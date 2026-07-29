Chi è John Galantic, nuovo CEO dell’AS Roma, e quanto guadagna

Lo hanno appena annunciato i Friedkin: John Galantic è il nuovo CEO, ossia l’amministratore delegato dell’AS Roma. Un manager esperto, anche in ambito sportivo, visto che, oltre ad aver già fatto parte del consiglio di amministrazione della Roma, ha maturato un’esperienza anche in Ferrari.

Di origini italiane e, soprattutto, tifoso della Roma, Galantic viene presentato nel comunicato dei Friedkin, arrivato un po’ a sorpresa, come un profondo conoscitore dello sport e del mondo imprenditoriale italiano. D’altronde, tra le sue esperienze più importanti figura la guida del Gruppo Tod’s, di cui è stato CEO da settembre 2024 fino a maggio 2026; un’uscita che, molto probabilmente, è legata proprio al prestigioso incarico che lo attendeva alla Roma.

Ma chi è John Galantic e quale esperienza metterà al servizio della società giallorossa? E, pur considerando che il suo patrimonio personale è poco rilevante per le sorti del club, visto che il potere economico resta nelle mani dei Friedkin, quanto guadagna Galantic?

Ecco una guida dedicata al nuovo volto dell’AS Roma, chiamato a ricoprire una delle posizioni di maggiore responsabilità all’interno della società, rimasta vacante dopo le dimissioni, nel 2024, dell’allora amministratrice delegata Lina Souloukou.

Chi è John Galantic, nuovo amministratore delegato della Roma?

“John è romanista da sempre. Ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo club per loro”. È con queste parole che la famiglia Friedkin ha annunciato la nomina di John Galantic a nuovo amministratore delegato dell’AS Roma.

Una notizia che potrebbe offrire anche una possibile spiegazione del suo recente addio alla guida del Gruppo Tod’s, dove era arrivato nel settembre 2024, subito dopo la delistazione del titolo salvo poi lasciare l’incarico nel maggio 2026, ufficialmente per motivi personali e per fare ritorno negli Stati Uniti.

Il manager aggiunge così un altro importante tassello a una carriera costruita ai vertici di alcune delle più importanti aziende internazionali. Nato a Boston, cittadino statunitense e svizzero di origini italiane, Galantic si è laureato alla Tufts University e ha conseguito un Master in Business Administration presso la Harvard Business School.

Ha iniziato la propria carriera in Procter & Gamble, ricoprendo diversi incarichi nel marketing e nelle vendite tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Successivamente ha lavorato in GlaxoSmithKline, occupandosi di marketing globale, e in Coty Beauty, dove è stato presidente di Coty Americas.

L’esperienza più importante del suo percorso professionale resta però quella in Chanel, azienda nella quale ha lavorato per circa sedici anni, ricoprendo anche i ruoli di presidente e Chief Operating Officer di Chanel Inc.

Un’esperienza di successo: durante la sua permanenza ha infatti contribuito a moltiplicare per sette le vendite del gruppo, portandole fino a circa 20 miliardi di dollari, e allo sviluppo del modello di governance della società.

Galantic conosce già bene anche il mondo dello sport e la realtà giallorossa. Come anticipato, ha infatti fatto parte del consiglio di amministrazione dell’AS Roma ed è membro del consiglio di amministrazione di Ferrari (come amministratore non esecutivo). Siede inoltre nel board di Bacardi Limited dal 2011 ed è partner del fondo Advent International.

Quanto guadagna John Galantic?

Al momento non sono state rese note le cifre che John Galantic percepirà come amministratore delegato della Roma e non è detto che verranno comunicate in futuro. Dopo il delisting, perfezionato nel settembre 2022, il club non è più quotato in Borsa e non è quindi soggetto agli stessi obblighi di trasparenza previsti per le società quotate.

Lo stesso problema si presenta quando si prova a ricostruire quanto Galantic abbia guadagnato nel corso della sua carriera. Non risultano infatti pubblici i compensi ricevuti durante i circa sedici anni trascorsi ai vertici di Chanel, né quello riconosciutogli come amministratore delegato di Tod’s.

Gli unici dati certi riguardano Ferrari, dove Galantic ricopre però il ruolo di amministratore non esecutivo. Nel 2025 ha percepito 78.292 euro, mentre tra il 2021 e il 2025 i compensi complessivi ricevuti dalla società ammontano a 408.437 euro.

Una cifra che rappresenta presumibilmente solo una piccola parte dei suoi guadagni, considerando che gli incarichi da presidente e amministratore delegato ricoperti in aziende internazionali come Chanel e Tod’s comportano responsabilità ben superiori rispetto a quelle di un consigliere non esecutivo. È quindi possibile che Galantic abbia percepito anche compensi milionari, ma in assenza di documenti ufficiali non è possibile indicare una cifra attendibile né calcolare quanto abbia guadagnato complessivamente in carriera.