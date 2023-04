Essere in grado di riconoscere il timing di ingresso più opportuno sul mercato può fare la differenza nel corso dell’attività di trading.

Trattandosi di speculazione di breve termine - effettuata con transazioni di swing trading e/o momentum trading in media con un orizzonte temporale a 5-7 giorni – è fondamentale saper individuare il momento giusto per acquistare e vendere con una certa precisione, cercando contestualmente di massimizzare il rapporto rischio/rendimento.

Timing nel trading: entrare nel mercato al momento giusto

Individuare il giusto timing nel trading non è affatto semplice in concreto: servono anni di esperienza e tantissime operazioni a mercato per forgiare carattere e metodo del trader. Va ribadito, comunque, che il timing nel trading online è un elemento chiave da padroneggiare. Ciò non accade quando si effettua un’attività di investimento a lungo termine (o quantomeno non dovrebbe essere così), ma quando si fa trading il timing è tutto.

Nel caso tu sia interessato al mondo del trading e degli investimenti, puoi visionare l’offerta di XTB, broker regolamentato one stop shop (migliaia di mercati in un’unica app), riconosciuto a livello globale e quarto al mondo per numero di clienti attivi. XTB, ti permette di accedere ad una formazione completa e gratuita, oltre al beneficiare di un elevato livello sicurezza grazie alla segregazione dei fondi da quelli dell’azienda e alla regolamentazione da parte delle più importanti istituzioni di regolamentazione finanziaria.

Riuscire costantemente a individuare ottimi trade e a trarre sempre grossi profitti è di sicuro una chimera. Ci saranno tantissime sconfitte e perdite monetarie da affrontare (che potrebbero minare pericolosamente l’emotività di breve e lungo periodo senza una pronta reazione e una solida fiducia nel proprio metodo). Tuttavia, essendo il trading un’arte, quest’attività va affrontata come tale e pertanto non tutti saranno in grado di riuscire bene allo stesso modo.

Capire, ad esempio, quando possono scattare davvero rally eccezionali non è semplice, ma è possibile. Consigliamo di dare un’occhiata alle lunghe fasi di consolidamento sui tassi di cambio (o altri strumenti tradabili in ottica di trading, purché siano abbastanza liquidi) e attendere il breakout esplosivo della parte alta o bassa del range. A quel punto l’entrata sarà una questione di “stile”: ingresso immediato o attesa di un pullback.

3 consigli per entrare nel mercato al momento giusto

Ciò che conta davvero nella ricerca del timing perfetto per il trading è:

avere le idee chiare: è essenziale conoscere come funzionano ritracciamenti e breakout del trend per poter individuare le occasioni di ingresso e di uscita in un determinato trade; un piano prestabilito: nulla in un’attività di trading profittevole deve essere lasciato al caso. Occorre infatti studiare, individuare e tenere monitorati gli asset sui quali attendere il momento giusto per operare, individuando già i possibili livelli di stop loss e take profit; un buon sistema di gestione del rischio: infine, seguire un ottimo sistema di money management ha il grande merito, in potenziale, di limitare le perdite e massimizzare i profitti.

Non tutte le ciambelle usciranno col buco: bisognerà prendere sia quelle che appaiono sin da subito perfette, sia quelle che lasciano qualche interrogativo. Con il tempo anche l’intuito giocherà un ruolo fondamentale. È forse il bello del trading. Ma, ripetiamo: non è un “gioco” per tutti ed è essenziale scegliere un broker sicuro ed affidabile a supportarci nella nostra attività.

Infine, spesso è il broker scelto per fare la propria attività di trading ad essere determinante: optare per un intermediario che ti permette di accedere ad una formazione completa e gratuita, oltre a tutta una serie di altri vantaggi, può essere assai utile per imparare a riconoscere i momenti migliori per operare: