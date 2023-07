Tutte le ambiguità delle banche centrali: cosa nascondono Bce e Fed?

Con gli incontri di luglio di Fed e Bce archiviati, l’appuntamento è per settembre con una sole certezza: tutto può davvero accadere, considerando che Powell, ma soprattutto Lagarde, hanno pronunciato parole ambigue e molto prudenti sul prossimo futuro.

Nuovi rialzi o pausa nell’aumento dei tassi: le due opzioni sono sul tavolo e soltanto i dati macro che verranno aggiornati nelle settimane a venire sveleranno cosa fare con un costo del denaro che intanto è giunto a livelli record, cominciando a lasciare segni importanti di inasprimento su mutui e prestiti.

Nelle parole caute dei governatori, si nascondono incertezze sulle prossime decisioni o la volontà di non alimentare nervosismi o entusiasmi nei mercati prima del tempo? Cosa significa l’ambiguità di Fed e Bce e cosa aspettarsi per settembre.

Perché Fed e Bce sono state ambigue sui prossimi incontri?

Giovedì la Bce ha alzato i tassi di un quarto di punto percentuale, ma ha abbandonato l’indicazione che i costi dei prestiti sarebbero continuati a salire, proprio come aveva fatto la Federal Reserve americana il giorno prima.

Christine Lagarde ha confermato dopo l’incontro che il nono rialzo consecutivo dei regolatori dei tassi potrebbe essere l’ultimo, affermando che alla prossima riunione politica di settembre la Bce potrebbe alzare i tassi o fermarsi. “È un forse decisivo”, ha detto Lagarde, riassumendo il suo approccio più neutrale.

Mercoledì, il presidente della Fed Jay Powell era stato altrettanto ambiguo. Dopo l’aumento del tasso di un quarto di punto aveva detto che, mentre era “certamente possibile” che avrebbe sollevato nuovamente i costi di prestito a settembre, era anche “possibile la scelta di rimanere fermi a quella riunione”.

Gli investitori e gli analisti hanno interpretato il cambiamento retorico come un chiaro segnale che i tassi sia negli Stati Uniti che nell’Eurozona erano ora al loro picco, o vicino a esso. In effetti, Lagarde ha risposto alla maggior parte delle domande nella conferenza stampa dicendo che tutte le opzioni sono rimaste sul tavolo per “spezzare la schiena dell’inflazione”, ma ha anche evidenziato:

“Abbiamo più terreno da coprire? In questo momento non lo direi”, quasi spontaneamente, sottolineando che le decisioni della Bce dipenderanno dai dati in arrivo.

La strategia adottata sembra dunque quella del non sbilanciamento in alcuna direzione. D’altronde, nella riunione di giugno l’Eurotower ha avuto da discutere sul ruolo dell’inflazione e su come misurarla, a testimonianza di un momento assai complicato e imprevedibile. Meglio, quindi, non anticipare mosse che poi potrebbero essere smentite.

Tutti i dubbi economici: dove andranno crescita e prezzi?

Tra le diverse incertezze sul tavolo ci sono le indicazioni economiche, con un’Eurozona che si allontana dagli scenari più rosei.

L’inflazione è in calo da mesi su entrambe le sponde dell’Atlantico. Negli Stati Uniti ha toccato il 3% a giugno, mentre è sceso al 5,5% nell’Eurozona e si prevede un ulteriore calo quando lunedì prossimo verranno pubblicati i dati sulla crescita dei prezzi per il blocco a luglio.

“Stiamo assistendo a segnali più chiari del meccanismo di trasmissione che opera attraverso il sistema nell’area dell’euro, poiché la stretta continua a spostarsi attraverso il canale del credito verso l’economia reale”, ha affermato Anna Stupnytska, macroeconomista globale presso l’investitore Fidelity International.

