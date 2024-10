Stop al prelievo in contanti. È caos in Germania

Fatture in Cloud vs. Aruba Fatturazione Elettronica: quale scegliere?

La Germania è piombata in una crisi di liquidità inaspettata, con un numero crescente di cittadini costretto a rinunciare al prelievo di denaro dagli sportelli bancomat.

In alcune regioni della nazione da giorni si sta palesando una carenza di contanti e le banche interessate da questa mancanza di soldi liquidi necessari per soddisfare le esigenze dei clienti hanno cominciato a lanciare messaggi preoccupati e di allerta.

In un Paese in cui la prevedibilità economica è da sempre un pilastro indiscutibile, questa situazione di incertezza solleva interrogativi: cosa c’è dietro la crisi e perché sta accadendo proprio adesso? Il caos degli sportelli bancomat senza denaro ha una motivazione: lo sciopero dei trasportatori valori in Germania.

Germania in tilt, sportelli bancomat sono senza soldi. Il motivo è uno sciopero

Gli sportelli bancomat in diverse regioni del Paese hanno smesso di funzionare o non vengono più riforniti, per uno sciopero dei lavoratori del settore del trasporto valori, organizzato dall’Unione dei sindacati del settore dei servizi tedesco.

La mobilitazione, iniziata martedì 1° ottobre e che durerà diversi giorni, ha coinvolto otto Länder federali, tra cui Berlino, Sassonia, Nord Reno-Westfalia e Brema, mettendo sotto pressione banche e sportelli automatici.

La situazione è aggravata dagli avvertimenti che stanno arrivando dagli istituti bancari. La Oldenburgische Landesbank e la Weser-Elbe Sparkasse (Wespa), per esempio, ha avvisato i clienti che i loro bancomat non verranno più riforniti, suggerendo di gestire con attenzione le proprie risorse.

Alla base di questa crisi c’è una controversia salariale che coinvolge circa 10.000 lavoratori del settore del trasporto valori. Il sindacato chiede aumenti in busta paga, migliori condizioni di lavoro, ferie più lunghe e retribuzioni straordinarie compensative. Lo sciopero ha portato alla sospensione della distribuzione di contanti nella maggior parte della Germania, colpendo direttamente le banche che, mancando di liquidità, non possono garantire il flusso di denaro normalmente richiesto.

L’associazione industriale del settore BDGW ha condannato fermamente lo sciopero, avvertendo che un’interruzione del genere peggiorerebbe una situazione già difficile in ambito finanziario.

Perché si rischia il caos?

La crisi dei bancomat vuoti interroga sulla reale diffusione dei pagamenti digitali in Paesi importanti come quello tedesco. La Germania infatti si è ritrovata in una situazione di panico senza contanti agli sportelli.

In sostanza, dai piccoli pagamenti nei mercati locali alle necessità quotidiane della popolazione, la mancanza di denaro fisico sta sconvolgendo la vita di tutti i giorni.

In un mondo in cui tutto sembra essere gestito online, questa crisi dimostra quanto possa essere vulnerabile il sistema finanziario. Il contante, sebbene percepito da molti come qualcosa del passato, rimane essenziale per il funzionamento ottimale dell’economia. E quando le riserve scompaiono si va in tilt, anche in nazione solide come la Germania.

