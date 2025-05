Migliore piattaforma di trading, la classifica 2025

Buon 1° maggio 2025, le frasi più belle per la Festa dei lavoratori

Qual è la migliore piattaforma di trading? Non vi è una risposta univoca a questa domanda. Chi cerca informazioni per capire quali siano le piattaforme più valide per fare trading può avere necessità diverse e la scelta ricadrà sulla piattaforma che meglio risponde alle proprie esigenze.

Chi è alle prime armi riterrà migliore una piattaforma di trading che abbia un’interfaccia utente semplice e intuitiva. Chi è più esperto, invece, ha bisogno di consultare più grafici contemporaneamente e di avere accesso a diverse asset class su cui fare trading.

Per altri la migliore piattaforma di trading sarà quella realtà che offre basse commissioni, una semplice modalità di caricamento e prelievo di fondi e una certa sicurezza data dall’opinione degli utenti che già la utilizzano, oltre che da tutte le autorizzazioni emesse dagli enti di regolamentazioni.

Analizzate decine di piattaforme disponibili ad oggi, allora, quali sono le migliori piattaforme per fare trading nel 2025?

Migliore piattaforma di trading Un aspetto fondamentale per fare trading sui mercati finanziari è trovare un broker online che offra una piattaforma capace di adattarsi al meglio alle proprie esigenze ed obiettivi finanziari. Al giorno d’oggi, tutti i principali broker online offrono la possibilità di fare trading su azioni ed ETF con commissioni bassissime. Le migliori piattaforme di trading offrono commissioni basse in modo trasparente e invitano ad investire seguendo le buone regole di money management, oltre a fornire tutte le informazioni utili per effettuare le proprie analisi fondamentali e tecniche, un’ampia gamma di opzioni di investimento, strumenti di trading all’avanguardia, un servizio clienti a livelli eccellenti e materiali didattici facilmente accessibili e comprensibili. I l tutto sempre attraverso piattaforme di trading disponibili sia da computer che da smartphone o tablet. Ecco la classifica delle migliori piattaforme di trading secondo Money.it, seguita da un elenco con tutte le maggiori caratteristiche e i vantaggi. Pos. Piattaforma di trading Voto 1 XTB 2 Pepperstone 3 Plus500 4 Avatrade 5 Directa 6 Oanda 7 Capital.com 8 Markets.com 9 Degiro Di seguito elenchiamo tutte le informazioni utili che definiscono i servizi offerti dalle migliori piattaforme di trading attraverso delle tabelle di facile consultazione. L’ultima riga, che abbiamo chiamato «Vantaggio TOP», evidenzia il servizio, la caratteristica o il vantaggio che più differenzia la migliore piattaforma di trading dalle altre. leggi anche Come investire in borsa? 1) Piattaforma trading di XTB XTB è rinomata per la sua esecuzione rapida degli ordini e per l’ampia gamma di strumenti di trading disponibili, che comprendono forex, indici, materie prime, stock CFDs, ETF CFDs, e cripto. Offre anche accesso a xStation 5, una delle piattaforme di trading più innovative, che include analisi di mercato e strumenti educativi. Regolamentazione Autorizzato Consob, regolamentazione FCA, CySec, BaFin e molte altre Deposito minimo Assente (è possibile aprire un conto reale e iniziare a fare trading con qualsiasi somma come deposito) Commissioni trading 0% commissioni su ETF e azioni (reali e CFD) + spread variabile a partire da 0.00008 Conto demo gratuito Sì Leva finanziaria Leva massima a 1:30 Costi prelievo 0 euro sopra i 100 euro Vantaggio TOP Ottimo materiale formativo L’80% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro quando fanno trading di CFD con XTB S.A. PROVA LA PIATTAFORMA DI TRADING DI XTB 2) Piattaforma di trading Pepperstone Pepperstone è un broker online affidabile e regolamentato, scelto da oltre 620.000 trader in più di 160 Paesi. Fondato a Melbourne nel 2010, si è affermato per la trasparenza, la velocità di esecuzione degli ordini e la qualità dell’esperienza di trading. La piattaforma mette a disposizione più di 1.350 strumenti finanziari, tra cui CFD su forex, indici globali, materie prime, azioni CFD, ETF, criptovalute e CFD forward. Offre l’accesso alle piattaforme di trading più utilizzate al mondo - MetaTrader 4, MetaTrade 5, cTrader, TradingView - e alla app proprietaria Pepperstone Platform, pensata per un’esperienza più semplice e intuitiva. I costi sono tra i più competitivi del settore: spread da 0 pip con il conto Razor e commissioni contenute, ideali per chi fa trading attivamente. Tra le funzionalità aggiuntive, si trovano strumenti avanzati come Autochartist, opzioni per il trading automatizzato e, per un periodo limitato, anche l’accesso premium a Bloomberg per tre mesi (termini e condizioni applicabili). Regolamentazione Autorizzato Consob, regolamentazione FCA, CySec, BaFin, ASIC, DFSA, CMA e SCB Deposito minimo Assente (è possibile aprire un conto reale e iniziare a fare trading con qualsiasi somma come deposito) Commissioni trading Variabili in base al conto Conto demo gratuito Sì Leva finanziaria Leva massima a 1:30 per i clienti al dettaglio Costi prelievo 0 euro Vantaggio TOP Ampia scelta di piattaforme e oltre 1.350 strumenti negoziabili PROVA LA PIATTAFORMA DI TRADING DI PEPPERSTONE I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 75.3% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro quando scambiano CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se hai capito come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere il tuo denaro. 