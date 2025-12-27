Tecnologia, i 10 trend che esploderanno nel 2026

Il mondo della tecnologia si prepara a un altro anno di grandi innovazioni. Il 2026 sarà l’anno in cui l’intelligenza artificiale completerà la sua transizione da semplice strumento passivo a forza autonoma, in grado di anticipare i bisogni, di gestire infrastrutture e di operare nello spazio umano.

Se il 2025 è stato l’anno di ascesa per strumenti capaci di generare testi e immagini, il 2026 ci offrirà ecosistemi di agenti che collaborano tra di loro e risolvono anche problemi complessi.

Vediamo insieme le 10 tendenze da tenere d’occhio per il 2026, i macro-argomenti su cui concentrarsi per avere un’idea più chiara di quello che possiamo aspettarci il prossimo anno nel panorama tecnologico globale.

Agentic AI

L’Agentic AI segna un punto di svolta importante per l’intelligenza artificiale. Oggi conosciamo quella generativa tradizionale, che risponde a input umani per ogni passaggio da eseguire.

L’obiettivo è arrivare a un agente AI autonomo, a cui viene assegnato solamente un compito finale da svolgere. Tutti i passaggi intermedi di pianificazione, esecuzione e correzione avvengono in automatico.

Secondo le analisi di Gartner, nel 2026 assisteremo a sistemi multi-agente, collaborazione uomo-macchina e interoperabilità Agent2Agent con protocolli standard.

Physical AI

La Physical AI porta l’AI fuori dallo schermo e la trasforma in un sistema che è capace di percepire, ragionare e agire nel mondo materiale. Attraverso principalmente ai robot umanoidi, che nel 2026 si pensa passeranno da prototipi a linee di produzione.

Ci sono grandi aziende come Tesla, Amazon e Foxconn che da tempo stanno lavorando proprio a questo, in primis per la logistica. Grazie a questa nuova tendenza, si pensa che l’AI diventerà una forza reale, tangibile nella vita di tutti i giorni.

I vantaggi e impatti saranno numerosi, soprattutto per settori come la manifattura e la logistica, la sanità e l’agricoltura.

Cybersecurity Proattiva

Un altro trend da tenere d’occhio è quello della Cybersecurity Protattiva. In poche parole, si intende un passaggio dalla difesa basata sulla reazione agli allarmi a una di prevenzione invisibile.

Il prossimo anno, la velocità degli attacchi guidati dall’intelligenza artificiale renderà obsoleti i sistemi che conosciamo oggi. Ecco perché serviranno dunque sistemi di prevenzione avanzati, come i SOC autonomi. Questi ultimi non solo segnalano pericoli, ma agiscono in qualche millisecondo per isolare segmenti di rete o revocare credenziali compromesse prima che l’hacker possa agire.

Ci saranno anche strumenti come il MTD e i sistemi di inganno che puntano a confondere l’aggressore, cambiando costantemente indirizzi IP e porte, creando ecosistemi digitali esca per intrappolare i malintenzionati e molto altro.

Quantum Advantage

IBM e altri esperti del settore hanno indicato il 2026 come l’anno del Quantum Advantage. Tradotto come vantaggio quantistico, questo trend si intende come la volontà di utilizzare i computer quantistici anche per risolvere problemi di valore commerciale reale, e non solo per esperimenti in laboratorio.

Il primo a beneficiare di questa evoluzione sarà il settore farmaceutico, con simulazioni molecolari e scoperte di nuovi farmaci. Ci si aspettano innovazioni anche per batterie di nuove generazione e per la cattura del carbonio, grazie alle potenzialità di questi computer di simulare la materia a livello atomico.

Infine, il Quantum Advantage può ottimizzare il settore della finanza e della logistica, oltre a quello dell’infrastruttura grazie a processori come l’IBM Nighthawk.

Green Tech

La sostenibilità non sarà più un obiettivo collaterale, ma un vero e proprio vincolo progettuale nell’ecosistema tecnologico. Normative europee come la CSRD spingeranno il settore a concentrarsi, tra le altre cose, sulla riduzione dell’impronta ambientale dell’AI e delle infrastrutture digitali.

In che modo? Per esempio, con i data center, che dovranno trasformarsi a impatto quasi zero con raffreddamento a liquido, recupero del calore residuo e SMR. Si prevede poi l’arrivo di algoritmi energy-aware e dell’AI sostenibile.

