Tessera sanitaria scaduta, come si chiede un nuovo documento? A chi rivolgersi e come funziona la procedura online? Quando la tessera sanitaria scade, solitamente, non c’è bisogno di presentare alcuna domanda. Mesi prima della scadenza, infatti, l’Agenzia delle Entrate invia al domicilio del cittadino lanuova tessera sanitaria senza bisogno che se ne faccia richiesta.

Può accadere, per ritardi o errori, che una volta che la tessera sanitaria è scaduta non sia ancora arrivato il nuovo documento e il cittadino deve attivarsi per chiedere il rinnovo della tessera.

Sottolineiamo che si tratta di un’anomalia e non della consuetudine, ma in questo caso è necessario rivolgersi alla Asl territoriale per accertarsi della motivazione del mancato recapito del nuovo documento. In ogni caso un duplicato della tessera sanitaria può essere richiesto facilmente online, direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

n questa guida i dettagli sulla richiesta di rinnovo del tesserino sanitario, dove è riportato il codice fiscale del cittadino.

Cosa fare se la tessera sanitaria è scaduta?

La tessera sanitaria è un documento personale che riporta il codice fiscale ed è in genere dotato di chip. Viene rilasciata a tutti i cittadini titolari di codice sanitario e aventi diritto all’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale (anche stranieri con permesso di soggiorno).

La tessera sanitaria ha una validità di 6 anni dalla data di emissione e, prima della scadenza, viene automaticamente prodotta e spedita all’indirizzo di residenza ai i cittadini con assistenza sanitaria attiva.

Se, alla scadenza, la nuova tessera non è stata recapitata, è necessario rivolgersi alla propria ASL oppure a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso è bene sapere che la tessera sanitaria scaduta è valida come certificazione del codice fiscale e può essere utilizzata in farmacia o nelle strutture sanitarie per il rilascio dello scontrino parlante. Anche se scaduto, quindi, il documento può essere utilizzato nella maggior parte dei casi.

Tuttavia se il cittadino deve recarsi all’estero e non ha ancora ricevuto la nuova tessera sanitaria deve provvedere, prima della partenza, a farsi rilasciare dalla propria Asl il certificato sostitutivo della TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia).

Come richiedere il certificato sostitutivo

Il certificato sostitutivo provvisorio della tessera sanitaria è un documento valido per 30 giorni che garantisce l’assistenza sanitaria all’estero nei Paesi UE o nei Paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) per temporaneo soggiorno. È necessario chiedere il certificato sostitutivo provvisorio qualora non si sia in possesso della tessera fisica in corso di validità (quindi con tessera sanitaria scaduta, deteriorata, smarrita o rubata).

Il certificato va richiesto alla Asl allo sportello Scelta/Revoca, e viene rilasciato nei seguenti casi:

furto o smarrimento, se la tessera è stata già ricevuta, presentando copia della relativa denuncia;

partenza in tempi troppo brevi per poter ottenere la tessera, se non è stata ancora ricevuta.

leggi anche Qual è il numero della tessera sanitaria e dove trovarlo

Dove rinnovare la tessera sanitaria scaduta?

Se, alla scadenza, la nuova tessera sanitaria non è stata ancora recapitata dove ci si deve rivolgere? Esistono due alternative:

direttamente all’Agenzia delle Entrate;

alla ASL di appartenenza.

Rinnovo tessera sanitaria scaduta online

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile una pagina dedicata per “La richiesta di riemissione della tessera sanitaria”. Nella pagina è possibile scegliere tra tre diverse voci:

Servizio online “Riemissione della Tessera Sanitaria”;

Con Pec o in ufficio;

Richiesta di riemissione della tessera sanitaria per minori.

Come richiedere la tessera sanitaria online

Grazie al servizio “Riemissione della tessera sanitaria” è possibile richiedere l’emissione, appunto, di una nuova tessera sanitaria. In attesa di riceverla, inoltre, è possibile visualizzare e stampare una copia dell’immagine della tessera richiesta.

Per presentare richiesta è necessario accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid o Cie. Il servizio permette di stampare la tessera sanitaria ancora in corso di validità o di richiedere una emissione di nuova tessera sanitaria.

La riemissione è possibile in caso di:

furto/smarrimento;

sostituzione per deterioramento;

mancato recapito.

Nella stessa sezione è possibile indicare anche un indirizzo di recapito diverso da quello di residenza.

Tessera sanitaria scaduta: il numero verde

Per avere maggiori dettagli sulla tessera sanitaria e codice fiscale ci si può rivolgere al numero verde dell’Agenzia delle Entrate: 800.030.070 a disposizione dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00.

Come rinnovare la tessera sanitaria scaduta per stranieri?

Per i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno, la tessera sanitaria ha la stessa scadenza di quest’ultimo.

Gli stranieri possono rinnovare la tessera sanitaria presentando alla ASL territoriale:

la documentazione che dimostri la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno (ad esempio la ricevuta postale o il cedolino rilasciato dalla Questura)

il codice fiscale

la documentazione che attesta la dimora (ricordiamo che non è obbligatorio essere iscritto all’anagrafe dei residenti del Comune)

In questo modo lo straniero ha diritto a mantenere l’iscrizione temporanea al servizio sanitario - nel termine massimo di 6 mesi - nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò vuol dire che potrà continuare a beneficiare dei servizi assistenziali e sanitari.

Dopo il rilascio del permesso di soggiorno, gli stranieri devono consegnare all’ASL una fotocopia e da quel momento sarà possibile emettere la nuova tessera sanitaria.

Tuttavia l’iscrizione al servizio sanitario nazionale nelle more del permesso di soggiorno vale soltanto per gli stranieri che ne hanno fatto richiesta per lavoro oppure per motivi familiari mentre non si applica a chi ha eseguito l’iscrizione volontaria (come accade a chi fa ingresso in Italia per motivi di studio).

Cosa fare se non è arrivata la nuova tessera sanitaria?

Se la tessera sanitaria non viene recapitata ci si può rivolgere personalmente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate: sarà l’impiegato a procedere alla richiesta del duplicato.

Invece se la tessera sanitaria non è ancora stata emessa, ci si deve recare presso la propria ASL. Maggiori dettagli chiamando il numero verde 800.030.070.