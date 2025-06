Una nuova BCE, un nuovo euro, garanzia depositi banche fino a €100.000 in pensione. L’idea di Savona (Consob)

Una nuova BCE, un nuovo euro e in definitiva un “nuovo assetto monetario e finanziario”, concepito per creare “solide basi per ridurre la dipendenza europea dalle sorti del dollaro e incanalare l’abbondante risparmio europeo verso un suo uso produttivo, avviando una modifica del modello export-led in uno trainato dai consumi da parte dei 450 milioni di cittadini UE”. Una nuova architettura finanziaria finalizzata a “compensare con domanda interna la caduta delle esportazioni, come va facendo la Cina e ha tentato in passato l’Italia, che ora la ripropone”. E’ la soluzione che è stata proposta oggi, nel corso del suo Discorso al mercato proferito a Piazza Affari, da Paolo Savona, presidente della Consob.

Una soluzione che, parole di Savona, “riveste per noi una particolare importanza perché incorporerebbe in modo esplicito nelle istituzioni il compito di attuare l’obiettivo previsto all’art. 47 della Costituzione di tutelare e incentivare il risparmio, ma anche di incanalarne l’uso verso investimenti produttivi, gli unici capaci di proteggerlo nel lungo andare dagli effetti delle vicende

contingenti, principalmente l’inflazione”.

Nel lanciare l’alert sul ruolo sempre più importante che stanno rivestendo le criptovalute, ergo le cryptocurrency, ma anche sul futuro del commercio globale destinato a frammentarsi a causa dei dazi reciproci imposti da Donald Trump e in dirittura d’arrivo, Paolo Savona ha presentato alcune linee di azione che, tra le altre, potrebbero non rendere necessario lo schema attuale di garanzia dei depositi fino a 100 mila euro.

Le seguenti “possibili linee d’azione”, come le ha presentate il presidente della Consob, propongono anche la trasformazione dell’euro dalla forma fisica attuale a una digitale e una BCE, banca centrale europea, a cui potrebbero essere delegate le decisioni di governo del cambio estero dell’euro.

Savona ha auspicato anche il lancio di un safe asset europeo che finora non si è ancora concretizzato, e che potrebbe prendere la forma di uno strumento diverso dai cosiddetti eurobond, almeno nella forma con cui vengono al momento vengono sponsorizzati.

Di seguito le linee di azioni presentate dal numero uno della Consob, che ruotano attorno a una precisa esigenza: “trasformare l’euro dalla forma fisica e digitale a una a contabilità decentrata, ma conoscibile (quindi del tipo DLT e non Blockchain), alla quale attribuire la funzione di unica moneta elettronica dotata di caratteristiche più sicure rispetto all’attuale moneta fiduciaria bancaria e a minore rischio rispetto alle cryptocurrency”.

Di conseguenza, sottolinea Savona: