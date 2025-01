Tutti alla corte di Trump-Musk. E Jamie Dimon di JP Morgan dice: Elon, il nostro Einstein

Ora è lo stesso numero uno di JPMorgan, il CEO Jamie Dimon, a tessere le lodi di Elon Musk, il fondatore e AD di Tesla, uomo più ricco del mondo e braccio destro del nuovo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, fino a definirlo il “nostro Einstein”.

Non solo: parlando da Davos (Svizzera), dove sono in corso i lavori del World Economic Forum, Dimon ha presentato anche quelli che sarebbero i benefici che l’imposizione dei dazi da parte dell’amministrazione Trump avrebbero sugli Stati Uniti, consigliando ai critici di farsene una ragione.

Interpellato dalla CNBC, Jamie Dimon ha definito i dazi che Trump ha intenzione di imporre ai prodotti importati dagli USA “un po’ inflazionistici, ma positivi per la sicurezza nazionale”. Dunque, “così sia. Nel senso, fatevene una ragione”.

La definizione data ai dazi dal banchiere è stata la seguente: “Sono uno strumento economico, e sono un’arma economica, a seconda di come vengano usati, del perché vengano usati, e così via”.

Sulle conseguenze che potrebbero avere sull’inflazione? “Le tariffe sono inflazionistiche e non inflazionistiche”, si è limitato a dire Dimon, amministratore delegato della prima banca degli Stati Uniti, che ha tra l’altro appena annunciato di avere chiuso il 2024 con utili da sogno.

Tornando al suo rapporto con Elon Musk, piuttosto sofferto negli ultimi anni a causa anche di controversie legali, Dimon ha detto di essersi riconciliato con il tycoon, e che i due hanno di fatto appianato le loro divergenze. “Elon e io ci siamo abbracciati”, ha rivelato: “Lui è venuto in una delle nostre conferenze, e io e lui abbiamo avuto una lunga e piacevole conversazione, superando alcune delle nostre divergenze”.

Dimon si è riferito probabilmente alla conferenza dedicata al tema della tecnologia che JPMorgan ha indetto nel marzo del 2024, in occasione della quale i due manager hanno affrontato alcuni temi cruciali, parlando di Israele, di politica, di AI (intelligenza artificiale), così come trapelato dalle indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal.

I due avrebbero parlato privatamente per più di un’ora. La stampa internazionale commenta la riappacificazione tra i due ricordando gli anni in cui, tra Dimon e Musk, c’è stata piuttosto una “faida”: come quando, nel 2021, JPMorgan avviò una causa contro Tesla del valore di $162 milioni per poi, lo scorso novembre, ritirarla all’improvviso.

Forbes in particolare ha ricordato come Tesla avesse una relazione molto negativa con JPMorgan. Talmente negativa che, nel corso di una audizione al tribunale di Delaware nel 2023, Musk, secondo alcune fonti, si sarebbe rivolto a un dirigente JPMorgan con l’espressione “F**k you”.

Ma l’impressione è che diversi siano i nomi altisonanti di Wall Street che si stanno convertendo, in modo più o meno ufficiale, ai dettami sfornati dal nuovo presidente Donald Trump e da Elon Musk, che hanno forgiato un’alleanza che rimarrà nella storia della finanza e della politica degli Stati Uniti e del mondo.

Ormai, ha detto qualcuno, siamo ai tempi della nuova America di Donald Trump e di Elon Musk, che è diventata anche, quella di Mark Zuckerberg, CEO di Meta.

Zuckerberg ha già dimostrato ampiamente di essersi convertito alla filosofia di X-Musk-Trump, decidendo di considerare ormai spazzatura i precedenti programmi di fact-checking che aveva lanciato nelle APP di Meta, ovvero su Facebook, Instagram e Threads e, così facendo, sdoganando le varie fake news che già proliferano indisturbate nel web da parecchio.

Il CEO di Apple Tim Cook avrebbe fatto una donazione di 1 milione di dollari alla cerimonia di inaugurazione della nuova presidenza di Donald Trump di lunedì scorso, 20 gennaio.

La responsabile della divisione degli investimenti di Google Ruth Porat, ex direttrice finanziaria della stessa Big Tech che fa capo alla holding Alphabet, ha detto da Davos di intravedere incredibili opportunità nel poter lavorare con l’amministrazione Trump.