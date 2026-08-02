Differenza tra visura ordinaria e visura storica. Cosa contengono e quando servono

La visura camerale è uno dei documenti più utili per conoscere le informazioni ufficiali di un’impresa italiana. Permette di verificare dati anagrafici, sede, forma giuridica, attività svolta, amministratori, capitale sociale e iscrizione al Registro Imprese.

Non tutte le visure, però, sono uguali: la visura ordinaria fotografa la situazione attuale dell’azienda, mentre la visura storica ricostruisce anche le modifiche avvenute nel tempo. Capire la differenza tra le due è importante per scegliere il documento giusto quando si vuole controllare un cliente, valutare un fornitore, analizzare un competitor o approfondire l’evoluzione di una società.



Cos’è la visura camerale e a cosa serve

La visura camerale è un documento informativo che raccoglie i principali dati registrati presso la Camera di Commercio su un’impresa iscritta al Registro Imprese.

Serve a identificare correttamente un’azienda e a verificarne alcune informazioni essenziali. È utile, per esempio, per controllare se una società esiste, dove ha sede, quale attività svolge, chi la amministra e quali sono i dati ufficiali con cui è registrata.

La visura camerale può riguardare società di capitali, società di persone, ditte individuali e altre forme di impresa. Il contenuto può variare in base alla natura giuridica dell’azienda, ma in generale consente di ottenere una prima fotografia della realtà imprenditoriale analizzata.

Non va confusa con il bilancio aziendale: la visura contiene informazioni anagrafiche, giuridiche e amministrative, mentre il bilancio riporta dati economico-finanziari come fatturato, costi, utile, patrimonio netto e altre voci contabili.

Visura ordinaria: cos’è e quali dati contiene

La visura ordinaria è il documento che mostra la situazione attuale di un’impresa. È la scelta più adatta quando si vuole verificare lo stato presente di una società o recuperare rapidamente i suoi dati identificativi.

In una visura camerale ordinaria si possono trovare informazioni come:

denominazione o ragione sociale;

Partita IVA e codice fiscale;

sede legale;

indirizzo PEC;

numero REA;

forma giuridica;

data di iscrizione al Registro Imprese;

codice ATECO e attività dichiarata;

capitale sociale, se previsto;

amministratori, soci o titolari, a seconda della forma giuridica;

eventuali unità locali;

stato dell’impresa, per esempio attiva, inattiva, sospesa o cessata.

La visura ordinaria è quindi utile quando serve un quadro aggiornato dell’azienda. È il documento da consultare per sapere “chi è” oggi una società, quali sono i suoi dati ufficiali e quali soggetti risultano collegati alla sua gestione.

Visura storica: cos’è e cosa mostra in più

La visura storica contiene le informazioni presenti nella visura ordinaria, ma aggiunge anche l’elenco delle principali variazioni avvenute nel tempo.

In pratica, non mostra solo la situazione attuale dell’impresa, ma anche la sua evoluzione. Può includere cambi di sede, modifiche della denominazione sociale, variazioni del capitale, cambiamenti negli amministratori, aggiornamenti dell’attività dichiarata, aperture o chiusure di unità locali e altri eventi registrati nel corso della vita aziendale.

È quindi il documento più indicato quando non basta sapere com’è strutturata oggi una società, ma serve capire che percorso ha fatto.

La visura storica può essere particolarmente utile per ricostruire trasformazioni societarie, passaggi di gestione, cambiamenti di assetto o evoluzioni rilevanti dell’attività. In questo senso, offre una lettura più profonda rispetto alla visura ordinaria.

Differenza tra visura ordinaria e visura storica

La differenza principale tra visura ordinaria e visura storica riguarda dunque il periodo di osservazione. La visura ordinaria fotografa la situazione attuale dell’impresa. La visura storica, invece, permette di vedere anche le modifiche avvenute nel passato.

In sintesi:

la visura ordinaria serve per conoscere i dati aggiornati di un’azienda;

la visura storica serve per ricostruire l’evoluzione dell’impresa nel tempo;

la visura ordinaria è più rapida e sintetica;

la visura storica è più completa quando bisogna analizzare cambiamenti societari o amministrativi.

La scelta dipende quindi dall’obiettivo della ricerca. Se serve verificare Partita IVA, sede, PEC, amministratori o codice ATECO, può bastare una visura ordinaria. Se invece bisogna capire se l’azienda ha cambiato nome, sede, assetto o governance, è più utile richiedere una visura storica.

