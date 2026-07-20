Summerville alla Roma, quanto guadagna e quanto costa il trasferimento

Sono ore molto importanti per il trasferimento di Crysencio Summerville alla Roma, giovane di 24 anni olandese, proprio come Malen. A poche ore dalla scadenza della clausola, il club giallorosso è pronto a un nuovo assalto per acquistare il fantasista olandese, autore di due gol nell’ultimo Mondiale, e regalare così a Gasperini il primo acquisto per la prossima stagione.

Con Summerville l’intesa sull’ingaggio è già stata raggiunta, mentre manca ancora quella con il West Ham, retrocesso quest’anno. Le prossime ore dovrebbero comunque essere risolutive, con la Roma che punta a chiudere definitivamente l’acquisto dell’olandese.

A confermare il fatto che la trattativa stia procedendo spedita ci sono le rivelazioni di due dei massimi esperti di calciomercato, Alfredo Pedullà e Fabrizio Romano, i quali hanno svelato le cifre di quello che potrebbe essere uno dei colpi più importanti di questo mercato estivo, almeno per quanto riguarda la Serie A.

Quel che ci interessa in questo momento sono però proprio le cifre, considerando anche che la Roma è alle prese con i vincoli del fair play finanziario. L’acquisto di Summerville, che tecnicamente Gasperini vede nella posizione ricoperta da Lookman nella sua Atalanta vincitrice dell’Europa League, potrebbe infatti limitare molto la capacità di spesa dei giallorossi.

Quanto dovrà spendere la Roma per Summerville

A oggi l’unico ostacolo per il passaggio di Summerville alla Roma, indicato come uno dei preferiti di Gian Piero Gasperini dopo il trasferimento al Fenerbahçe di un altro obiettivo, Mason Greenwood, è rappresentato dalla trattativa con il West Ham.

Il giocatore è valutato circa 50 milioni di euro, cifra alla quale la Roma non vorrebbe arrivare. L’ultima offerta da 46 milioni sarebbe stata rifiutata e, pertanto, a poche ore dalla scadenza della clausola, i giallorossi dovranno alzare l’asticella se vogliono portare a casa il calciatore.

Summerville, nonostante l’ultima stagione complicata, terminata con la retrocessione del West Ham, è stato comunque capace di segnare 5 gol, risultando uno dei meno negativi degli Hammers. Il suo valore di mercato secondo Transfermarkt è infatti rimasto molto alto, pari a 35 milioni di euro, anche grazie al buon Mondiale disputato con la nazionale olandese.

Il West Ham lo aveva acquistato dal Leeds nel 2024 per circa 30 milioni di euro e adesso punta non soltanto a recuperare l’investimento, ma anche a realizzare una plusvalenza importante. Per convincere il club inglese, quindi, la Roma potrebbe essere costretta ad avvicinarsi alla richiesta iniziale, mettendo sul tavolo una cifra compresa tra i 48 e i 50 milioni di euro, eventualmente attraverso una parte fissa e alcuni bonus.

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Quanto guadagnerà Summerville alla Roma

Nessun problema, invece, per quanto riguarda l’intesa con il calciatore olandese che, spinto anche dalla voglia di giocare insieme al connazionale Malen, avrebbe messo la Roma in cima alle proprie priorità.

Sul fronte dell’ingaggio sarebbe già stato trovato un accordo sulla base di 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Summerville diventerebbe così uno dei calciatori più pagati della rosa giallorossa, arrivando a guadagnare persino più di Paulo Dybala, che proprio in questi giorni ha firmato il rinnovo di contratto a cifre molto più basse: circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, ai quali si aggiunge una serie di bonus.