Stipendio insegnanti: arretrati 2024 visibili su NoiPa, ma il servizio non funziona. Come controllare

Ormai è ufficiale: lo stipendio degli insegnanti si arricchisce a marzo degli arretrati 2024. Gli importi degli arretrati sono visibili su NoiPa anche se il servizio di consultazione al momento non funziona.

Un parte della piattaforma realizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (Dag) del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) per la gestione del personale della Pubblica amministrazione risulta inaccessibile e infatti NoiPa ha pubblicato proprio oggi un avviso.

Quando sarà possibile controllare se sono presenti gli arretrati degli insegnanti e come fare per visualizzare l’importo? La piattaforma non ha dato ancora specifiche indicazioni sulle tempistiche. Gli utenti, quindi, potrebbero trovarsi in difficoltà con la visualizzazione degli arretrati e non solo gli insegnanti, ma anche il personale Ata.

Anche gli arretrati 2024, come quelli del 2022/2023, sono legati al rinnovo del Ccnl Istruzione e Ricerca 2019-2021 e riguardano la Retribuzione professionale docente (Rpd) che subisce un incremento da gennaio 2022. Per il personale Ata, invece, gli arretrati riguardano l’aumento del Compenso individuale accessorio (Cia).

Vediamo come e dove controllare gli importi degli arretrati 2024 per un incremento dello stipendio degli insegnanti una volta che la piattaforma NoiPa tornerà funzionante nella sua totalità.

Stipendio insegnanti, arretrati 2024 visibili su NoiPa ma il sito non funziona: la nota

Sono molti gli utenti interessati che nelle pagine social informano che gli arretrati docenti 2024 sono già visibili su NoiPa con tanto di importi, importi che variano da insegnante a insegnante. Gli arretrati verranno corrisposti mediante un’emissione speciale con pagamento differito e gli insegnanti possono controllare se questa è visibile nell’area riservata della piattaforma. NoiPa ha comunicato, con una nota del 13 marzo, che una parte del sito non è funzionante. Recita l’avviso:

Per interventi tecnici urgenti sul sistema NoiPA e al fine di consentire l’accesso agli operatori per gli interventi sulle posizioni di stipendio in vista delle prossime emissioni, è temporaneamente inibito l’accesso al servizio «Consultazione pagamenti», all’app NoiPa e all’area personale da dispositivi mobile. Sarà data opportuna comunicazione di riapertura della completa funzionalità del portale al termine degli interventi in corso.

Anche per questo mese, come accaduto già a gennaio, è proprio la funzione che permette di visionare i dettagli degli importi stipendiali, e quindi anche gli arretrati, a essere inibita. Gli importi, stando a quanto stimato dalla Flc Cgil, solo per fare qualche esempio, vanno da 247,20 euro per gli insegnanti con meno di 14 anni di servizio a oltre 300 euro per chi ha più di 28 anni di servizio.

Agli arretrati 2022/2023 riconosciuti nel 2024 si aggiungono anche le prime due mensilità dell’anno nell’ordine di poche decine di euro. Non solo la Rpd, perché agli insegnanti spetta anche un bonus una tantum per lo scorso anno scolastico. Gli arretrati, come anche il bonus una tantum, non sono corrisposti solo agli insegnanti di ruolo ma anche ai docenti con contratto a tempo determinato.

Stipendio insegnanti, arretrati 2024 visibili su NoiPa: come controllare

Quando il sito NoiPa sarà di nuovo funzionante, e in particolare la sezione per visualizzare i pagamento, i docenti potranno controllare se è presente l’emissione speciale e il relativo importo. Ma come fare? Gli insegnanti devono accedere all’area riservata della piattaforma NoiPa con le credenziali:

codice fiscale e password;

Spid, Sistema pubblico di identità digitale;

Cns, Carta nazionale dei servizi;

Cie, Carta di identità elettronica.

Per visualizzare le emissioni in corso e l’importo degli arretrati occorre andare nella sezione “Consultazione pagamenti” cliccando su:

“Servizi” nella barra in alto (centrale da desktop, nel menu a tendina in alto a sinistra da mobile);

“Stipendiali”;

“Consultazione pagamenti” dove bisogna selezionare il mese di marzo e l’anno 2024 e qui dovrebbe apparire l’emissione speciale.

Gli insegnanti e i collaboratori, come accaduto per gli arretrati pagati precedentemente, dovrebbero trovare la seguente dicitura “emissione speciale arretrati” e il relativo importo, come d’altronde alcuni utenti testimoniano. Al momento, tuttavia, sebbene sia possibile accedere all’area riservata di NoiPa, la pagina “Consultazione pagamenti” presenta il seguente avviso: “Pagina in manutenzione”.