Trump, Musk e la riscrittura dello Stato moderno

Dalla fine degli anni ’90 inizia, su spinta americana, la stagione dei “merger&acquisition”, ovvero un processo di crescita di alcune compagnie che si fondono con altre per creare giganti di mercato in grado di avere monopolio o oligopolio.

La si potrebbe definire una “corsa alle dimensioni” per creare campioni assoluti in grado di sbaragliare ogni concorrenza. Sembrerebbe che Trump abbia pensato di trasferire il modulo in politica statale-geopolitica.

Da qui la richiesta di acquisto della Groenlandia e l’uscita sul Canada come 51° stato dell’Unione. In Groenlandia si sta rivitalizzato il movimento indipendentista eccitato dall’idea di farsi comprare dagli statunitensi rivendicando prima la sovranità dalla Danimarca e stante che forse già quest’anno potrebbe tenersi il referendum per la piena autonomia, Trump ha inviato lì in missione il figlio. [...]