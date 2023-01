SpeechText.AI: trasformare audio e video in testo con l’intelligenza artificiale

SpeechText.AI è un software in grado di trasformare in formato testuale un messaggio audio o video grazie all’intelligenza artificiale. Esistono già software in grado di compiere questo genere di azioni, tuttavia SpeechText.AI lo fa fornendo un servizio molto completo, il che potrebbe renderlo preferibile ad altre scelte, vediamo perché.

SpeechText.AI: come funziona

Le caratteristiche che rendono SpeechText.AI un ottimo software per la trasformazione di contenuti audio/video a testo sono molte, vediamo quali sono:

È rapido e preciso . Questo è un fattore da tenere bene in considerazione, specialmente perché è proprio la fretta che spesso produce degli errori. Grazie alla sua tecnologia avanzata di riconoscimento del discorso, SpeechText.AI riesce a fare davvero pochi errori.

e . Questo è un fattore da tenere bene in considerazione, specialmente perché è proprio la fretta che spesso produce degli errori. Grazie alla sua tecnologia avanzata di riconoscimento del discorso, riesce a fare davvero pochi errori. È multilingue , è infatti in grado di ascoltare e trascrivere contenuti in oltre 30 lingue , anche se esse sono parlate da persone non native .

, è infatti in grado di ascoltare e trascrivere contenuti in , anche se esse sono parlate da persone . Nelle conversazioni in cui sono coinvolte più persone, il servizio riconosce chi è a parlare , rendendo così la trascrizione più chiara e semplice da leggere una volta pronta.

, rendendo così la trascrizione più chiara e semplice da leggere una volta pronta. Nella dashboard è possibile trovare i file non soltanto cercandoli per nome, ma anche in base al loro contenuto. Se per esempio si sta cercando un file audio/video in cui si è detto «ciao» e nella barra di ricerca si cerca la suddetta parola, il file apparirà come risultato.

Il software inserisce la punteggiatura in maniera automatica .

. Sono disponibili strumenti di editing integrati nel software qualora si volessero apporre delle modifiche al testo finale.

nel software qualora si volessero apporre delle modifiche al testo finale. Una volta completata la trascrizione, il file può essere scaricato in numerosi formati , tra cui .pdf, .txt e .doc.

, tra cui .pdf, .txt e .doc. Permette di scegliere il settore pertinente all’argomento dell’audio , così da rendere la trascrizione più precisa. Attualmente i settori tra cui è possibile scegliere sono: generale, finanza, sanità, legale, istruzione, risorse umane, legale, sport, politica e tecnologia.

, così da rendere la trascrizione più precisa. Attualmente i settori tra cui è possibile scegliere sono: generale, finanza, sanità, legale, istruzione, risorse umane, legale, sport, politica e tecnologia. Permette infine di scegliere il tipo di audio, così da migliorare l’output. Quelli attualmente disponibili sono: teleconferenza, colloquio, riunione, telefonata, video, podcast, lezione, generale.

Attualmente SpeechText.AI è disponibile sia in versione gratuita, sia a pagamento. La versione gratuita è ottima per testare il servizio, tuttavia offre servizi limitati. La versione a pagamento offre invece un servizio completo e adatto a soddisfare le necessità di tutti gli utenti.

leggi anche 5 software per creare immagini con l’intelligenza artificiale

SpeechText.AI: come funziona la versione gratuita

Con la versione gratuita attualmente non è possibile fare molto, poiché permette di approfittare soltanto di 15 minuti di servizio, tuttavia è sufficiente per capire se il software vi può piacere oppure no. Ecco intanto come usarlo e cosa è possibile farci.

Per ottenere una versione testuale di un file audio/video è sufficiente premere sulla sul bottone «upload» che si trova in alto a sinistra della dashboard. A questo punto si aprirà un popup con scritto «upload file». Nella sezione a sinistra potete inserire il file di cui volete il testo (n.b. massimo 60 MB), mentre a destra potete inserire delle specifiche per rendere la trascrizione più precisa, ossia la lingua di trascrizione, il settore trattato pertinente all’argomento dell’audio e il tipo. Una volta fatto questo e completato il caricamento (che in genere è molto breve), è possibile sia vedere l’output testuale che scaricarlo in più formati.

È inoltre possibile provare alcuni tool gratuiti: uno per la dettatura simultanea, una funzione per scaricare video da Internet sia formato audio che video, un chatbot per Slack e un’estensione per Google Chrome. Ovviamente queste funzioni sono disponibili anche nella versione a pagamento.

