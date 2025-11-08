Un trend silenzioso, ma rivoluzionario. Così il mondo degli investimenti cambia per sempre

Nel panorama finanziario globale, un’onda di portata significativa si sta profilando all’orizzonte: il valore degli investimenti alternativi - vale a dire quelli che esulano dai tradizionali mercati azionari e obbligazionari - è destinato a salire a quota 32.000 miliardi di dollari entro il 2030.

Questo dato emerge dal rapporto di Preqin, società britannica specializzata nella raccolta, analisi e fornitura di dati sui mercati finanziari privati, intitolato “Private Markets in 2030”, che offre una fotografia non soltanto quantitativa ma anche qualitativa di una trasformazione profonda in atto nei mercati del capitale.

Tutti pazzi per gli investimenti alternativi

[...]