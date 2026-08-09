Cosa succederebbe al valore del tuo portafoglio obbligazionario se il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli francesi continuasse a restringersi fino quasi ad azzerarsi, ribaltando una gerarchia di rischio che per anni ha penalizzato i BTP agli occhi degli investitori internazionali?

Uno scenario del genere non sarebbe privo di conseguenze: chi detiene BTP da tempo si troverebbe a dover rivalutare non solo il rendimento percepito in termini di cedole, ma anche la componente di prezzo che si muove in direzione opposta rispetto allo spread, con effetti che potrebbero risultare sorprendenti nella loro entità.

leggi anche Paga il 5% fisso per 5 anni il callable bond in dollari australiani di Goldman Sachs

Una gerarchia che sembrerebbe sgretolarsi

Per decenni, la struttura del mercato obbligazionario europeo avrebbe operato secondo un ordine implicito ma largamente condiviso: la Germania al vertice della sicurezza percepita, la Francia in posizione intermedia e l’Italia stabilmente collocata nella fascia dei titoli cosiddetti periferici, con spread più ampi a compensare il rischio paese incorporato nei prezzi. Questo schema, consolidatosi nel fuoco della crisi del debito sovrano europeo dei primi anni Dieci, avrebbe condizionato le scelte di allocazione di milioni di risparmiatori e gestori professionali per oltre un decennio. Oggi, qualcosa di strutturalmente rilevante sembrerebbe in corso di ridefinizione.

Gli ultimi dati disponibili indicherebbero che lo spread BTP-Bund si attesterebbe intorno ai 77-78 punti base, mentre il differenziale tra gli OAT francesi e il Bund tedesco si collocherebbe attorno agli 80 punti base. In termini pratici, questo significherebbe che il mercato obbligazionario starebbe attribuendo ai titoli emessi dal Tesoro italiano un profilo di rischio leggermente inferiore rispetto a quelli emessi dalla Repubblica francese. I BTP decennali renderebbero attorno al 3,93%, contro il 3,95% degli OAT, con il Bund tedesco a fare da ancora al 3,15%.

Il meccanismo dei prezzi che pochi conoscono

Per comprendere appieno la portata di questa configurazione, è utile richiamare la relazione inversa tra rendimento e prezzo che governa i mercati obbligazionari. Quando il premio al rischio implicito in un titolo di Stato si contrae, ossia quando lo spread si riduce, il mercato secondario risponde rivalutando il prezzo del titolo stesso. Chi avesse acquistato obbligazioni governative italiane in periodi in cui il differenziale con il Bund era sensibilmente più ampio, si troverebbe oggi a detenere strumenti che incorporano una plusvalenza latente in conto capitale, indipendente dal flusso cedolare incassato nel frattempo. Questa dinamica, spesso sottovalutata dai risparmiatori retail, costituirebbe in realtà una componente rilevante del rendimento complessivo di un portafoglio obbligazionario costruito su orizzonti temporali medio-lunghi.

La matematica della duration amplifica questo effetto. Sui titoli con scadenze più distanti, una variazione anche contenuta dello spread produce oscillazioni di prezzo più pronunciate rispetto ai titoli a breve. Un BTP a dieci anni con duration modificata prossima a otto anni, per fare un esempio, vedrebbe il proprio valore di mercato crescere di circa otto punti percentuali a fronte di una riduzione di cento punti base nel rendimento richiesto. Chi avesse costruito esposizioni su scadenze lunghe nei periodi di spread elevato potrebbe quindi trovarsi in una posizione di vantaggio significativo, non per ragioni di fortuna, ma per via di un meccanismo finanziario preciso e misurabile.

Perché la Francia sembrerebbe aver perso il suo primato

Il caso francese racconterebbe una storia diametralmente opposta, e la sua analisi contribuirebbe a chiarire perché il ribaltamento dello spread abbia una valenza che andrebbe oltre il dato congiunturale. La Francia si avvicinerebbe a una stagione politicamente densa, con dinamiche elettorali che potrebbero amplificare le preoccupazioni degli investitori internazionali sulla sostenibilità delle finanze pubbliche di Parigi. Il debito francese, già oggetto di revisioni al ribasso del merito creditizio negli anni recenti, potrebbe tornare sotto pressione man mano che il calendario politico si infittisce e le incertezze di bilancio si materializzano in numeri concreti.

L’Italia, pur con i suoi squilibri strutturali di lungo periodo ben noti ai mercati, beneficerebbe in questo momento di una relativa stabilità nel quadro politico interno e di indicatori macroeconomici non sfavorevoli. Questa combinazione avrebbe contribuito a ridurre il premio al rischio richiesto dagli investitori, consentendo al differenziale BTP-OAT di comprimersi fino quasi ad annullarsi. Non si tratterebbe di una riabilitazione definitiva della finanza pubblica italiana, quanto piuttosto di un aggiustamento relativo in un contesto in cui la percezione del rischio sovrano all’interno dell’area euro starebbe cambiando di forma.

I rischi dietro questa narrativa che vanno conosciuti

Rimane aperta una variabile di rischio trasversale che riguarderebbe l’intero comparto dei titoli di Stato europei. L’irripidimento della curva dei rendimenti statunitensi, con il Treasury decennale che avrebbe raggiunto il 4,74% e quello trentennale oltre il 5,2%, eserciterebbe una pressione al rialzo sui tassi globali con effetti potenzialmente trasmissibili anche ai mercati europei. Il Bund tedesco si muoverebbe in un intervallo compreso tra il 3,10% e il 3,20%, mantenendo per ora la sua funzione di ancora del sistema, ma le spinte esogene rimangono difficili da quantificare con precisione.

Sullo sfondo, le tensioni geopolitiche legate allo stretto di Hormuz potrebbero continuare ad alimentare volatilità sui prezzi del petrolio, con conseguenze sull’inflazione importata e quindi sulle aspettative dei mercati riguardo alla traiettoria della politica monetaria della BCE. Con l’inflazione complessiva dell’area euro che si attesterebbe attorno al 2,9% e la componente core al 2,5%, la banca centrale sembrerebbe orientata verso un ulteriore aggiustamento dei tassi di riferimento, anche se i passi successivi dipenderebbero in misura crescente dall’evoluzione dei dati in entrata. In questo contesto, la finestra favorevole per i detentori di BTP potrebbe rivelarsi più stretta di quanto lo scenario attuale lascerebbe intendere.

Quindi ...

Il quasi azzeramento dello spread tra BTP e OAT francesi non sarebbe un semplice aggiustamento tecnico di mercato, ma potrebbe rappresentare il segnale di una riallocazione più profonda della percezione del rischio sovrano all’interno dell’area euro. Il rischio che lo scenario si complichi resta presente: le tensioni geopolitiche, la variabile petrolio e l’incertezza sulla traiettoria dei tassi globali potrebbero modificare rapidamente il quadro. Sarebbe prudente, per chi si trovasse in questa situazione, interrogarsi su come la propria esposizione si articola per scadenza e su quanto del recupero di valore sia già incorporato nei prezzi.