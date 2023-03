Analisi S&P500: una trappola per i trader long?

In queste ultime settimane il sistema bancario tradizionale, sia negli Stati Uniti che in Europa, ha mostrato grandi segni di incrinatura. Difatti, proprio in queste sessioni borsistiche il mercato ha modificato nuovamente le proprie aspettative: all’inizio del mese tutti scommettevano su un’inflazione più alta e quindi su un conseguente deciso ulteriore aumento del livello dei tassi d’interesse. Adesso, il mercato ha gettato nel cestino questo scenario e abbracciato l’idea che la Fed non possa far altro che tornare a proporre una politica monetaria espansiva.

Il mercato scommette su una nuova ripartenza azionaria

Molti investitori si stanno quindi domandando: questa volta ha senso seguire l’intuizione del mercato?

I prezzi di borsa attualmente riflettono un discreto grado d’indecisione e la continua modificazione delle aspettative degli operatori a causa delle innumerevoli novità di questo periodo ha portato molta volatilità e poca chiarezza riguardo la reale situazione economica globale. Lo dimostra il fatto che gli hedge fund che utilizzano strategie trend following siano fra i fondi speculativi che stanno registrato le peggiori performance in questo 2023 e molti manager attribuiscono la colpa proprio alla straordinaria indecisione dei mercati di questo momento.

I capitali si spostano con una velocità anomala da un comparto all’altro, seguendo le indicazioni provenienti dalla lettura dei dati economici e non solo. «Se perdi l’inizio del rally, perdi la maggior parte dei rendimenti», ha affermato Wylie Tollette, chief investment officer di Franklin Templeton Investment Solutions, e così sembrano ragionare molti fondi speculativi. Per questo motivo molti trader si mostrano diffidenti riguardo questa nuova scelta del mercato: i gestori restano troppo data dependent e quindi buona parte dei movimenti direzionali di questi giorni potrebbero in realtà essere solo una speculazione del momento.

S&P500: analisi tecnica

Osservando l’indice S&P500 su timeframe settimanale è possibile tracciare una trendline ribassista che inizia dai massimi del 2022 e termina con l’inizio del 2023. A febbraio, il valore dell’indice azionario statunitense ha rotto a rialzo la trendline segnalando un importante cambiamento di struttura tecnica che da ribassista passa a essere rialzista.

A marzo l’indice è ritracciato in prossimità della soglia dei 38.000 punti per poi rimbalzare nella zona dei 4.000 creando un pull-back pattern, conformazione tecnica che tipicamente amplifica la probabilità di continuazione del trend. Però, molti analisi trovano una spiacevole similitudine fra questa ripartenza e le bull trap che hanno caratterizzato l’S&P500 nel 1973 e nel 2008, prima del crollo dei mercati. Gli stessi si mostrano particolarmente preoccupati riguardo la possibilità che buona parte del pubblico borsistico possa sovraesporsi in questa ripartenza, alimentando così la dimensione del crollo nel caso di un nuova modificazione delle aspettative.