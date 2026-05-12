TikTok sta introducendo il suo nuovo piano in abbonamento per alcuni utenti selezionati, con l’obiettivo di fornire vantaggi esclusivi e di aumentare i propri guadagni annuali. Una soluzione in linea con la strategia di tutte le principali piattaforme social sul mercato, sempre più propense a offrire funzionalità extra con un piccolo canone mensile.

Lo stesso vale anche per ByteDance che, al momento solo nel Regno Unito, offrirà presto un piano per bloccare gli annunci pubblicitari nel feed principale. A detta di TikTok, la sua offerta senza pubblicità mira a dare agli utenti una scelta maggiore sulla loro esperienza all’interno della piattaforma.

I dettagli dell’abbonamento a TikTok

Gli utenti di TikTok del Regno Unito potranno presto attivare un nuovo piano in abbonamento per bloccare ogni annuncio pubblicitario durante lo swipe nel feed della piattaforma. Il costo sarà di 3,99 sterline al mese, per tutti gli iscritti di età pari o superiore a 18 anni.

L’azienda ha già dichiarato che nei prossimi mesi informerà gradualmente gli utenti in merito alla sua versione ads-free tramite notifiche pop-up.

La pubblicità sulla nostra piattaforma sta aiutando migliaia di aziende britanniche a raggiungere nuovi clienti, aumentare le vendite e creare posti di lavoro. La nuova opzione senza pubblicità guarda invece agli utenti, che potranno avere maggiore controllo sulla propria esperienza.

Le parole di Kris Boger, amministratore delegato di TikTok, confermano la volontà di ByteDance di venire incontro ai milioni di iscritti al social network nel Regno Unito e di fornire loro la possibilità di uscire dal classico sistema della raccolta dati.

Il fenomeno dei social a pagamento

TikTok ads-free è solo l’ultima delle tante proposte lanciate negli ultimi mesi dalle varie piattaforme social per usufruire di servizi extra con piani a pagamento. La pubblicità personalizzata è stata a lungo al centro delle attività delle piattaforme in rete, ma ora c’è un nuovo modello pronto a prendere il sopravvento: quello del consenti o paga.

Se fino ad oggi l’accordo su internet era quello di poter usare ogni sito o piattaforma gratis, sapendo che i dati sarebbero stati usati per la profilazione, ora la proposta è: tu paghi, io non uso più i tuoi dati. Una scelta che sembra aver già riscosso successo su altri social network affini e che pare essere destinata ad allargarsi a macchia d’olio su tutti i servizi maggiormente in uso.

Tornando a TikTok, per il momento solo nel Regno Unito sarà possibile attivare il nuovo abbonamento. Resta da capire se e quando questa proposta verrà allargata anche al resto del mondo, Italia compresa.