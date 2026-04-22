Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 22 aprile in prima serata

Stasera in TV: il mercoledì della primavera della TV generalista fa rima con Stasera Tutto è Possibile su RAI 2, che con la nuova stagione sta spopolando ogni settimana nei dati audience. Anche stasera è in sella, con una puntata speciale del “meglio del meglio”. E le altre reti si adeguano in parte, considerando che il calcio su Mediaset, così come ieri sera con Inter-Como, ha scompaginato i palinsesti, con tanto di spostamenti illustri.

Ecco, allora, che su RAI 1 troviamo la commedia senza età tra musica e risate, Sister Act 2, con Whoopi Goldbergsugli scudi. Di contro, invece, CANALE 5 propone eccezionalmente il GF VIP, condotto come sempre da Ilary Blasi, dopo lo stop di ieri. Il calcio lo ritroviamo su ITALIA 1 con il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio.

Occhi puntati, però, anche e comunque su Stefano De Martino, fresco di nomina a direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027, che si sdoppia di programma e anche di rete: prima, nell’access prime time, con il solito Affari Tuoi su RAI 1; dopo in prima serata, invece, con il già citato Stasera tutto è possibile su RAI, in onda con una puntata speciale.

Tra contenitori di approfondimento, varietà e i soliti programmi di attualità e politica, c’è davvero di tutto stasera in TV. Anche il cinema, soprattutto sulle reti tematiche.

Programmi TV stasera, 22 aprile 2026: cosa vedere tra fiction, film, show e sport sui canali principali

Ecco cosa vedere in TV in prima serata stasera, mercoledì 15 aprile 2026.

RAI 1 - Sister Act 2 (dalle 21:30 ) : film del 1993 diretto da Bill Duke, con Whoopi Goldberg, Kathy Najimy, Lauryn Hill, Sheryl Lee Ralph, Maggie Smith e Barnard Hughes

: film del 1993 diretto da Bill Duke, con Whoopi Goldberg, Kathy Najimy, Lauryn Hill, Sheryl Lee Ralph, Maggie Smith e Barnard Hughes RAI 2 - Anche Stasera Tutto è Possibile (dalle 21:20 ) : best of dell’ultima stagione del game show a base di VIP con al timone il solito Stefano De Martino

: best of dell’ultima stagione del game show a base di VIP con al timone il solito Stefano De Martino RAI 3 - Chi l’ha visto? (dalle 21:20 ) : programma d’approfondimento e cronaca condotto da Federica Sciarelli

: programma d’approfondimento e cronaca condotto da Federica Sciarelli RETE 4 - Realpolitik (dalle 21:33 ) : programma di dibattito politico e informazione condotto da Tommaso Labate

: programma di dibattito politico e informazione condotto da Tommaso Labate CANALE 5 - Grande Fratello VIP (dalle 21:20 ) : nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, con Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste

: nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, con Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste ITALIA 1 - Coppa Italia: Atalanta-Lazio (dalle 20:30 ) : semifinale di ritorno della Coppa Italia 2026 (risultato dell’andata: 2-2)

: semifinale di ritorno della Coppa Italia 2026 (risultato dell’andata: 2-2) LA7 - Una Giornata Particolare (dalle 21:15 ) : approfondimento a cura di Aldo Cazzullo su due eventi cruciali della Seconda Guerra Mondiale

: approfondimento a cura di Aldo Cazzullo su due eventi cruciali della Seconda Guerra Mondiale TV8 - Alessandro Borghese: 4 ristoranti (dalle 21:40 ) : torna il celebre programma di Alessandro Borghese, che stavolta è alla ricerca del miglior ristorante di cucina contadina di Macerata

: torna il celebre programma di Alessandro Borghese, che stavolta è alla ricerca del miglior ristorante di cucina contadina di Macerata NOVE - Sento la Terra Girare (dalle 21:30): irriverente one woman show di Teresa Mannino, tra comicità, sketch e attualità

Che film ci sono stasera in TV? Il cinema in prima serata di mercoledì 22 aprile

Tanti film stasera sia sulla TV generalista che sui soliti canali tematici. Ecco una panoramica dei film in programma oggi, in prima serata.

Sister Act 2 - Più svitata che mai - RAI 1 (21:30)

Titolo Sister Act 2 - Più svitata che mai Anno di uscita 1993 Regia Bill Duke Interpreti principali Whoopi Goldberg, Kathy Najimy, Lauryn Hill, Sheryl Lee Ralph, Maggie Smith, Barnard Hughes Sinossi In un nuovo contesto urbano, un gruppo di suore affronta una sfida educativa complessa a contatto con giovani difficili e poco motivati. Tra metodi fuori dagli schemi e ostacoli istituzionali, emerge la necessità di creare un legame autentico per trasformare un ambiente ostile in un’opportunità di crescita condivisa. Budget di produzione circa 38 milioni di dollari Incassi oltre 125 milioni di dollari

xXx - Il ritorno di Xander Cage - 20 (21:08)

Titolo xXx - Il ritorno di Xander Cage Anno di uscita 2017 Regia D. J. Caruso Interpreti principali Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone, Kris Wu, Ruby Rose, Tony Jaa Sinossi Dopo un evento catastrofico legato a una tecnologia fuori controllo, un ex agente viene richiamato per affrontare una minaccia globale capace di colpire ovunque. In una corsa contro il tempo tra sospetti e verità nascoste, la missione si trasforma in un gioco di equilibri instabili, dove nulla è come appare e ogni scelta può cambiare le regole. Budget di produzione circa 85 milioni di dollari Incassi circa 346,1 milioni di dollari

Saint Clare - RAI 4 (21:19)

Titolo Saint Clare Anno di uscita 2025 Regia Mitzi Peirone Interpreti principali Bella Thorne, Ryan Phillippe, Rebecca De Mornay, Frank Whaley, Bart Johnson, Dylan Flashner Sinossi In un contesto segnato da tensioni oscure e presenze inquietanti, una giovane donna si ritrova al centro di eventi che sfidano la percezione della realtà. Tra dinamiche psicologiche disturbanti e minacce sempre più concrete, emerge un intreccio in cui nulla è come appare e ogni scelta può condurre verso conseguenze imprevedibili.