3) Piattaforma trading di Plus500 Con un’interfaccia estremamente intuitiva, Plus500 si distingue per la facilità con cui i nuovi utenti possono navigare tra le diverse opzioni di trading. Offre anche un conto demo gratuito per esercitarsi senza rischi. Regolamentazione Registrazione Consob, regolamentazione ASiC, CySEC, FCA Deposito minimo 100 euro Commissioni trading spread bassi, finanziamento overnight, nessun costo nascosto Conto demo gratuito Sì Leva finanziaria 1:30 Costi prelievo 0 euro Vantaggio TOP Piattaforma di trading intuitiva L’82% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro a causa del trading di CFD con questo fornitore 4) Piattaforma trading di Avatrade Con una forte regolamentazione a livello globale, AvaTrade si posiziona come una piattaforma sicura per il trading di forex e CFD. Offre strumenti di trading automatizzato e accesso a una varietà di mercati finanziari, inclusi azioni, indici e materie prime. Regolamentazione Autorizzazione Consob, regolamentazione CySEC, FCA, ASIC, FSAS Deposito minimo 100 euro Commissioni 0% su azioni e ETF, spread variabili su CFD Conto demo gratuito Sì Leva finanziaria - Costi prelievo 0 euro Vantaggio TOP Piattaforma di trading tra le più longeve in Italia, nata nel 2006 Il 76% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD con questo broker 5) Piattaforma trading di Directa Pioniera del trading online in Italia, Directa si distingue per le sue basse commissioni e per la sua piattaforma intuitiva. È particolarmente apprezzata dagli investitori attenti ai costi e da coloro che preferiscono un approccio diretto e senza fronzoli al trading online. Regolamentazione Consob, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e vigilata dalla Banca d’Italia e dalla Consob Deposito minimo - Commissioni trading Forex 0,003%, CFD su indici 0,50 - 1€ a contratto, Futures EUR: min 1,5€ a contratto, Futures USA: min 2,5$ a contratto Conto demo gratuito Sì Leva finanziaria Sì Costi prelievo 0 euro Vantaggio TOP Corsi di formazione dal vivo e online di elevata qualità 6) Piattaforma trading di Oanda Con una lunga storia nel settore del forex, OANDA offre una potente piattaforma di trading con accesso a una vasta gamma di strumenti di analisi di mercato e dati in tempo reale. È apprezzata per la sua trasparenza nelle tariffe e per l’ampia selezione di coppie di valute disponibili. Regolamentazione Autorizzazione Consob, regolamentazione CFTC, FCA, IIROC, ASIC Deposito minimo 0 euro Commissioni trading Spread variabili Conto demo gratuito Sì Leva finanziaria Variabile Costi prelievo Variabile in base alla tipologia di conto Vantaggio TOP Piattaforma di trading tra le più utilizzate in Europa L’81% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD con questo broker 7) Piattaforma trading di Capital.com Questa piattaforma è nota per la sua interfaccia intuitiva e per l’approccio innovativo al trading, con un forte focus sull’istruzione e sul supporto ai trader. Offre trading su una vasta gamma di asset, inclusi azioni, indici, forex e criptovalute, senza commissioni e con spread competitivi. Regolamentazione CySEC, FCA, ASIC, NBRB, FSA Deposito minimo 20 euro Commissioni trading 0 commissioni, spread variabili Conto demo gratuito Sì Leva finanziaria Variabile Costi prelievo 0 euro Vantaggio TOP Conto in demo efficace, con budget di 10.000€ L’84% degli account di investitori individuali perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore 8) Piattaforma trading di Markets.com Offre una piattaforma versatile con accesso a oltre 2.200 asset finanziari, inclusi forex, azioni, indici, materie prime e criptovalute. I trader apprezzano Markets.com per i suoi strumenti di trading avanzati, le risorse educative e il supporto clienti multilingue. Regolamentazione Autorizzazione Consob, regolamentazione CySEC, FCA, ASIC Deposito minimo 100 euro Commissioni trading 0,1% su azioni e ETF Conto demo gratuito Sì Leva finanziaria Variabile Costi prelievo 0 euro Vantaggio TOP Affidabile, ampia gamma di asset tradabili L’81,3% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD con questo fornitore 9) Piattaforma trading di Degiro DEGIRO si distingue per le sue commissioni estremamente competitive e per l’accesso a mercati globali, rendendola una delle piattaforme preferite dagli investitori europei che cercano di diversificare il loro portafoglio a costi contenuti. Regolamentazione Regolamentazione Consob, BaFin, BCE, AFM, DNB Deposito minimo 0,1 euro Commissioni trading 0 commissioni su azioni e ETF, spread variabili su CFD Conto demo gratuito Sì Leva finanziaria Variabile Costi prelievo Variabili Vantaggio TOP Piattaforma intuitiva e performante