SpeechText.AI: quanto costa la versione a pagamento

Attualmente SpeechText.AI offre due versioni a pagamento: una web app e una API, vediamo cosa offrono e quanto costano.

Pacchetto Starter : 10$ e include 180 minuti totali di trascrizione audio/video, file da massimo 30 MB, file trascrivibili in più di 30 lingue, modello generale (non è quindi possibile inserire la categoria in cui rientra l’argomento dell’audio).

: 10$ e include 180 minuti totali di trascrizione audio/video, file da massimo 30 MB, file trascrivibili in più di 30 lingue, modello generale (non è quindi possibile inserire la categoria in cui rientra l’argomento dell’audio). Pacchetto Personal : 19$ e include 380 minuti totali di trascrizione audio/video, file da massimo 60 MB, file trascrivibili in più di 30 lingue, modelli specifici (è quindi possibile inserire la categoria in cui rientra l’argomento dell’audio).

: 19$ e include 380 minuti totali di trascrizione audio/video, file da massimo 60 MB, file trascrivibili in più di 30 lingue, modelli specifici (è quindi possibile inserire la categoria in cui rientra l’argomento dell’audio). Pacchetto Standard : 49$ e include 980 minuti totali di trascrizione audio/video, file da massimo 200 MB, file trascrivibili in più di 30 lingue, modelli specifici.

: 49$ e include 980 minuti totali di trascrizione audio/video, file da massimo 200 MB, file trascrivibili in più di 30 lingue, modelli specifici. Pacchetto Business: 99$ e include 2.000 minuti totali di trascrizione audio/video, file da massimo 1 GB, file trascrivibili in più di 30 lingue, modelli specifici.

La API di SpeechText.AI è comoda e pratica, specialmente per chi fa ampio uso di strumenti di trascrizione come questo, ecco i costi:

Pacchetto Lite : 49$ e include 2.700 minuti di riconoscimento, circa 15 lingue disponibili, sistema di speech recognition.

: 49$ e include 2.700 minuti di riconoscimento, circa 15 lingue disponibili, sistema di speech recognition. Pacchetto Startup : 99$ e include 5.800 minuti di riconoscimento, circa 15 lingue disponibili, sistema di speech recognition e assistente virtuale che sottolinea le parole chiave e riassume i testi.

: 99$ e include 5.800 minuti di riconoscimento, circa 15 lingue disponibili, sistema di speech recognition e assistente virtuale che sottolinea le parole chiave e riassume i testi. Pacchetto Production : 199$ e include 13.250 minuti di riconoscimento, circa 15 lingue disponibili, sistema di speech recognition e assistente virtuale che sottolinea le parole chiave e riassume i testi.

: 199$ e include 13.250 minuti di riconoscimento, circa 15 lingue disponibili, sistema di speech recognition e assistente virtuale che sottolinea le parole chiave e riassume i testi. Pacchetto Enterprise: 399$ e include 33.250 minuti di riconoscimento, circa 15 lingue disponibili, sistema di speech recognition e assistente virtuale che sottolinea le parole chiave e riassume i testi.

leggi anche Tecnologia, i 10 trend che nel 2023 cambieranno la nostra vita

SpeechText.AI: come sfruttare la sua intelligenza artificiale

Com’è stato possibile vedere, questo software di intelligenza artificiale offre davvero molte funzioni ed è davvero versatile. È per questo che i suoi sviluppatori lo hanno adattato per dare il meglio delle prestazioni in contesti tra loro molto diversi.

Una delle possibilità per sfruttarlo che sicuramente vengono in mente, specialmente agli universitari, è quella di affidare a SpeechText.AI il compito di prendere appunti di ciò che dice un docente durante la lezione, così da avere soltanto l’onere di studiare. Ma francamente sarebbe riduttivo usarlo solo per questo uso, poiché è possibile farci anche molte altre cose.

Ciò che è necessario notare è che i software di intelligenza artificiale stanno vivendo un momento molto positivo, il quale è iniziato alla fine del 2022. Recentemente si è sentito molto parlare di nuovi software che dovrebbero rendere la vita quotidiana delle persone più semplice. Tra quelli più citati ci sono ChatGPT e Dall-E 2, entrambi realizzati da OpenAI, realtà in cui è presente anche Elon Musk. Non è possibile sapere se app come queste continueranno a nascere oppure se il trend si fermerà a breve, ciò che è certo è che conviene rimanere ad osservare e approfittare dei benefici che si possono ottenere utilizzandole.