Cast Away - Iris (21:12)

Titolo Cast Away Anno di uscita 2000 Regia Robert Zemeckis Interpreti principali Tom Hanks, Helen Hunt, Chris Noth, Paul Sanchez, Lari White, Leonid Citer Sinossi La routine frenetica di un uomo sempre in viaggio viene spezzata da un evento improvviso che lo costringe a confrontarsi con una realtà estrema e isolata. Lontano da ogni certezza e riferimento, dovrà ridefinire il proprio rapporto con il tempo, la sopravvivenza e i legami personali, mentre ogni scelta diventa cruciale in un contesto fuori dal controllo umano. Budget di produzione circa 90 milioni di dollari Incassi oltre 429 milioni di dollari

La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler - RAI Movie (21:10)

Titolo La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler Anno di uscita 2004 Regia Oliver Hirschbiegel Interpreti principali Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes, Juliane Köhler, Heino Ferch Sinossi Negli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale, mentre il crollo del regime è ormai inevitabile, la vita all’interno di un bunker diventa sempre più tesa e claustrofobica. Tra decisioni estreme e fedeltà incrollabili, gli eventi precipitano verso un epilogo segnato dalla consapevolezza della sconfitta e da scelte irreversibili. Budget di produzione circa 13,5 milioni di euro Incassi oltre 5,5 milioni di dollari negli USA e 1,5 milioni di euro in Italia

Infiltrato speciale - Cielo (21:15)

Titolo Infiltrato speciale Anno di uscita 2002 Regia Don Michael Paul Interpreti principali Steven Seagal, Morris Chestnut, Ja Rule, Nia Peeples, Alexandra Kamp, Claudia Christian Sinossi La riapertura di una prigione simbolo attira interessi criminali e operazioni sotto copertura. Tra detenuti e agenti infiltrati, un piano per recuperare un ingente bottino nascosto prende forma all’interno della struttura. In un ambiente isolato e sorvegliato, alleanze fragili e identità celate rendono ogni mossa decisiva per evitare conseguenze fuori controllo. Budget di produzione circa 13 milioni di dollari Incassi circa 19,2 milioni di dollari

Arma letale - Twenty Seven (21:10)

Titolo Arma letale Anno di uscita 1987 Regia Richard Donner Interpreti principali Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom Atkins, Darlene Love Sinossi Un poliziotto segnato da una perdita personale e incline a comportamenti estremi viene affiancato a un collega esperto e metodico, lontano dai rischi inutili. Le loro differenze emergono subito, ma diventano cruciali quando si trovano coinvolti in un’indagine complessa che intreccia omicidi e traffici illegali su scala internazionale. Budget di produzione circa 15 milioni di dollari Incassi oltre 120 milioni di dollari

Amore a prima svista - La7 Cinema (21:15)

Titolo Amore a prima svista Anno di uscita 2001 Regia Bobby Farrelly Interpreti principali Gwyneth Paltrow, Jack Black, Jason Alexander, Joe Viterelli, Rene Kirby, Bruce McGill Sinossi Alla ricerca dell’amore ideale, un uomo si affida a un percorso insolito che modifica radicalmente il suo modo di percepire le persone. Quando incontra una donna che ai suoi occhi appare perfetta, il loro rapporto cresce tra equivoci e rivelazioni. Ma cosa accadrà quando questa nuova visione verrà meno e i sentimenti dovranno confrontarsi con la realtà? Budget di produzione circa 40 milioni di dollari Incassi oltre 141 milioni di dollari nel mondo

Il padre della sposa - LA 5 (21:24)

Titolo Il padre della sposa Anno di uscita 2022 Regia Gary Alazraki Interpreti principali Andy García, Gloria Estefan, Adria Arjona, Isabela Merced, Diego Boneta, Ana Fabrega Sinossi Un affermato architetto vede la propria stabilità familiare incrinarsi quando la figlia annuncia nozze imminenti. Tra tensioni coniugali irrisolte, differenze culturali e visioni opposte sull’organizzazione della cerimonia, l’uomo tenta di mantenere il controllo mentre tutto sembra sfuggirgli. I preparativi diventano un terreno di confronto, mettendo in discussione equilibri e priorità personali. Budget di produzione n.d.

Poliziotto superpiù - Cine34 (21:00)

Titolo Poliziotto superpiù Anno di uscita 1980 Regia Sergio Corbucci Interpreti principali Terence Hill, Ernest Borgnine, Joanne Dru, Marc Lawrence, Julie Gordon, Lee Sandman Sinossi Un poliziotto si ritrova improvvisamente dotato di poteri straordinari dopo un incidente fuori dall’ordinario. Tra missioni pericolose, rapporti personali complicati e abilità che non sempre funzionano come dovrebbero, dovrà dimostrare di poter essere all’altezza anche senza certezze. In gioco non c’è solo il successo di un incarico, ma il suo equilibrio tra normalità e straordinarietà. Budget di produzione n.d.