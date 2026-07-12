Cagliari è il principale centro economico della Sardegna, con circa 150.000 abitanti nel comune e oltre 420.000 nell’area metropolitana. La classifica delle maggiori aziende per fatturato riflette la struttura produttiva del territorio, dove commercio, distribuzione energetica, trasporti, telecomunicazioni e servizi rappresentano i principali motori dell’economia locale.

Le prime dieci aziende per fatturato con sede legale a Cagliari generano complessivamente oltre 1,6 miliardi di euro di ricavi. Il primo posto spetta a IVI Petrolifera, seguita dalla catena della grande distribuzione Superemme e da Tiscali Italia. A differenza di altri grandi centri italiani, la graduatoria cagliaritana non è dominata dalla manifattura, ma da attività legate ai servizi, alla distribuzione e alle infrastrutture.

La classifica delle aziende di Cagliari è ordinata per fatturato decrescente e costruita sui dati dell’ultimo bilancio disponibile sul database di Money Aziende.

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La classifica: Top 10 aziende di Cagliari per fatturato

Settore: Commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (Ateco 46.81.00)

Fatturato: 301.704.003 € (Bilancio 2024)

IVI Petrolifera guida la classifica delle aziende cagliaritane. La società è classificata nel commercio all’ingrosso di combustibili e nel 2024 ha registrato un fatturato di 301,7 milioni di euro. Nonostante un calo dei ricavi del 5,47%, mantiene una buona redditività, con un EBITDA di 12,8 milioni e un utile netto di 8,3 milioni. La sua presenza al vertice conferma il peso della distribuzione energetica nell’economia del capoluogo sardo.

Settore: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi (Ateco 47.11.02)

Fatturato: 279.711.475 € (Bilancio 2024)

Seconda posizione per Superemme, società classificata tra i supermercati. Con 279,7 milioni di euro di fatturato e una crescita del 4,09%, rappresenta la principale realtà della grande distribuzione organizzata con sede a Cagliari. L’EBITDA supera i 7,8 milioni e l’utile netto raggiunge 1,7 milioni, confermando un’attività caratterizzata da elevati volumi e margini tipicamente contenuti.

Settore: Attività di telecomunicazioni fisse (Ateco 61.10.01)

Fatturato: 209.475.000 € (Bilancio 2024)

Tiscali Italia occupa il terzo posto della graduatoria. Classificata come società di telecomunicazioni, realizza oltre 209 milioni di euro di fatturato. Il 2024 evidenzia una contrazione dei ricavi del 16,49% e una perdita netta di quasi 44 milioni di euro, nonostante un EBITDA positivo pari a 26,9 milioni. È il caso più evidente della classifica in cui la capacità di generare margini operativi non si traduce in un risultato finale positivo.

Settore: Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento (Ateco 46.84.20)

Fatturato: 201.853.520 € (Bilancio 2024)

Abbattista è classificata nel commercio all’ingrosso di articoli igienico-sanitari. Con 201,9 milioni di euro di ricavi rappresenta uno dei principali operatori della distribuzione specializzata della Sardegna. Il fatturato è in calo del 9,57%, ma la società mantiene una buona redditività, con un EBITDA di 17,2 milioni e un utile netto superiore agli 11 milioni.

Settore: Altri trasporti terrestri di passeggeri (Ateco 49.3)

Fatturato: 187.671.976 € (Bilancio 2024)

ARST è la principale azienda del trasporto pubblico locale della Sardegna e occupa la quinta posizione della classifica. Classificata negli altri trasporti terrestri di passeggeri, registra un fatturato di 187,7 milioni di euro e una crescita del 5,18%. L’EBITDA raggiunge quasi 40 milioni, mentre l’utile netto supera i 593 mila euro.

Settore: Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi (Ateco 46.39.00)

Fatturato: 128.502.242 € (Bilancio 2024)

Centro Cash opera nel commercio all’ingrosso. Con 128,5 milioni di euro di fatturato registra una crescita del 2,10%, accompagnata da un EBITDA di 3,3 milioni e un utile netto di quasi un milione di euro. La presenza dell’azienda conferma il peso della distribuzione alimentare nell’economia cagliaritana.

Settore: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (Ateco 41.00.00)

Fatturato: 122.855.495 € (Bilancio 2024)

Impresa Pellegrini rappresenta il settore delle costruzioni nella Top 10 cittadina. Il fatturato supera i 122,8 milioni di euro e cresce del 25,71%, mentre la redditività rimane elevata, con un EBITDA di 12,3 milioni e un utile netto di 8,6 milioni. È una delle aziende con la crescita più sostenuta della graduatoria.

Settore: Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici e medicali (Ateco 46.46)

Fatturato: 90.041.903 € (Bilancio 2024)

S.I.M.A. è classificata nel commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici. Con 90 milioni di euro di fatturato mantiene sostanzialmente stabile il volume d’affari (+0,56%), ma chiude l’esercizio con una lieve perdita netta di 280 mila euro, nonostante un EBITDA positivo pari a circa 426 mila euro.

Settore: Attività di servizi di intermediazione per il trasporto di merci (Ateco 52.31.00)

Fatturato: 81.390.131 € (Bilancio 2024)

Grendi Trasporti Marittimi è classificata nel trasporto marittimo e costiero di merci. Con oltre 81 milioni di euro di ricavi registra una crescita del 25,04%, una delle più elevate della classifica. L’EBITDA raggiunge 13 milioni di euro e l’utile netto supera gli 8,4 milioni, evidenziando un esercizio particolarmente positivo.

Settore: Commercio al dettaglio di automobili e autoveicoli leggeri (Ateco 47.81.10)

Fatturato: 75.029.224 € (Bilancio 2024)

Chiude la Top 10 Acentro, società classificata nel commercio al dettaglio di autoveicoli. Il fatturato raggiunge 75 milioni di euro, ma il 2024 è caratterizzato da una flessione dei ricavi del 19,95% e da una perdita netta di circa 574 mila euro. L’EBITDA rimane positivo, seppur contenuto, a circa 708 mila euro.

Cosa ci dice questa classifica

La Top 10 di Cagliari restituisce l’immagine di un’economia fortemente orientata ai servizi, più che alla manifattura. Energia, grande distribuzione, telecomunicazioni e trasporti occupano le prime posizioni e rappresentano le principali attività economiche del capoluogo sardo.

Un ruolo importante è svolto anche dalla logistica e dalla distribuzione commerciale. Superemme, Centro Cash, Abbattista e S.I.M.A. operano infatti in diversi segmenti del commercio all’ingrosso e al dettaglio, confermando come la funzione di hub regionale sia uno degli elementi distintivi dell’economia cittadina.

Accanto ai servizi trovano spazio anche costruzioni e trasporto marittimo, con Impresa Pellegrini e Grendi che registrano alcune delle crescite più elevate dell’intera graduatoria. Nel complesso, la classifica evidenzia quindi un tessuto imprenditoriale diversificato, in cui il peso dei servizi supera quello dell’industria manifatturiera.

Per esplorare l’intera classifica delle aziende di Cagliari puoi consultare qui la lista filtrata per comune. L’accesso completo ai dati, ai bilanci storici e agli indicatori economico-finanziari delle singole società è disponibile su Money Aziende.

I dati presenti in questa classifica si riferiscono all’ultimo bilancio disponibile al momento della redazione dell’articolo e potrebbero subire variazioni. Fonte: Money Aziende. Ultimo aggiornamento: luglio 2026.