Infine, la sostenibilità e la Green Tech si stanno muovendo verso strumenti di monitoraggio in tempo reale dei consumi di intere catene produttive. Anche con soluzioni energetiche innovative come il diesel HVO per rigenerare i data center.

Piattaforme AI-Native

Le piattaforme di sviluppo AI-Native emergeranno definitivamente nel 2026. Se fino ad oggi i software vengono adattati all’intelligenza artificiale tramite API, in futuro l’AI sarà il cuore pulsante di tutti i programmi.

Lo sviluppatore non sarà più un programmatore, ma colui che genera intere strutture e architetture, comprendendo il contesto e garantendo che il codice generato rispetti tutti gli standard. Le nuove piattaforme integreranno agenti di codifica, capaci di gestire compiti lunghi come la riparazione del codice e la migrazione dei sistemi legacy.

Infine, esploderanno le applicazioni create dagli utenti tramite interfacce guidate dall’AI. Anche dipendenti di reparti marketing o sales potranno creare i propri strumenti personalizzati, pur senza conoscere i linguaggi di programmazione.

Sistemi multi agent

Approfondiamo un trend già visto nei capitoli precedenti: i sistemi multi-agent. L’intelligenza artificiale non sarà più individuale e concentrata sulla singola persona, ma un intero ecosistema in cui tutti i chatbot lavoreranno di squadra, comunicando tra di loro per risolvere problemi complessi.

In questo tipo di sistema, non c’è un’unica AI onnisciente, ma diversi agenti specializzati che ricoprono ruoli distinti. Proprio come se fosse un team fatto di persone fisiche.

Questo porterà a vantaggi strategici come la riduzione delle allucinazioni, la scalabilità e l’efficienza di calcolo.

Edge AI avanzata

Con l’Edge AI avanzata, si intende la decentralizzazione dell’intelligenza artificiale. I dati non verranno più elaborati in data center lontani, ma direttamente sui dispositivi che generano dati come smartphone, automobili ed elettrodomestici.

Come si traduce tutto questo? In vantaggi per gli utenti. La latenza sarà pari a zero quando si tratta di prendere decisioni, poiché i dati non devono più effettuare lunghi viaggi. A livello di sicurezza e privacy, le informazioni non lasceranno più i dispositivi e saranno meno a rischio di intercettazioni.

Migliora poi l’efficienza energetica, poiché non ci saranno più miliardi di terabyte di dati grezzi da inviare verso il cloud. Il tutto sarà reso possibile grazie all’integrazione di NPU per i chip, un sistema che ottimizzerà i modelli di linguaggio di medie dimensioni LLM.

Robotica umanoide

I robot entreranno a far parte delle nostre vite nel corso del 2026. Non più come semplici strumenti di test da vedere sui social network o in televisione, ma come compagni di vita da avere in casa.

La prima rivoluzione del 2026 è quanto il robot potrà toccare. Grazie ai sensori tattili avanzati e agli attuatori di precisione, questi dispositivi potranno manipolare oggetti fragili con una delicatezza simile a quella umana.

Visti i prezzi di 20.000-30.000 euro, almeno per ora i robot umanoidi avranno un impatto reale soprattutto nei campi della logistica e della manifattura. Verranno utilizzati poi in ambienti pericolosi, per esempio quando bisogna gestire materiali tossici o intervenire in aree a rischio chimico e radiologico.

Digital Provenance

Il decimo e ultimo trend del panorama tecnologico da tenere d’occhio nel 2026 è quello della Digital Provenance, ossia la provenienza digitale. Vista l’esplosione di deepfake e contenuti falsi creati dall’intelligenza artificiale, questo nuovo strumento servirà a distinguere ciò che è reale da ciò che è stato manipolato.

In che modo? Si parte dal C2PA, un passaporto dei contenuti crittografato che sarà accompagnato a ogni foto, video o audio. Qui viene registrata l’origine del file e le modifiche apportate. C’è poi un sistema di verifica istantanea, a cui gli utenti potranno accedere cliccando su un’icona apposita.

Diventeranno sempre più presenti anche le tecnologie di filigrana digitale, con watermark invisibili all’uomo che attestano la veridicità di un contenuto. Per le testate giornalistiche, ci sarà l’avvento delle blockchain per creare un registro delle proprie pubblicazioni.