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Un callable bond in euro per guadagnare il 7,00% per 10 anni in base al BTP 10Y

Stefano Vozza

13 Luglio 2026 - 05:24

Cedole fisse con liquidazione semestrale ma condizionate all’andamento del BTP del Tesoro a 10 anni: tanti vantaggi, ma anche un grande rischio

Un callable bond in euro per guadagnare il 7,00% per 10 anni in base al BTP 10Y
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Meglio un BTP a tasso fisso e costante o con cedole step-up o con i ritorni agganciati al trend dello stesso BTP? Difficile rispondere date le tante alternative di mercato e le singole preferenze. Vediamo qui un nuovo callable bond in euro al 7% per 10 anni con premi semestrali del 3,50% ma condizionati.

Prima di illustrare come funziona il neo titolo Barclays diamo una panoramica sugli attuali yield dei principali bond sovrani a 10 anni. Da giorni i titoli investment grade dell’Eurozona sono risaliti con punte che sfiorano il 4%. Tutto dipende dall’emittente di turno, con i livelli più bassi appannaggio di debitori solidi come la Germania il cui Bund 10Y rende il 3,033% (fonte: Investing). Poi si sale al 3,290% dell’Austria, al 3,406% del Portogallo, al 3,509% della Spagna e al 3,601% del Belgio. Nella parte alta troviamo i decennali di Stati sovrani come la Grecia al 3,706%, la Francia e i suoi OAT 10Y al 3,829% e i BTP del Tesoro al 3,814%.

Oltremanica siamo a ridosso del 5%, a 4,875% per la precisione, ma si tratta dei Gilt denominati in lire sterline inglesi. Sulle scadenze maggiori i ritorni sono stabilmente sopra il 5, tipo il 5,35% sui 15 anni e il 5,65% sui 30. Anche Oltreoceano (valuta: Usd) le cose non vanno meglio, con il T-Note decennale americano al 4,542%. Sugli emittenti sovrani high yield, in alcuni casi anche non investment grade, i ritorni annui lordi salgono ancora, di pari passo con il rischio di credito che si portano dietro. [...]

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