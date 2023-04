Sondaggi politici: volano Pd e M5s, in calo FdI e terzo polo. Schlein può battere Meloni?

Sorride ai principali partiti di opposizione l’ultimo sondaggio politico di Quorum/YouTrend, realizzato lo scorso 3 aprile all’indomani del successo del centrodestra alle elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia e poi diffuso da Sky Tg24.

Sondaggio Quorum 3 aprile Fonte Sky Tg24

Come si può notare dal sondaggio, ci sarebbe un deciso balzo in avanti da parte del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, confermando non solo il buon momento dei dem ora guidati da Elly Schlein, ma anche che i pentastellati sembrerebbero reggere confermandosi sui livelli delle ultime elezioni politiche.

Una crescita questa del Pd e del M5s che sembrerebbe essere avvenuta a discapito del duo Azione-Italia Viva, di Alleanza Verdi-Sinistra e di +Europa; restando sempre nel novero delle forze esterne al centrodestra, sarebbe in calo anche Per l’Italia con Paragone con la soglia di sbarramento del 4% delle elezioni europee 2024 che al momento sembrerebbe essere proibitiva per i partiti minori.

Complessivamente per il sondaggio sarebbe in crescita il centrodestra, con Lega e Forza Italia in ripresa anche se resta da capire come reagirà l’elettorato azzurro al ricovero in terapia intensiva di Silvio Berlusconi.

In leggera flessione invece Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni che così vedrebbe assottigliarsi la distanza che la separa da Elly Schlein anche se il margine di vantaggio di FdI sarebbe ancora molto ampio.

Sondaggi politici: la sfida Meloni-Schlein

L’ultimo sondaggio politico di Quorum/YouTrend sembrerebbe parlare chiaro: la scena nostrana al momento è dominata da Giorgia Meloni ed Elly Schlein, per una sfida tutta al femminile inedita per quanto riguarda il panorama politico italico.

La domanda di conseguenza è scontata: Elly Schlein può riportare il centrosinistra alla guida del Paese? La risposta è altrettanto semplice: al momento no, con Giorgia Meloni che può continuare a dormire sonni tranquilli anche se ci sarebbero alcuni campanelli d’allarme da non sottovalutare.

Per il sondaggio una coalizione di centrosinistra allargata al Movimento 5 Stelle sarebbe di poco sotto il 40%, riducendo sensibilmente il gap con un centrodestra che rischierebbe non tanto di perdere le elezioni, quanto di pareggiarle.

Se Schlein dovesse riuscire nella titanica impresa di realizzare quel “campo largo” che comprenderebbe anche il terzo polo, allora il centrosinistra potrebbe sognare anche il sorpasso ma, allo stato delle cose, mettere sotto lo stesso tetto Conte e il duo Calenda-Renzi è pura utopia.

Nonostante il sondaggio positivo, Elly Schlein è ancora lontana dal poter impensierire Giorgia Meloni ma, vista la grande volatilità dell’elettorato italiano e le recenti difficoltà del governo, da qui ai prossimi cinque anni tutto può accadere.