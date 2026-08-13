Trovi le vecchie lire in casa? Non buttarle, in alcuni casi puoi ancora cambiarle

Era il 28 febbraio 2002 quando la lira italiana ha smesso ufficialmente di avere corso legale. Sebbene siano passati oltre 20 anni, capita non di rado di ritrovare in casa vecchie banconote. Superato l’iniziale momento nostalgico, sorge spontanea la domanda su quale sia l’attuale valore legale o economico delle vecchie lire.

Questa tematica torna ciclicamente d’attualità ogni volta che la cronaca riporta casi emblematici, come la vicenda dell’anziana di Cremona che ha lasciato in eredità ai frati cappuccini ben 170 milioni di lire.

Ma qual è il destino di questi soldi nel 2026? Nonostante la finestra temporale per cambiare le lire in euro sia ormai chiusa da tempo, esiste un’eccezione capace di ribaltare la situazione.

Perché in Italia non è più possibile convertire le lire in euro

L’euro è entrato in vigore il 1° gennaio 1999 come moneta elettronica, ma per avere le prime banconote e monete nella valuta unica abbiamo dovuto attendere fino al 1° gennaio 2002. Inizialmente, per permettere ai cittadini di effettuare il passaggio in modo graduale, fu stabilito un termine di dieci anni per il cambio valuta. La data limite originaria per presentarsi agli sportelli della Banca d’Italia era stata fissata per il 28 febbraio 2012.

Tuttavia, durante la crisi del debito sovrano del 2011, il Governo guidato da Mario Monti introdusse il Decreto legge 201/2011, che anticipò la prescrizione delle lire al 6 dicembre 2011. L’obiettivo dell’esecutivo era quello di fare cassa nel minor tempo possibile. L’operazione consentì infatti allo Stato italiano di incamerare immediatamente il controvalore delle banconote e monete non ancora convertite, facendo confluire nel bilancio statale circa 1,2 miliardi di euro.

Quando si ha ancora diritto al cambio valuta?

Sebbene il Decreto legge 201/2011 abbia dato un importante contributo all’abbattimento del debito pubblico, l’anticipo della scadenza provocò un’ondata di contestazioni e ricorsi da parte di consumatori e risparmiatori. La questione arrivò fino alla Corte Costituzionale, che dichiarò illegittimo l’anticipo della prescrizione deciso dal Governo Monti.

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Tuttavia, la riapertura dei termini non è stata generalizzata per tutti i cittadini. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia hanno stabilito che la conversione in euro è consentita esclusivamente a chi è in grado di dimostrare, con documentazione certa e probante, di aver presentato formale richiesta di cambio tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012. Tra la documentazione riconosciuta ai fini della richiesta troviamo raccomandate con ricevuta di ritorno, comunicazioni via PEC o richieste formali protocollate allo sportello e inviate in quel preciso arco temporale. Per tutti gli altri casi, comprese le scoperte casuali avvenute negli anni successivi o le somme ricevute in eredità, non è più possibile effettuare le operazioni di cambio.

Cosa succede negli altri Paesi dell’Unione Europea?

La rigidità del sistema italiano nell’azzeramento del valore legale della vecchia divisa nazionale è un caso unico in Europa. L’Unione non ha infatti stabilito regole univoche per tutti i Paesi membri; di conseguenza, le normative sulla conversione differiscono notevolmente e risultano spesso più flessibili rispetto a quella italiana. Nel dettaglio:

Senza alcuna scadenza: In Paesi come Germania, Austria, Irlanda, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Slovenia, le rispettive banche centrali continuano a convertire le vecchie banconote nazionali in euro a tempo indeterminato. Nel caso di Germania e Austria, la conversione illimitata si applica persino alle monete metalliche.

Scadenze a lungo termine: I Paesi Bassi hanno adottato una linea molto aperta, consentendo di cambiare i vecchi fiorini olandesi presso la banca centrale fino al 1° gennaio 2032.

Termini ormai scaduti: In altre nazioni, esattamente come in Italia, i termini sono scaduti. In Spagna la conversione delle pesetas si è chiusa nel giugno 2021, mentre in Portogallo c’è stato tempo fino al 2022 per gli escudi. La Francia, al contrario, ha seguito una linea analoga a quella di Roma, chiudendo i giochi nel 2012 per i franchi.

Le vecchie banconote e monete in lira possono costituire ancora una risorsa economica se ci si sposta nel mercato del collezionismo e della numismatica, dove particolari pezzi storici o rari riescono ancora oggi a trovare valore tra appassionati e studiosi.