L’economia dell’area della moneta unica sta peggiorando. La produzione è rimasta stagnante negli ultimi due trimestri e si prevede che crescerà al massimo tiepidamente nel secondo trimestre. Vi sono timori di un’ulteriore debolezza nel terzo trimestre, dopo che i sondaggi di questa settimana presso i direttori degli acquisti e le banche hanno indicato una brusca flessione dell’attività del settore privato.

“L’inflazione sta diminuendo e il Pil dell’eurozona sembra decisamente peggiore ora”, ha affermato Erik Nielsen, capo consulente economico della banca italiana UniCredit.

Sull’Europa pesano diverse incognite. Lagarde ha fornito una visione equilibrata delle prospettive di inflazione. Il ritiro della Russia da un accordo che consente all’Ucraina di esportare grano dai suoi porti sul Mar Nero potrebbe creare “nuove pressioni al rialzo” sui prezzi alimentari, ha avvertito, così come “la crisi climatica in corso”. Anche una crescita dei salari o dei margini di profitto superiore alle attese potrebbe mantenere alta l’inflazione.

Tuttavia, ha detto che le prospettive economiche a breve termine dell’Eurozona sono deteriorate, in gran parte a causa della domanda interna più debole, aggiungendo che questo dovrebbe ridurre le pressioni sui prezzi, soprattutto se combinato con il calo dei prezzi dell’energia.

L’economia statunitense sta andando meglio. Il personale della Fed mercoledì ha abbandonato le previsioni di una recessione quest’anno e il Pil Usa ha superato le aspettative crescendo del 2,4% su base annua nel secondo trimestre.

Powell ha avvertito che la resilienza economica degli Stati Uniti potrebbe significare che è necessario un ulteriore inasprimento per domare la crescita dei prezzi, affermando che una “crescita più forte potrebbe portare nel tempo a un’inflazione più elevata”. Anche se ha aggiunto: “Abbiamo percorso molto terreno e gli effetti completi del nostro inasprimento devono ancora essere avvertiti”.

Incertezza tra gli investitori: cosa aspettarsi da Bce e Fed?

Analisti e strateghi sono in gran fermento sulle previsioni per settembre.

Dirk Schumacher, un economista della banca francese Natixis, prevede che l’inflazione dell’Eurozona continuerà a scendere, rendendo improbabili ulteriori aumenti dei tassi. “Prendo alla lettera il passaggio della Bce a una posizione di mentalità aperta sull’eventualità che aumenterà nuovamente i tassi”, ha affermato.

Claus Vistesen, economista presso i consulenti Pantheon Macroeconomics, ha affermato che il cambiamento non è stato una sorpresa data la rapidità con cui si sono inaspriti e il flusso di dati economici scadenti nell’ultimo mese. Ma ha detto che il potenziale di cifre preoccupanti sulla crescita dei salari nel secondo trimestre offrirebbe ancora ai falchi della Bce un ultimo momento di gloria a settembre prima che vengano tassi vengano sospesi.

“Sono un po’ scettico nei confronti dei mercati che pensano che loro (i responsabili politici della BCE) a questo punto si trasformeranno in una posizione più accomodante”, ha affermato Francesco Sandrini, responsabile delle strategie multi-asset di Amundi, il più grande asset manager europeo. “Questo accadrà, ma solo quando l’inflazione raggiungerà il picco... probabilmente ci imbarcheremo in un’inversione come quella già in corso negli Stati Uniti, ma non è ancora il momento ora”.

Sul fronte valutario, infine, i rialzisti dell’euro sono pronti per un’estate tesa mentre si insinuano dubbi su quanto lontano si spingerà la Banca centrale europea apparentemente ancora aggressiva con gli aumenti dei tassi di interesse. L’euro ha avuto una corsa stellare, quest’anno è salito di circa il 3,5% rispetto al dollaro fino a poco meno di $1,11. Misurato rispetto alle valute dei principali partner commerciali della zona euro, non è lontano dai massimi record di questo mese. Si manterrà su queste soglie?