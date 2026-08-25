Stipendio medio in Francia. Ecco quanto si guadagna davvero nel 2026

Qual è lo stipendio medio in Francia nel 2026? Sulla carta la risposta suona generosa: 3.602 euro lordi al mese nel settore privato, secondo l’ultima rilevazione ufficiale. Ma il calcolo su quanto effettivamente rimane nel portafoglio è molto particolare, perché in Francia tra il lordo annunciato e il denaro che arriva davvero sul conto c’è un salto di quasi 900 euro.

La Francia resta del resto una delle economie più ricche d’Europa, con settori forti nella finanza, nella tecnologia, nell’industria e nei servizi. I salari, però, cambiano moltissimo a seconda del settore, della regione e dell’esperienza: un impiegato dell’ospitalità e un quadro della finanza vivono, in busta paga, in due Paesi diversi.

Vediamo allora, dati ufficiali alla mano, quanto si guadagna davvero in Francia tra lordo e netto, quanto pesano le trattenute, quali sono i settori e le aree più remunerative, a quanto ammonta il salario minimo e come regge il confronto con l’Italia e con il resto d’Europa.

Stipendio medio in Francia nel 2026: ecco quanto si guadagna

Per capire quanto si guadagna in Francia il riferimento è l’INSEE, l’istituto nazionale di statistica, l’equivalente del nostro Istat. Secondo lo studio Les salaires dans le secteur privé en 2024 (Insee Première n. 2079, pubblicato il 23 ottobre 2025), lo stipendio lordo medio è di 3.602 euro al mese, mentre quello netto medio si attesta a 2.733 euro in equivalente a tempo pieno.

La media, però, racconta come sempre una storia parziale. Molto più rappresentativo è lo stipendio mediano, il valore che divide esattamente a metà i lavoratori: in Francia è di 2.190 euro netti al mese, quasi il 20% in meno rispetto alla media. In pratica, metà dei dipendenti guadagna meno di 2.190 euro netti.

Lo conferma la distribuzione: un lavoratore su dieci percepisce meno di 1.492 euro netti al mese, mentre un altro su dieci supera i 4.334 euro. Un divario che spiega bene perché, anche in Francia come in Italia, convenga sempre chiedersi se una cifra è espressa al lordo o al netto, e se è una media o una mediana.

Dal lordo al netto: quanto resta davvero in busta paga

In Francia lo stipendio lordo (salaire brut) non è la somma che si vede sul conto. Prima del pagamento vengono trattenuti i contributi sociali a carico del dipendente, che finanziano pensioni, sanità e assicurazione contro la disoccupazione, insieme ai prelievi CSG e CRDS.

Prendendo come esempio lo stipendio medio del privato, il conto è presto fatto: dai 3.602 euro lordi si passa ai 2.733 euro netti, con circa 869 euro trattenuti ogni mese. Significa che il dipendente medio conserva circa il 76% del lordo, prima ancora dell’imposta sul reddito.

L’imposta sul reddito, infatti, viene prelevata a parte, tramite il sistema del prélèvement à la source (la ritenuta alla fonte). Ecco perché due lavoratori con lo stesso lordo possono ritrovarsi in tasca cifre diverse, a seconda di aliquota personale, situazione familiare e detrazioni.

Stipendio medio in Francia per settore

Il comparto in cui si lavora pesa sulla retribuzione spesso più del titolo di studio. L’INSEE pubblica i dati per grandi settori economici del privato, e le differenze sono nette: dai quasi 4.150 euro netti della finanza ai meno di 2.000 dell’ospitalità, oltre 2.100 euro di distanza al mese.

Settore Stipendio netto medio (euro/mese) Servizi finanziari 4.123 Informazione e comunicazione 3.853 Industria 3.021 Servizi (terziario complessivo) 2.705 Edilizia 2.411 Alloggio e ristorazione 1.979

In cima restano i servizi finanziari, seguiti da informazione e comunicazione (che comprende tecnologia, software, telecomunicazioni e servizi digitali). In fondo, invece, l’alloggio e ristorazione, dove pesano le numerose posizioni entry-level, stagionali e a bassa qualifica tipiche dell’ospitalità.

Le differenze salariali per regione

Anche la geografia conta, e parecchio. Secondo l’INSEE, nel 2024 gli stipendi dell’Île-de-France, la regione di Parigi, erano superiori del 27,3% rispetto alla media nazionale, con picchi ancora più marcati in alcune zone dell’area metropolitana.

Area Scarto sulla media nazionale Hauts-de-Seine +54,3% Parigi (città) +40,4% Île-de-France (regione) +27,3%

A trainare è la concentrazione di finanza, tecnologia, consulenza, servizi legali e sedi aziendali attorno alla capitale. Fuori dall’Île-de-France i livelli salariali sono in genere più bassi, con l’eccezione di alcune grandi aree urbane come l’Auvergne-Rhône-Alpes. Un’avvertenza, però: questi dati misurano lo stipendio in base al luogo di lavoro e non a quello di residenza, e vanno quindi letti con cautela.

Il salario minimo in Francia: lo SMIC nel 2026

La Francia, a differenza dell’Italia, ha un salario minimo legale, similmente ad altri Paesi (come la Spagna, per esempio): è lo SMIC. Dal 1° giugno 2026, a seguito di un adeguamento automatico legato all’inflazione (+2,41%), il suo importo è salito a 1.867,02 euro lordi al mese, pari a circa 1.477,93 euro netti, per un impiego a tempo pieno sulla settimana standard di 35 ore. Si tratta della seconda revisione dell’anno, dopo quella di gennaio.

Sul fronte delle tendenze, il 2024 ha segnato un ritorno alla crescita reale: con l’inflazione scesa al 2%, lo stipendio netto medio è aumentato dello 0,8% in termini reali dopo due anni di cali. A crescere di più, però, sono state le fasce più basse, sostenute proprio dai rialzi dello SMIC, mentre le retribuzioni dei quadri sono rimaste quasi ferme.

La differenza di stipendio con l’Italia (e con l’Europa)

E rispetto all’Italia? Qui il confronto premia nettamente Oltralpe. Su base OCSE, che mette i Paesi a confronto con lo stesso metro, lo stipendio lordo medio annuo francese è di 45.964 euro, contro i 36.594 euro italiani: circa il 26% in più. Un divario che aiuta a spiegare perché la Francia resti una meta ambita da molti professionisti italiani, come conferma anche l’andamento dello stipendio medio in Italia.

Il quadro europeo, però, ricorda che si può salire ancora. Se la Francia si colloca stabilmente nella fascia alta del continente, a dominare la classifica resta la Svizzera, con un lordo medio annuo di oltre 107.000 euro, l’unico Paese sopra quota 100.000. La Francia, insomma, viaggia molto sopra la media mediterranea ma resta a distanza dai vertici dell’Europa continentale.