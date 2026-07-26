Bilancio aziendale, quante versioni esistono e a cosa servono

Il bilancio aziendale è il documento principale per capire come sta andando un’impresa. Racconta, attraverso numeri e prospetti, quanto l’azienda produce, quanto guadagna o perde, quali beni possiede, quanti debiti ha e come si è evoluta la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Quando si parla di bilancio, però, non si fa sempre riferimento allo stesso documento: esistono diverse versioni, con funzioni e livelli di dettaglio differenti. Conoscerle è utile per imprenditori, professionisti, fornitori, clienti, investitori e per chiunque voglia valutare un’azienda italiana in modo più consapevole.

Cos’è il bilancio aziendale

Il bilancio aziendale è un documento contabile che rappresenta la situazione di un’impresa in un determinato periodo, di solito coincidente con l’esercizio annuale.

Serve a rispondere ad alcune domande fondamentali:

quanto ha prodotto o venduto l’azienda?

ha chiuso l’anno in utile o in perdita?

qual è il valore del suo patrimonio?

quanti debiti e crediti ha?

quanto è solida dal punto di vista economico e finanziario?

come sono cambiati i numeri rispetto agli anni precedenti?

Nel linguaggio comune si parla spesso genericamente di “bilancio”, ma in realtà il termine può indicare documenti diversi: bilancio d’esercizio, bilancio civilistico, bilancio ordinario, bilancio abbreviato, bilancio delle micro-imprese, bilancio consolidato, bilancio riclassificato, bilancio previsionale e bilancio ottico.

Alcuni sono documenti ufficiali depositati presso il Registro Imprese, altri sono rielaborazioni interne o strumenti di analisi utilizzati da aziende, consulenti, banche e investitori.

Bilancio d’esercizio: il documento base per leggere un’azienda

Il bilancio d’esercizio è il documento con cui l’impresa rappresenta il risultato della propria attività alla fine dell’anno. È la base per conoscere la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

In genere comprende:

stato patrimoniale;

conto economico;

rendiconto finanziario, quando previsto;

nota integrativa;

eventuali relazioni di accompagnamento.

Lo stato patrimoniale mostra attività, passività e patrimonio netto. Il conto economico evidenzia ricavi, costi e risultato dell’esercizio. La nota integrativa aiuta a spiegare i dati contabili e a contestualizzare alcune voci.

Il bilancio d’esercizio è quindi il punto di partenza per valutare la dimensione e l’andamento di un’impresa. Da qui si possono ricavare dati come fatturato, utile, patrimonio netto, debiti, crediti e margini.

Bilancio civilistico: cos’è e perché è importante

Il bilancio civilistico è il bilancio redatto secondo le regole previste dal Codice civile e dalla normativa contabile applicabile. È il documento ufficiale che molte società devono approvare e depositare presso il Registro Imprese.

Quando si consulta il bilancio depositato di una società, in genere si fa riferimento proprio al bilancio civilistico. È importante perché rappresenta una fonte ufficiale e standardizzata, utile per confrontare nel tempo l’andamento della stessa azienda o per analizzare imprese diverse.

Il bilancio civilistico ha però un limite: nasce per finalità informative e legali, non sempre per rendere immediata l’analisi manageriale. Per questo, chi vuole approfondire davvero la performance aziendale spesso affianca al bilancio civilistico anche una riclassificazione dei dati.

Bilancio ordinario, abbreviato e micro-imprese: cosa cambia

Non tutte le società presentano il bilancio con lo stesso livello di dettaglio. A seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dell’impresa, il bilancio può essere redatto in forma ordinaria, abbreviata o secondo lo schema previsto per le micro-imprese.

Il bilancio ordinario è la versione più completa. Contiene un maggior numero di informazioni e offre una lettura più approfondita della situazione aziendale.

Il bilancio abbreviato è una forma semplificata, prevista per società di dimensioni più contenute che rispettano determinati requisiti. Presenta meno dettagli rispetto al bilancio ordinario, ma consente comunque di ricavare informazioni importanti sull’andamento dell’impresa.

Il bilancio delle micro-imprese è una versione ancora più semplificata, destinata alle realtà più piccole. In questo caso il livello di dettaglio può essere più limitato e alcune informazioni potrebbero non essere presenti con la stessa ampiezza delle altre forme di bilancio.

Per chi consulta i dati aziendali dall’esterno, questa distinzione è importante: due società possono depositare entrambe un bilancio, ma non necessariamente rendere disponibile lo stesso numero di informazioni.

Bilancio consolidato: quando il bilancio riguarda un gruppo

Il bilancio consolidato è il documento che rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese come se fosse un’unica realtà.

È utilizzato quando una società controlla altre società e occorre offrire una visione complessiva del gruppo. In questo modo si evita di guardare solo alla singola impresa capogruppo, considerando invece l’insieme delle attività controllate.

