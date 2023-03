Test Medicina 2023, al via le prove già ad aprile: iscrizione, domande e date

Si svolgerà in anticipo il test di Medicina 2023 rispetto al calendario cui siamo stati abituati negli anni scorsi. Le prove del test di Medicina 2023 prenderanno il via già ad aprile nelle università pubbliche, per la precisione subito dopo Pasqua giovedì 13.

Il test di Medicina 2023, infatti, cambia e si terrà in due sessioni differenti laddove, come sempre, nelle università private le prove sono già iniziate da qualche settimana.

La grande novità nel 2023 per gli aspiranti camici bianchi, oltre alla doppia opportunità concessa, è il Tolc test (Test On Line Cisia) che va a sostituire la prova nazionale cartacea nelle università statali.

Possono partecipare al test di Medicina 2023 a partire da aprile i candidati che risultano iscritti al quarto o al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado o che sono in possesso del diploma. Per le iscrizioni alla prima sessione del test di Medicina gli aspiranti hanno a disposizione ancora pochi giorni per provvedere.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono le domande del test di Medicina 2023, le date delle prove e come iscriversi.

Test Medicina 2023, prima sessione ad aprile: iscrizione e date prove

Le prove della prima sessione del test di Medicina 2023 nelle università pubbliche, il nuovo test Tolc, si svolgeranno a partire dal prossimo 13 aprile. Le due sessioni cui possono partecipare i candidati aspiranti medici sono, più nel dettaglio, le seguenti:

dal 13 al 22 aprile;

dal 15 al 25 luglio.

Per la prima sessione dei test prevista dal 13 al 22 aprile le iscrizioni sono aperte fino alle 14.00 di lunedì 3 aprile. Nell’ambito delle sessioni suddette saranno le singole università a stabilire il calendario interno per i candidati presso ciascun ateneo.

Il Tolc-Med, disciplinato dal decreto ministeriale n. 1107 del 24 settembre 2022, se superato, permette l’accesso ai corsi di studio di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria. Nelle stesse date previste si terranno anche i Tolc-Vet per il corso di laurea in medicina veterinaria in lingua italiana.

Per partecipare al test di Medicina occorre registrarsi obbligatoriamente al portale cisiaonline.it. Le prove su svolgeranno in presenza presso la sede scelta dal candidato in fase di iscrizione ma, come specifica il decreto ministeriale, il test Tolc può essere sostenuto in una qualsiasi sede scelta dal candidato anche se diversa da quella in cui l’aspirante medico intenda immatricolarsi.

L’iscrizione al test di Medicina 2023 consentirà di accedere con le stesse credenziali anche:

alle esercitazioni;

ai Mooc (Massive Open Online Courses) disciplinari per ogni materia contenuta nel test Tolc;

agli esiti delle prove sostenute anche in confronto ai risultati in forma aggregata ottenuti dagli altri partecipanti nello stesso periodo o anno solare che, come si legge nel decreto ministeriale, costituiscono uno strumento per valutare il proprio posizionamento;

ai link, al materiale e alle iniziative in tema di orientamento e accesso predisposte dagli atenei.

Test Medicina 2023: domande

Le domande del test di Medicina 2023 diventano 50, rispetto alle 60 previste negli anni precedenti, da svolgere in 90 minuti.

Le 50 domande del test Tolc sono divise tra i vari argomenti su cui verte la prova e per ogni blocco di quesiti è previsto un tempo massimo di esecuzione. Riportiamo, come da decreto ministeriale, la tabella con la ripartizione delle 50 domande del test di Medicina 2023 con i tempi prestabiliti.

Sezioni Numero di quesiti Tempo Comprensione testo, conoscenze acquisite negli studi 7 15 minuti Biologia 15 25 minuti Chimica e fisica 15 25 minuti Matematica e ragionamento 13 25 minuti Totale 50 90 Minuti

L’attribuzione del punteggio sarà la seguente:

1 punto per ogni risposta esatta;

meno 0,25 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta omessa.

Le prove del test di Medicina saranno erogate per ciascun candidato sempre attraverso la piattaforma informatica Cisia, in apposite postazioni, predisposte dai singoli atenei. Chi non supererà i test Tolc della prima sessione, o non riuscirà per vari motivi a iscriversi, potrà sempre partecipare alle selezioni per il test di Medicina 2023 nella seconda sessione di luglio.