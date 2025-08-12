Alla morte di un cittadino ci sono innumerevoli questioni di cui gli eredi devono occuparsi per evitare conseguenze spiacevoli, tra cui la corretta gestione della pensione. La morte del pensionato, infatti, interrompe il diritto alla prestazione e i familiari sono tenuti a comunicare tempestivamente questa circostanza per consentire all’Inps di interrompere l’erogazione.

Molti temono così di dover restituire la pensione percepita da un proprio caro nel mese del decesso, visto che appropriarsi indebitamente di queste somme costituirebbe un grave reato.

Non sono pochi i casi di cronaca in cui la morte del beneficiario è stata omessa all’Inps per percepire la pensione, un’ipotesi che vede condanne severe e genera molta preoccupazione. Ovviamente, ci sono diverse responsabilità e gravità da considerare, ma la percezione di una pensione non dovuta è sempre illecita. Vediamo quindi cosa fare in questi casi secondo la legge.

Spetta la pensione nel mese del decesso Come anticipato, l’Inps interrompe i pagamenti della pensione alla morte del beneficiario.. Il rateo di pensione percepito dal pensionato quando era ancora in vita non deve mai essere restituito, perché appunto c’erano ancora tutte le condizioni per il pagamento. Questo non significa comunque che gli eredi possano spendere la pensione del defunto a proprio piacimento, dovendo comunque rispettare le norme sulla successione. In ogni caso, se il decesso avviene nel corso del mese e dopo il pagamento la pensione spetta e non deve essere restituita. L’interruzione del trattamento comincia infatti dal primo giorno del mese successivo a quello della morte. Di conseguenza, non bisogna restituire la pensione neanche in caso di decesso nel giorno stesso del pagamento. Considerando però che i trattamenti pensionistici vengono pagati nei primi giorni del mese, tuttavia, bisogna fare molta attenzione a non sbagliare i calcoli. In caso di decesso alla fine del mese, infatti, si conserva il diritto alla pensione già erogata nel corso del medesimo periodo ma non anche a quella pagata qualche giorno dopo, nel nuovo mese. In questi casi, considerando anche i due giorni a disposizione per avvisare l’Istituto, può capitare che il pagamento venga comunque erogato nonostante la morte, ma deve essere restituito all’Inps. Gli eredi e i familiari potranno comunque chiedere la pensione di reversibilità all’Istituto entro un anno dal decesso.