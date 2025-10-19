Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Un’azienda italiana cambia la storia dei pannelli isolanti. Ecco l’incredibile scoperta

Andrea Fabbri

19 Ottobre 2025 - 14:46

Il bambù potrebbe diventare il materiale principale dei pannelli isolanti in edilizia. Il merito è tutto di un progetto italo-francese

Un’azienda italiana cambia la storia dei pannelli isolanti. Ecco l’incredibile scoperta

Seguici su

Il mondo dell’edilizia è alla costante ricerca di materiali riciclabili ed eco-sostenibili per migliorare l’efficienza energetica delle costruzioni. Non è soltanto una questione di normative green da rispettare e di imposizioni “dall’alto”.

I materiali eco-sostenibili garantiscono in molti casi anche notevoli vantaggi economici: hanno una durata maggiore nel tempo, sono più facili da smaltire e, in molti casi, il loro utilizzo permette di accedere a incentivi e sconti di carattere nazionale e comunitario.

Per questo motivo è stata accolta con enorme interesse la notizia di qualche giorno fa che Forever Bambù, società italiana specializzata nelle coltivazioni di bambù gigante, e l’azienda francese FIBOO, uno dei leader europei nel campo dei materiali di costruzione innovativi e a basso impatto ambientale, hanno stretto un accordo di collaborazione per un progetto importante: la costruzione del primo pannello isolante realizzato al 95% con fibra di bambù.

Ecco perché potrebbe rivelarsi un momento storico sia per il settore edilizio che per quello delle energie rinnovabili.

leggi anche

Traguardo storico per l’Italia. È il primo Paese del mondo a riuscirci
Traguardo storico per l'Italia. È il primo Paese del mondo a riuscirci

La svolta per la costruzione dei pannelli isolanti in edilizia

Fino a oggi uno dei più grandi problemi nei processi di costruzione dei pannelli isolanti è stato l’impatto ambientale dei materiali utilizzati e la difficoltà del loro smaltimento.

Ma grazie al lavoro di Forever Bambù e FIBOO tutto ciò potrebbe diventare un semplice ricordo.

Le due aziende hanno creato una filiera completamente rinnovabile che va dalle coltivazione al prodotto finito: il bambù proveniente dalle coltivazioni italiane si trasforma in materia prima per i pannelli isolanti che riescono a stoccare CO₂ per tutta la durata del ciclo di vita delle costruzioni.

Probabilmente è arrivato il momento di dire addio a materiali come polistirene e lana di vetro e iniziare a pensare a nuovi modi di smaltirli. Usare al loro posto il bambù significa trovare una strada naturale, capace di rigenerarsi e dalle performance altissime.

Basti pensare che il bambù è traspirante, è uno dei materiali più resistenti all’umidità e uno dei più performanti a livello di isolamento acustico e termico.

Performance e sostenibilità

Le performance energetiche dei pannelli solari in bambù sono incredibili: hanno una densità di 50 kg/m³ e una capacità termica superiore ai 2000 J/kgK che permettono di avere la casa fresca nei mesi estivi e tiepida in quelli invernali.

Ma non solo. Hanno anche una classe sanitaria A+ in quanto migliorano la qualità dell’aria della casa senza minarne l’efficienza energetica complessiva.

Quello che stupisce di più, però, è il basso impatto ambientale. Ogni singolo pannello è in grado di conservare la CO₂ immagazzinata dal bambù durante la crescita e di trasformare l’edilizia in un vero e proprio strumento per ridurre le emissioni nocive.

Un progetto importante per la Francia, per l’Italia e per tutta l’Europa in vista dell’ormai improcrastinabile transizione green.

La presentazione ufficiale si è tenuta il 17 ottobre a Lille alla presenza del Ministro francese dell’Edilizia, Valérie Létard, delle aziende protagoniste e dei rappresentanti delle istituzioni italiane e francesi.

leggi anche

Arriva il treno più green e veloce in Europa. Ed è tutto italiano
Arriva il treno più green e veloce in Europa. Ed è tutto italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Edilizia
# Energie rinnovabili
# Emissioni zero

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

Social media, la fine dei gatekeepers

Le comunità in Italia e Germania che avevano avuto accesso anticipato alla (…)

17 ottobre 2025

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Selezionati per te

Imprenditore dichiara fallimento, ma si concede comunque una vacanza da 51.000 euro

Successi e fallimenti

Imprenditore dichiara fallimento, ma si concede comunque una vacanza da 51.000 euro
Un'altra compagnia aerea dichiara bancarotta e cancella tutti i voli

Successi e fallimenti

Un’altra compagnia aerea dichiara bancarotta e cancella tutti i voli

Correlato