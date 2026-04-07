Torna ETHMilan, la più grande conferenza internazionale italiana dedicata al Web3

ETHMilan torna per la sua quarta edizione e punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama europeo degli eventi dedicati al Web3. L’appuntamento è fissato per il giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2026 presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, location simbolica per un’iniziativa che mette al centro innovazione e trasformazione digitale.

Dopo le edizioni precedenti, l’evento cresce sia nei numeri sia nell’ambizione. Per la prima volta il format si sviluppa su due giornate complete, con l’obiettivo di ampliare il confronto tra startup, aziende, investitori e professionisti attivi nei settori blockchain e fintech.

ETHMilan 2026: il programma dell’evento

L’edizione 2026 si presenta come la più ampia organizzata finora. Gli organizzatori prevedono la partecipazione di oltre 2.000 persone provenienti da Italia ed Europa, insieme a più di 100 speaker tra esperti internazionali, sviluppatori e operatori del settore.

Il programma include anche il coinvolgimento di sponsor e partner già confermati, tra cui MoonPay nel ruolo di title sponsor. Un segnale della crescente attenzione verso il mercato Web3, che continua ad attrarre investimenti e interesse da parte di operatori finanziari e tecnologici.

Il palinsesto si sviluppa su più track tematiche, con un focus su alcune delle aree più rilevanti dell’innovazione digitale. Tra queste figurano DeFi, Real World Assets, stablecoin, neobanche, agentic payments, intelligenza artificiale e ZK proofs, oltre ai temi legati all’adozione istituzionale della blockchain.

L’impostazione multi-track consente di affrontare il Web3 da diverse prospettive, combinando aspetti tecnologici, applicazioni concrete e modelli di business. L’obiettivo è favorire un confronto tra chi sviluppa soluzioni e chi ne valuta l’adozione in ambito aziendale e finanziario.

Web3 e imprese: cresce l’interesse tra aziende e investitori

ETHMilan si rivolge a un pubblico eterogeneo che include startup, aziende strutturate, investitori e professionisti. Il crescente interesse per queste tecnologie è legato anche alle possibili applicazioni in ambito finanziario, nei pagamenti digitali e nella gestione degli asset.

Accanto agli operatori del settore, l’evento mantiene un’apertura anche verso studenti e nuovi ingressi nel mercato, grazie a iniziative dedicate come i biglietti gratuiti per studenti. Un elemento che contribuisce a rafforzare la dimensione formativa e di networking.

Oltre ai contenuti, uno degli elementi centrali resta il networking. La conferenza rappresenta un punto di incontro per chi opera nel Web3 e per le imprese interessate a comprendere le evoluzioni del settore.

La scelta del Museo della Scienza e della Tecnologia aggiunge un ulteriore elemento distintivo, offrendo ai partecipanti anche l’accesso alle esposizioni permanenti. Un contesto che unisce innovazione contemporanea e storia della tecnologia.

Un evento chiave per l’ecosistema Web3 in Italia

Con la quarta edizione, ETHMilan punta a rafforzare il proprio posizionamento come evento di riferimento per il Web3 in Italia. La crescita del format e la partecipazione internazionale indicano una maggiore maturità dell’ecosistema e un interesse crescente verso le applicazioni concrete della blockchain.

Per imprese e professionisti, l’evento rappresenta un’occasione per aggiornarsi su trend, modelli e opportunità in un ambito in continua evoluzione, dove tecnologia e business si intrecciano sempre di più. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa.