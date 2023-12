Bonifico, quando arrivano i soldi? I tempi di accredito

In quanto tempo arriva un bonifico? Sia che si stia aspettando un bonifico sia, invece, se lo si è inviato, sapere quanto tempo impiega un bonifico ad arrivare è molto importante.

Dall’accredito dello stipendio, agli acquisti online o al semplice invio di denaro ad amici e parenti, il bonifico è un metodo sempre più utilizzato per inviare e ricevere soldi.

Prima di pensare che nell’effettuare il bonifico sia stato commesso qualche errore (ad esempio aver indicato un IBAN sbagliato) è bene fare chiarezza su quanto tempo impiega un bonifico per arrivare.

In quanto tempo arriva un bonifico?

Dal 2012 i tempi di accredito dei bonifici sono stati ridotti a un giorno, tuttavia quando si tratta di trasferire denaro da due banche differenti per l’arrivo dei soldi c’è ancora il rischio di dover attendere fino a tre giorni.

I tempi per il trasferimento di una somma di denaro tramite bonifico non sono immediati e dipendono principalmente da due fattori:

dalla destinazione del pagamento , ossia dalle banche;

, ossia dalle banche; dall’orario orario in cui viene effettuato il bonifico.

Vediamo ora nel dettaglio come e in che misura incidono questi due fattori sui tempi di accredito di un bonifico, quali sono i tempi di accredito per bonifici istantanei e internazionali.

leggi anche Importo massimo bonifico: limiti previsti dalla legge e dalle singole banche

Tempi di accredito del bonifico a seconda della banca

Il primo fattore che influisce sui tempi dell’accredito è la banca di destinazione. Generalmente per il trasferimento di una somma da un conto corrente a un altro - tramite bonifico - ci vuole un giorno lavorativo. Ciò vale dal 2012, ovvero da quando i tempi per l’accredito sono stati ridotti da 3 ad 1 giorno lavorativo.

Tuttavia, i tempi di accredito di un bonifico sono ancora soggetti a variabili a seconda della banca di destinazione.

In particolare:

il bonifico arriva al massimo il giorno dopo l’emissione solo quando banca e filiale di chi dispone e di chi riceve il bonifico sono le stesse. In questo caso è anche possibile che la somma sia a disposizione sul conto corrente del destinatario nello stesso giorno di emissione;

l’emissione solo quando banca e filiale di chi dispone e di chi riceve il bonifico sono le stesse. In questo caso è anche possibile che la somma sia a disposizione sul conto corrente del destinatario nello stesso giorno di emissione; il trasferimento di denaro per mezzo di bonifico nella stessa banca ma tra filiali differenti può impiegare un massimo di due giorni ;

; i trasferimenti tra banche differenti può impiegare un massimo di tre giorni.

Tempi di accredito del bonifico a seconda dell’orario

Oggi la maggior parte delle banche è riuscita a ridurre i tempi di trasferimento tramite bonifico a un giorno lavorativo.

Tuttavia, anche nel caso in cui banca e filiale di chi dispone e di chi riceve il bonifico siano le stesse, non sempre un bonifico disposto di lunedì sarà accreditato nel giorno successivo sul conto corrente del destinatario del bonifico, questo perché interviene a un altro fattore: l’orario.

La data di disposizione e di emissione del bonifico coincide soltanto se il bonifico viene disposto entro un determinato orario, stabilito dalla banca. L’orario entro il quale il bonifico si considera eseguito nella giornata in corso è detto cut-off. Se il bonifico viene disposto dopo quell’orario, l’emissione avverrà il giorno successivo e, dunque, il destinatario riceverà i soldi dopo due giorni lavorativi.

Non è possibile indicare un unico orario cut-off, poiché questo varia in base all’istituto di credito al quale ci si rivolge. A tal proposito ecco gli orari del cut-off di alcune banche:

Banca Marche: 15:30;

Mediolanum Banca: 17:00;

Banca di Sondrio: 14:30;

Barclays: 15:30;

Cariparma: 18:00;

CheBanca!: 19:00;

Credem: 20:00;

Deutsche Bank: 17:00;

Fineco: 15:00;

Intesa San Paolo: 17:30;

MPS: 18:30;

Unicredit: 20:00;

Webank: 17:45;

Widiba: 18:30.

Prendiamo come esempio un titolare di conto corrente gestito da Mediolanum, dove il cut-off è fissato alle 17:00.

Se questo effettua il bonifico alle 17:30 di lunedì, allora il bonifico sarà accreditato entro le 24:00 del mercoledì successivo sul conto corrente del destinatario. Viceversa, se il bonifico viene effettuato alle 16:30, la somma viene trasferita entro le 24:00 del martedì successivo, poiché la data di esecuzione coincide con quella in cui è stato effettuato il bonifico.

Per ridurre il più possibile il tempo che trascorre dall’emissione al pagamento di un bonifico, quindi, consigliamo di effettuarlo di mattina, facendo attenzione a non superare l’orario del cut-off della vostra banca.

leggi anche Il bonifico può arrivare di sabato?

Bonifico istantaneo SEPA: in quanto tempo arriva?

Se si ha fretta e non si è disposti ad aspettare almeno un giorno lavorativo per l’accredito di una certa somma su conto corrente, si può ricorrere al bonifico istantaneo.

Grazie al sistema Sepa Instant Credit (STC Inst), infatti, il bonifico viene accreditato in un tempo massimo di 10 secondi. Il vantaggio è, infatti, che per questo tipo di bonifico non esistono giorni lavorativi e festivi. L’accredito è istantaneo per 24 ore al giorno, dal lunedì alla domenica.

Gli unici limiti del bonifico Sepa sono:

non poter trasferire somme superiori ai 15mila euro ;

; non poter revocare il bonifico ;

; costo maggiore di quello ordinario.

Bonifico internazionale in quanto tempo arriva?

Cosa cambia, invece, per i tempi necessari sul fronte dei bonifici verso o dall’estero?

I sistemi bancari di comunicazione sono ormai all’avanguardia e permettono di velocizzare di gran lunga le tempistiche rispetto a soli pochi anni fa.

Per i trasferimenti di denaro da o verso la maggior parte dei Paesi dell’Unione europea i tempi di accredito arrivano fino a un massimo di 3 giorni lavorativi, proprio come accade in Italia, nel caso in cui la banca che emette e la banca che riceve la somma siano diverse.

Per i trasferimenti al di fuori dell’Unione europea la tempistica media si aggira sui 4 giorni lavorativi.