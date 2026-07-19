Come sapere quanto fattura un’azienda italiana

Sapere quanto fattura un’azienda italiana è utile per capire le dimensioni reali di un’impresa, valutarne l’affidabilità e confrontarla con altre società dello stesso settore. Il fatturato, però, non è un dato da leggere in modo isolato: indica quanto un’azienda vende, ma non dice da solo se l’impresa guadagna, se è solida o se sta crescendo in modo sostenibile.

Per questo è importante sapere dove trovare il dato, a quale documento fare riferimento e quali altri numeri analizzare insieme al fatturato.

Dove si trova il fatturato di un’azienda italiana

Il fatturato di un’azienda si trova nel bilancio d’esercizio, il documento contabile che riassume la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa in un determinato anno.

Per molte società italiane, soprattutto società di capitali come S.r.l. e S.p.A., il bilancio viene depositato presso il Registro Imprese della Camera di Commercio. Questo rende disponibili, tramite banche dati e servizi dedicati, alcuni dati economico-finanziari ufficiali.

Il fatturato può essere ricavato da voci come i ricavi delle vendite e delle prestazioni, il valore della produzione o da dati sintetici di bilancio elaborati a partire dai documenti depositati.

Non sempre, però, tutte le imprese espongono lo stesso livello di dettaglio. Le società di capitali depositano il bilancio, mentre ditte individuali e società di persone possono non rendere disponibile il fatturato con la stessa completezza. Prima di cercare il dato è quindi utile verificare la forma giuridica dell’azienda.

Come cercare il fatturato di una società

Per cercare il fatturato di una società italiana servono alcuni dati identificativi. I più utili sono:

ragione sociale;

Partita IVA;

codice fiscale;

sede legale;

codice REA o numero di iscrizione al Registro Imprese.

La ricerca per ragione sociale è spesso sufficiente, ma può generare risultati inesatti quando più società hanno nomi simili. La Partita IVA o il codice fiscale permettono invece di individuare con maggiore precisione l’impresa corretta.

Una volta trovata la società, bisogna controllare l’ultimo bilancio disponibile. È importante ricordare che il dato più recente non coincide necessariamente con l’anno in corso: il bilancio viene approvato e depositato dopo la chiusura dell’esercizio, quindi può esserci uno scarto temporale tra l’attività attuale dell’impresa e l’ultimo documento consultabile.

A quale dato corrisponde il fatturato di un’impresa

Nel linguaggio comune si parla spesso di fatturato per indicare quanto incassa o vende un’azienda. Dal punto di vista contabile, però, è utile distinguere alcuni concetti.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni rappresentano ciò che l’impresa ottiene dalla vendita di beni e servizi legati alla propria attività principale.

Il valore della produzione è una voce più ampia, perché può includere anche altri elementi, come variazioni delle rimanenze, lavori in corso, incrementi di immobilizzazioni o altri ricavi collegati all’attività produttiva.

Per una lettura semplice, il fatturato viene usato come indicatore del volume d’affari. Quando però si confrontano aziende diverse, soprattutto se appartengono a settori differenti, è bene verificare quale voce viene presa come riferimento.

Il fatturato basta per capire se un’azienda è solida?

No. Il fatturato indica quanto un’azienda vende, ma non quanto guadagna davvero. Una società può avere ricavi molto elevati e utili bassi, oppure un fatturato più contenuto ma margini molto interessanti.

Per valutare meglio un’impresa, al fatturato andrebbero affiancati almeno questi dati:

EBITDA , cioè il margine operativo prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni;

, cioè il margine operativo prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni; utile netto , che indica se l’azienda ha chiuso l’esercizio in profitto o in perdita;

, che indica se l’azienda ha chiuso l’esercizio in profitto o in perdita; patrimonio netto , utile per comprendere la solidità patrimoniale;

, utile per comprendere la solidità patrimoniale; andamento nel tempo , per capire se i numeri migliorano o peggiorano;

, per capire se i numeri migliorano o peggiorano; settore di appartenenza, perché margini e volumi cambiano molto da un comparto all’altro.

Un’azienda che aumenta il fatturato ma riduce gli utili potrebbe trovarsi in una fase di crescita costosa, in un mercato molto competitivo o in una situazione di pressione sui margini. Al contrario, una società con ricavi stabili ma utile in aumento potrebbe aver migliorato efficienza, prezzi o controllo dei costi.

Come confrontare il fatturato di aziende dello stesso settore

Il fatturato diventa molto più utile quando viene confrontato con quello di aziende simili. Il confronto più corretto dovrebbe considerare imprese con attività, dimensioni e mercati comparabili.

Un primo criterio utile è il codice ATECO, che identifica l’attività economica svolta dall’azienda. Cercare società con lo stesso codice ATECO permette di confrontare realtà che operano nello stesso settore o in comparti molto vicini.

Anche il territorio conta. Confrontare aziende della stessa regione, provincia o città può aiutare a capire quali imprese pesano di più in un determinato distretto produttivo o mercato locale.

Per esempio, sapere quanto fatturano le principali aziende alimentari di Parma, le società manifatturiere di Brescia o le imprese tecnologiche di Milano consente di leggere meglio il tessuto economico di un territorio e individuare competitor, clienti o potenziali partner.

Quando serve sapere quanto fattura un’azienda

Conoscere il fatturato di un’impresa può essere utile in molte situazioni pratiche.

Un fornitore può voler verificare la dimensione economica di un cliente prima di concedere dilazioni di pagamento. Un’azienda può analizzare i ricavi dei concorrenti per capire il proprio posizionamento. Un professionista può usare i dati di bilancio per preparare una proposta commerciale più mirata.

Il dato può servire dunque per:

valutare un potenziale partner;

analizzare un cliente prima di una trattativa;

verificare la solidità di un fornitore;

costruire liste commerciali per settore o territorio;

studiare il mercato prima di aprire una nuova attività;

confrontare imprese dello stesso comparto;

preparare analisi, report o ricerche aziendali.

In tutti questi casi il fatturato è un punto di partenza, non di arrivo. Per evitare valutazioni superficiali, va sempre letto insieme ad anno di bilancio, utile, EBITDA, settore, area geografica e andamento storico.

Dove consultare il fatturato delle aziende italiane

Sapere quanto fattura un’azienda, quindi, non significa soltanto leggere un numero: significa capire da quale fonte arriva, a quale anno si riferisce, come si confronta con altri dati e cosa racconta davvero sulla dimensione, sulla crescita e sulla solidità dell’impresa.

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