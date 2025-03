Tassazione stage e tirocinio 2025: il calcolo dal lordo al netto

Sempre più frequentemente la prima esperienza di lavoro è uno stage o tirocinio, ma gli importi che si ricevono sono tassati e in che modo? Ecco il calcolo dal lordo al netto nel 2025.

I contratti di stage e tirocinio sono contratti di lavoro considerati ibridi, cioè un mix tra lavoro e formazione. Proprio tale caratteristica genera confusione sul trattamento fiscale.

Lo stage è considerato un contratto di formazione-lavoro, l’obiettivo è il primo inserimento all’interno del mondo del lavoro o reinserimento in caso di perdita del lavoro. Per questa particolare forma di lavoro la legge prevede delle norme specifiche.

Lo stage viene considerato un periodo formativo nel mondo del lavoro non obbligatorio. Allo stage viene parificato il tirocinio extra-curriculare, da cui deve essere distinto il tirocinio curriculare che, invece, è un periodo formativo previsto come obbligatorio all’interno di alcuni percorsi di studio. Di conseguenza, è finalizzato al conseguimento di abilitazioni e diplomi.

Un esempio di tirocinio curriculare è quello inserito all’interno dei corsi di laurea in scienze infermieristiche. Tra i tirocini con tale natura possono essere annoverati quelli per ottenere l’abilitazione, i tirocini professionalizzanti, come per la professione di avvocato e il TFA, cioè il tirocinio formativo attivo previsto per l’abilitazione all’insegnamento.

I tirocini curriculari non prevedono indennità, ma un rimborso spese che dipende dall’accordo tra ente erogante (azienda dove si effettua il tirocinio) ed ente promotore (ad esempio università).

Ecco come è disciplinata la retribuzione e tassazione di stage e tirocini.

L’obiettivo è fare in modo che il datore di lavoro non nasconda dietro un contratto di tirocinio extra-curricolare, o stage, un rapporto di lavoro vero e proprio con i vantaggi che però gli derivano da questa tipologia contrattuale.

Non solo limiti temporali, ma anche limiti al numero di contratti che è possibile stipulare in rapporto al numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Le aziende:

In nessun caso lo stagista perde la qualità di disoccupato . Per stage e tirocini extra-curriculari è prevista un’ indennità di partecipazione . Proprio in riferimento a questa ci occuperemo della tassazione di stage e tirocinio.

È stabilito che il datore di lavoro prima di attivare un contratto di stage debba effettuare una comunicazione al Centro per l’Impiego competente per territorio contenente tutti i dati dello stagista e le caratteristiche del contratto.

A differenza del contratto di lavoro dipendente vero e proprio, non è previsto il versamento di contributi previdenziali e assicurazione. L’unica assicurazione che resta obbligatoria anche in questo contratto è quella Inail a copertura di eventuali infortuni sul lavoro.

Come per le altre tipologie di contratto di lavoro dipendente, le imposte sono versate dal sostituto di imposta , cioè dal datore di lavoro, questo implica che lo stagista riceverà una busta paga con indicati gli importi al lordo e al netto.

I proventi del contratto di tirocinio extra-curricolare, o stage, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente (come previsto dall’ articolo 50 Tuir, comma 1, lettera c ) e, di conseguenza, si applicano le regole sulla tassazione di questi con le aliquote Irpef a scaglioni . Naturalmente dovranno essere calcolate anche addizionali regionali e comunali .

Come calcolare il netto di uno stage?

La prima cosa da ricordare è che in Italia esiste la No Tax Area, cioè un’area di reddito che non viene tassata, ciò avviene per effetto delle detrazioni previste per il lavoro dipendente. Anche per il 2025 la No Tax Area per i lavoratori dipendenti corrisponde a 8.500 €, parificata a quella dei pensionati. Fino al 2023 era 8.174 euro. Ne consegue che coloro che in un anno percepiscono tramite contratto di stage o tirocinio una somma lorda inferiore, si ritroverà ad avere un netto e un lordo uguali.

Facendo i dovuti calcoli si scopre che per un tirocinante con contratto per 12 mesi che ha un’indennità inferiore a 708 € al mese, netto e lordo coincidono. Se l’importo è maggiore si esce dalla No Tax Area e quindi viene calcolata l’imposta lorda. Se lo stesso tirocinante ha altri redditi dovrà presentare la dichiarazione e si applicherà poi la tassazione corrispondente.

Per coloro che hanno un’indennità mensile che porta al superamento dell’area non tassata, si applicano le aliquote previste per lo scaglione di riferimento a cui devono essere aggiunte le addizionali regionali e comunali che dipendono dalla politica adottata dalla Regione e dal Comune.

Di solito l’addizionale regionale oscilla tra 1,23% e 3,33%, mentre l’addizionale comunale non può superare lo 0,8%; i Comuni possono scegliere di azzerare l’addizionale oppure di applicarla per scaglioni di reddito, quindi non è possibile fornire un calcolo dal lordo al netto preciso.