici approvati dalle singole Regioni.

Regione Inizio anno scolastico Fine anno scolastico Vacanze di Natale Vacanze di Pasqua Ponti e altre festività Valle d’Aosta 11 settembre 6 giugno Dal 24 dicembre al 7 gennaio dal 28 marzo al 1 aprile 9 dicembre, 26 e 27 aprile Lombardia 12 settembre 8 giugno Dal 24 dicembre al 6 gennaio Dal 28 marzo al 2 aprile --- Provincia autonoma di Trento 11 settembre 11 giugno Dal 23 dicembre al 6 gennaio Dal 28 marzo al 2 aprile 9 dicembre Provincia autonoma di Bolzano 5 settembre 14 giugno Dal 23 dicembre all’8 gennaio Dal 28 marzo al 2 aprile Dal 10 al 18 febbraio (vacanze di Carnevale), Dal 28 ottobre al 5 novembre, 9 dicembre, 26 e 27 aprile Piemonte 11 settembre 8 giugno Dal 23 dicembre al 6 gennaio Dal 28 marzo al 2 aprile Dal 10 al 13 febbraio (vacanze di Carnevale), 9 dicembre, 26 e 27 aprile Veneto 13 settembre 8 giugno Dal 23 dicembre al 5 gennaio Dal 28 marzo al 2 aprile Dal 12 al 14 febbraio (vacanze di Carnevale), 9 dicembre, 26 e 27 aprile Friuli Venezia Giulia 13 settembre 8 giugno Dal 24 dicembre al 6 gennaio Dal 28 marzo al 2 aprile Dal 12 al 14 febbraio (vacanze di Carnevale) Liguria 14 settembre 8 giugno dal 24 dicembre al 5 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile 29 e 30 aprile Toscana* 15 settembre 10 giugno --- --- --- Emilia Romagna 15 settembre 6 giugno Dal 24 dicembre al 6 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile 2 novembre Marche 13 settembre 6 giugno Dal 24 dicembre al 7 gennaio Dal 28 marzo al 2 aprile --- Umbria 13 settembre 8 giugno dal 22 dicembre al 7 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile 2 novembre e 9 dicembre, 12 e 13 febbraio (vacanze di Carnevale) Lazio 15 settembre 8 giugno Dal 23 dicembre al 6 gennaio Dal 28 marzo al 2 aprile --- Abruzzo 13 settembre 8 giugno dal 24 dicembre al 7 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile Campania 13 settembre 8 giugno dal 23 dicembre al 6 gennaio 2024 dal 28 marzo al 2 aprile 2023 2 novembre; 9 dicembre, 12 e 13 febbraio, dal 25 al 27 aprile Molise 14 settembre 8 giugno dal 23 dicembre al 5 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile dal 12 al 14 febbraio (vacanze di Carnevale), 2 novembre 2022; 9 dicembre; 29 e 30 aprile Basilicata 13 settembre 8 giugno dal 24 dicembre al 7 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile 9 dicembre, 12 e 13 febbraio (vacanze di Carnevale) Puglia 14 settembre 7 giugno dal 23 dicembre al 5 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile 12 e 13 febbraio (vacanze di Carnevale), 9 dicembre Calabria 14 settembre 8 giugno dal 23 dicembre al 7 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile 12 e 13 febbraio (vacanze di Carnevale) 2 novembre, 9 dicembre, 26 e 27 aprile Sardegna 14 settembre 7 giugno dal 23 dicembre al 6 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile 2 novembre 2023, 28 aprile Sicilia 13 settembre 8 giugno dal 23 dicembre al 6 gennaio dal 28 marzo al 2 aprile 2 novembre