Il bilancio consolidato è particolarmente utile per analizzare grandi gruppi industriali, holding, multinazionali o aziende strutturate in più società operative.

Per esempio, una società capogruppo potrebbe avere ricavi limitati nel proprio bilancio individuale, ma controllare imprese operative con fatturati molto più rilevanti. In questi casi il bilancio consolidato aiuta a comprendere meglio la reale dimensione del gruppo.

Bilancio riclassificato: a cosa serve nell’analisi aziendale

Il bilancio riclassificato non è una versione diversa del bilancio depositato, ma una riorganizzazione dei dati contabili pensata per facilitarne la lettura.

Serve a trasformare le voci del bilancio civilistico in schemi più utili per l’analisi economico-finanziaria. È spesso utilizzato da consulenti, banche, analisti, imprenditori e manager per valutare redditività, solidità, liquidità e struttura finanziaria dell’impresa.

Attraverso il bilancio riclassificato è più semplice calcolare indicatori come:

margine operativo;

EBITDA;

ROI;

ROE;

ROS;

capitale circolante netto;

posizione finanziaria netta;

indici di liquidità e solidità.

In altre parole, il bilancio civilistico mostra i dati secondo uno schema ufficiale; il bilancio riclassificato li rende più leggibili per prendere decisioni.

Bilancio previsionale: il bilancio che guarda al futuro

Il bilancio previsionale è un documento prospettico che stima l’andamento futuro dell’azienda. A differenza del bilancio d’esercizio, che fotografa dati già avvenuti, il bilancio previsionale serve a pianificare ricavi, costi, investimenti, fabbisogno finanziario e risultati attesi.

È utile in molte situazioni:

apertura di una nuova attività;

richiesta di finanziamento;

business plan;

piani industriali;

valutazione di investimenti;

riorganizzazione aziendale;

ingresso in nuovi mercati.

Il bilancio previsionale non è un documento camerale ufficiale, ma uno strumento di pianificazione. La sua utilità dipende dalla qualità delle ipotesi su cui viene costruito e dalla capacità dell’impresa di monitorare gli scostamenti tra dati previsti e risultati effettivi.

Bilancio ottico: cos’è e quando scaricarlo

Il bilancio ottico è la copia del bilancio depositato presso la Camera di Commercio, disponibile come documento ufficiale. È utile quando non basta consultare dati sintetici, ma serve vedere il documento depositato nella sua forma originale.

Può servire, per esempio, per:

approfondire i dettagli del bilancio di una società;

verificare le voci contabili ufficiali;

consultare nota integrativa e allegati disponibili;

effettuare controlli prima di una trattativa;

analizzare un cliente, un fornitore o un competitor;

supportare attività di due diligence o valutazione aziendale.

Il bilancio ottico è particolarmente utile quando si vuole passare da una lettura sintetica dei dati a un’analisi più approfondita del documento ufficiale.

Quale bilancio consultare per valutare un’azienda

La scelta del bilancio da consultare dipende dall’obiettivo dell’analisi. Se si vuole capire quanto fattura un’azienda, se genera utili o qual è il suo EBITDA, può essere sufficiente partire dai dati sintetici di bilancio. Se invece si vuole analizzare in modo più approfondito la struttura economica e patrimoniale della società, è utile consultare il bilancio depositato.

Per una verifica rapida possono bastare dati come:

fatturato;

EBITDA;

utile;

patrimonio netto;

anno dell’ultimo bilancio;

codice ATECO;

forma giuridica.

Per una valutazione più completa, invece, conviene leggere anche il bilancio ottico, la visura camerale e, quando necessario, altri documenti ufficiali.

Il punto centrale è che il bilancio non va letto come un documento isolato. I numeri acquistano significato solo se confrontati con settore, dimensione dell’impresa, andamento storico e caratteristiche del mercato in cui l’azienda opera.

leggi anche Come sapere quanto fattura un’azienda italiana

Come consultare i bilanci delle aziende italiane con Money Aziende

Per consultare i dati di bilancio delle aziende italiane in modo semplice e veloce è possibile utilizzare Money Aziende, la piattaforma di Money.it dedicata ai dati ufficiali delle imprese.

Su Money Aziende puoi cercare una società per ragione sociale o Partita IVA e visualizzare in modo sintetico i principali dati aziendali, tra cui fatturato, EBITDA, utile, codice ATECO, sede, forma giuridica e ultimo bilancio disponibile.

La piattaforma consente anche di acquistare documenti ufficiali come bilancio ottico, visura ordinaria, visura storica e certificato di iscrizione. In questo modo puoi partire da una consultazione immediata dei dati principali e, quando serve, approfondire con i documenti camerali ufficiali.

Conoscere le diverse versioni del bilancio aziendale aiuta quindi a scegliere il documento più adatto: i dati sintetici per una prima valutazione, il bilancio ottico per approfondire il documento ufficiale.