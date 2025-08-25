Abbonati

Quando gioca Sinner agli US Open? Data, orario e dove vedere la partita

Money.it Guide

25 Agosto 2025 - 16:22

La data, l’orario e dove vedere gratis oppure a pagamento in tv la sfida di 1° turno di Jannik Sinner agli US Open 2025.

Quando gioca Sinner agli US Open? Data, orario e dove vedere la partita

US Open, quando gioca Jannik Sinner? Dove vedere l’incontro in chiaro o a pagamento? Domande queste che puntualmente si ripresentano ogni volta che il campione italiano avanza nel tabellone di un major, con l’attuale numero uno del ranking ATP che scenderà in campo nel 1° turno dell’ultimo Slam della stagione sui campi di Flushing Meadows.

Un torneo, questo, che l’altoatesino approccia non solo per difenderlo (ha vinto il titolo nel 2024) ma anche per «difendersi» dall’attacco di Carlos Alcaraz per quanto riguarda la vetta della classifica mondiale. Difatti, le distanze in classifica ATP tra i due sono ai minimi e il risultato a New York potrebbe segnare il sorpasso di Alcaraz qualora i due si dovessero fermare allo stesso punto del torneo. Insomma, per essere sicuro di mantenere la prima posizione mondiale, Sinner dovrebbe vincere il torneo.

Un risultato che sarebbe assolutamente clamoroso, poiché gli consegnerebbe il terzo slam della stagione su quattro disputati - senza dimenticare i match point in finale al Roland Garros, poi persa proprio contro Alcaraz - eguagliando, di fatto, un ristretto gotha di campionissimi (l’ultimo a riuscirci fu Novak Djokovic).

Ma andiamo per gradi, dato che Sinner deve ancora scendere in campo nel primo turno. Ecco chi affronta, quando e come (e dove) vedere in TV il match.

Quando gioca Jannik Sinner al 1° turno degli US Open

Il 1° turno dell’ultimo slam della stagione 2025 è spalmato su 3 giorni (domenica 24-martedì 26). Sinner, che arriva a New York dopo il forfait in finale a Cincinnati contro Carlos Alcaraz, giocherà martedì 26 agosto non prima delle 18:30 sull’Arthur Ashe Stadium (2° match in calendario sul campo indicato) contro il ceco Vit Kopriva. Prima di questo match ci sarà un incontro femminile che potrebbe far slittare o meno l’inizio della prima partita di Sinner a New York. Il tutto «meteo permettendo», ovviamente.

In caso di vittoria, Jannik Sinner giocherebbe il secondo turno giovedì 28 agosto, contro il vincente dell’incontro tra Alexei Popyrin ed Emil Ruusuvuori.

Chi è Vit Kopriva, il prossimo avversario di Jannik Sinner

Jannik Sinner è stato sorteggiato nel primo turno degli US Open, come detto, con il ceco Vit Kopriva, classe 1997 e attuale numero 89 del mondo, con best ranking di 78 ottenuto proprio lo scorso giugno.

Non ci sono mai stati incontri a livello ATP tra Sinner e Kopriva, pertanto si tratta di una prima assoluta. I favori del pronostico sono sicuramente tutti a favore dell’altoatesino che vanta un record di 31 vinte e 4 perse nel 2025; le sconfitte, peraltro, sono arrivate solo contro giocatori di livello assoluto come Carlos Alcaraz (Roma, Roland Garros, Cincinnati per ritiro) e Alexander Bublik (Halle).

Dove vedere le partite di Sinner agli US Open 2025

A differenza degli altri Slam della stagione, lo US Open - così come era accaduto nel 2024 - è visibile anche in chiaro oltre che sulle pay tv.

  • Su Sky Sport (a pagamento) è possibile guardare ogni scambio degli US Open 2025 sui canali satellitari e tramite app SkyGo. In alternativa, anche NOW offre la visione.
  • Anche su SuperTennis (gratis), in chiaro, verrà trasmesso lo Slam statunitense fin dal primo turno. In particolare, sul canale 64 del digitale terreste saranno visibili gli incontri più importanti per ogni giornata a tutti, con gli italiani sugli scudi. In alternativa, i match saranno reperibili anche sulle piattaforme SuperTennis Plus e SuperTenniX.

Notizia di poche ore fa è anche il prolungamento dell’offerta SuperTennis fino al 2030. Pertanto, c’è già oggi la certezza che lo US Open sarà visibile in chiaro in Italia per le prossime 5 stagioni.

