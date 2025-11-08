Abbonati

Un trend silenzioso, ma rivoluzionario. Così il mondo degli investimenti cambia per sempre

Flavia Provenzani

8 Novembre 2025 - 07:51

Gli investimenti alternativi sono il futuro. Nel 2030 varranno $32.000 miliardi. Un salto dimensionale, una svolta strutturale nel modo in cui si investe.

Nel panorama finanziario globale, un’onda di portata significativa si sta profilando all’orizzonte: il valore degli investimenti alternativi - vale a dire quelli che esulano dai tradizionali mercati azionari e obbligazionari - è destinato a salire a quota 32.000 miliardi di dollari entro il 2030.

Questo dato emerge dal rapporto di Preqin, società britannica specializzata nella raccolta, analisi e fornitura di dati sui mercati finanziari privati, intitolato “Private Markets in 2030”, che offre una fotografia non soltanto quantitativa ma anche qualitativa di una trasformazione profonda in atto nei mercati del capitale.

Tutti pazzi per gli investimenti alternativi

[...]

Money

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Investimenti
# Private markets

FT logo

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

La battaglia per la Fed riguarda molto più dei tassi di interesse

La sfida sull’indipendenza della Fed va oltre i tassi di interesse: tra QE, (…)

30 ottobre 2025

Francia e Gran Bretagna sono in balìa dei pensionati

L’inerzia politica e il peso delle pensioni stanno soffocando le finanze (…)

28 ottobre 2025

La psicologia degli amministratori delegati fedeli a Trump

Finora pochi dirigenti hanno criticato pubblicamente il presidente, anche se (…)

24 ottobre 2025

Perché siamo sempre più pessimisti?

Il pessimismo è ormai una scorciatoia per la rispettabilità intellettuale. (…)

21 ottobre 2025