Quando serve una visura ordinaria

La visura ordinaria è utile in tutte le situazioni in cui occorre verificare i dati attuali di un’impresa italiana. Può servire, per esempio, per:

controllare l’esistenza di una società;

verificare sede legale e Partita IVA;

recuperare la PEC aziendale;

controllare il codice ATECO;

identificare amministratori o legali rappresentanti;

verificare lo stato dell’impresa;

raccogliere informazioni prima di una trattativa commerciale;

controllare un cliente, un fornitore o un partner.

È spesso il documento più adatto nelle verifiche preliminari, quando l’obiettivo è capire se l’azienda è correttamente registrata e quali sono i suoi dati ufficiali.

Quando conviene richiedere una visura storica

La visura storica è consigliata quando si vuole analizzare l’evoluzione dell’azienda e non solo la sua situazione attuale. Può essere utile in caso di:

operazioni straordinarie;

acquisizioni o partnership;

analisi di competitor;

verifiche su cambi di amministratori;

controlli su variazioni di sede o denominazione;

ricostruzione della storia societaria;

due diligence preliminare;

valutazioni su fornitori o clienti strategici.

Per esempio, un’impresa che ha cambiato più volte sede, oggetto sociale o amministratori potrebbe richiedere un’analisi più attenta. Non significa necessariamente che ci siano elementi negativi, ma la visura storica aiuta a leggere meglio il percorso della società e a contestualizzare le informazioni disponibili.

Visura camerale e bilancio: due documenti diversi

Un errore comune è pensare che la visura camerale contenga anche il fatturato o i principali dati economici dell’impresa. In realtà, per conoscere fatturato, utile, EBITDA, patrimonio netto e altri indicatori di bilancio è necessario consultare il bilancio aziendale, quando disponibile.

La visura camerale risponde soprattutto a domande come:

qual è la sede ufficiale dell’azienda?

qual è la Partita IVA?

chi sono gli amministratori?

quale attività svolge?

da quando è iscritta al Registro Imprese?

è attiva o cessata?

Il bilancio, invece, aiuta a rispondere a domande diverse:

quanto fattura l’azienda?

genera utile o perdita?

quanto è patrimonializzata?

i margini sono in crescita o in calo?

com’è cambiata la situazione economica negli ultimi anni?

Per valutare davvero un’impresa, quindi, i due documenti andrebbero letti insieme: la visura aiuta a identificare e inquadrare la società, il bilancio consente di analizzarne le performance economico-finanziarie.

Come leggere una visura camerale senza errori

Quando si consulta una visura camerale, è importante non fermarsi alla sola denominazione dell’impresa. Alcuni elementi meritano particolare attenzione.

Il primo è la forma giuridica, perché una S.r.l., una S.p.A., una società di persone o una ditta individuale hanno strutture e obblighi diversi. Il secondo è lo stato dell’impresa: sapere se una società è attiva, inattiva, in liquidazione o cessata cambia radicalmente la lettura del documento. Anche il codice ATECO è rilevante, perché permette di capire il settore di attività dichiarato e di confrontare l’azienda con altre imprese simili. La sede legale e le eventuali unità locali aiutano invece a collocare la società sul territorio. Infine, amministratori, soci e cariche sociali sono informazioni utili per capire chi gestisce l’impresa e quali soggetti risultano ufficialmente collegati alla sua attività. leggi anche Come sapere quanto fattura un’azienda italiana

Dove acquistare visura ordinaria e visura storica

Per consultare i dati di un’impresa italiana e acquistare documenti ufficiali come visura ordinaria e visura storica è possibile utilizzare Money Aziende, la piattaforma di Money.it dedicata alla consultazione dei dati aziendali.

Su Money Aziende puoi cercare una società per ragione sociale o Partita IVA, visualizzare in modo semplice i principali dati disponibili e acquistare documenti camerali come visura ordinaria, visura storica, bilancio ottico e certificato di iscrizione.

La visura ordinaria è utile per ottenere una fotografia aggiornata dell’impresa. La visura storica, invece, permette di approfondire le variazioni avvenute nel tempo. In entrambi i casi, partire da una scheda aziendale chiara consente di orientarsi meglio tra dati, documenti e informazioni ufficiali, scegliendo di volta in volta il livello di approfondimento più adatto.