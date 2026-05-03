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Tasso del 5,80% fisso per 15 anni e prezzo sotto la pari sul neo callable bond Goldman Sachs

Stefano Vozza

3 Maggio 2026 - 12:53

Investimento di lungo termine (ma callable) con tasso annuo lordo fisso fino a termine ma con il rischio di cambio

Tasso del 5,80% fisso per 15 anni e prezzo sotto la pari sul neo callable bond Goldman Sachs

È datata 26 marzo l’ultima dual tranche targata Goldman Sachs (GS), la nota banca d’affari americana operante su molteplici fronti bancari e finanziari in ogni angolo del mondo. In entrambi i casi si tratta prestiti obbligazionari di lunga durata dato che scadono il 26 marzo 2041, salvo esercizio della callability da parte dell’emittente.

Le obbligazioni divergono nelle valute di denominazione e negli importi delle cedole lode e ne annue. Poiché abbiamo già visto il bond in euro, soffermiamoci su quello espresso in dollari americani. Anticipiamo solo che prevede un tasso del 5,80% fisso per 15 anni mentre prezza sotto la pari il neo callable bond Goldman Sachs.

[...]

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