Tesla, utili a picco: finita la luna di miele tra Musk e Trump? Tutti i numeri del disastro, ma le azioni volano

Gli utili di Tesla, come paventato, vanno a picco, ma le azioni del colosso delle auto elettriche capitanato da Elon Musk tornano a puntare con decisione verso l’alto nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, balzando di oltre il 5%.

In evidenza le dichiarazioni del CEO e fondatore della Big Tech USA che, nel commentare la triste trimestrale di Tesla, ha annunciato la decisione di ridurre in “modo significativo il tempo trascorso in DOGE”, ovvero presso il Department of Government Efficiency, il dipartimento dell’Efficienza governativa creato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e da lui guidato.

Elon Musk, l’annuncio post tonfo utili: meno DOGE, più Tesla

Elon Musk ha detto che la sua intenzione è quella di continuare a occuparsi di questioni attinenti all’amministrazione Trump, “fino a quando il presidente vorrà che io faccia e fino a quando sarà utile”, ma in misura minore rispetto a quanto fatto finora, ovvero il tempo di una o due volte la settimana.

Non di più, in quanto l’obiettivo del tycoon è quello di risollevare le sorti della sua ammaccata Tesla, alle prese con una grave crisi tutta incisa in una trimestrale da incubo.

Una sfilza di numeri conferma il momento critico che la casa automobilistica sta vivendo, che rischia tra l’altro di acuirsi a causa della politica commerciale inaugurata dall’amministrazione USA a guida Trump, incentrata sui dazi.

Se è vero, infatti, che le auto che Tesla vende negli Stati Uniti sono assemblate negli Stati Uniti, è altrettanto vero che diverse componenti sono made in China. Tanto che è stata la stessa azienda, nell’annunciare la trimestrale, ad ammettere che “le politiche commerciali in rapida evoluzione” potrebbero provocare danni alla sua catena di approviggionamento e tradursi, di conseguenza, in un aumento dei costi.

Il colosso ha ammesso anche il danno reputazionale che sta pagando di tasca propria, a causa di quel sentiment anti-Musk che è montato in tutto il mondo, sfociato anche in atti di vandalismo contro le auto elettriche Tesla, come dimostrano gli episodi di violenza che non sono rimasti certo circoscritti agli Stati Uniti, come hanno dimostrato i casi che si sono manifestati anche in Italia.

Oltre alla guerra dei dazi inaugurata da Trump, la Big Tech ha fatto riferimento infatti a “un cambiamento nel sentiment politico”, che “potrebbe avere un impatto significativo sulla domanda dei nostri prodotti nel breve termine”.

Frase forse anche fin troppo ottimistica, visto che la domanda per i veicoli Tesla è già scesa un po’ ovunque, sulla scia della decisione di diversi consumatori di tutto il mondo di manifestare il loro dissenso nei confronti delle posizioni politiche di Musk decidendo a priori di non acquistare le auto prodotte dal gruppo.