Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Singapore costringe i cittadini a risparmiare. I risultati lasciano senza parole

Laura Pellegrini

26 Ottobre 2025 - 19:53

Lavoratori e datori di lavoro sono obbligati a versare una percentuale del reddito in un fondo personale che copre pensione, assistenza sanitaria e abitazione.

Singapore costringe i cittadini a risparmiare. I risultati lasciano senza parole

Seguici su

Il sistema di risparmio di Singapore è considerato uno dei modelli finanziari più disciplinati ed efficaci al mondo: lo Stato obbliga i lavoratori e i datori di lavoro a versare una parte del loro reddito in un fondo personale per garantire a tutti i cittadini una certa indipendenza economica e finanziaria. Grazie a questo Fondo di Previdenza Centrale (CFP) le persone sono in grado di affrontare le principali spese della vita, tra cui la pensione, l’eventuale assistenza sanitaria e l’alloggio.

Questo modello di risparmio forzato ha permesso a Singapore di diventare uno dei Paesi più ricchi al mondo e di mantenere uno dei tassi di risparmio familiare più alti al mondo. Qual è il segreto di questo successo?

Come funziona il sistema di risparmio forzato di Singapore

Tutti i cittadini di Singapore sono costretti a versare una parte del proprio reddito nel cosiddetto Fondo di Previdenza Centrale (CFP) per prepararsi finanziariamente a eventuali spese future che possono riguardare l’acquisto di un immobile, l’eventuale assistenza sanitaria necessaria o la pensione futura.

Il CFP è stato istituito nel 1955, quando Singapore non era ancora un Paese indipendente, ma ha permesso all’isola di costruire un’economia solida e di accumulare ricchezza e benessere. In pratica, ogni mese il lavoratore deve versare dei contributi obbligatori nel proprio fondo personale.
Al contempo, il datore di lavoro versa una somma corrispondente nelle stesso fondo e si fa carico di tutti i calcoli e gli adempimenti connessi.

I cittadini, inoltre, possono versare anche dei contributi aggiuntivi volontari nel proprio fondo personale, secondo la propria disponibilità, per aumentare i propri risparmi.

Ogni fondo CFP è tassato e matura degli interessi nel tempo. Esistono diverse tipologie di fondi personali: per esempio, quelli dedicati alla pensione, all’acquisto di una casa o alle spese sanitarie.

Contributi CFP obbligatori: quanto versano i lavoratori e i datori di lavoro?

Le aliquote contributive obbligatorie sono piuttosto elevate e si applicano a tutti i cittadini e residenti permanenti di Singapore che guadagnano più di 50 dollari al mese, indipendentemente dal fatto che lavorino a tempo pieno, part-time o in forma occasionale.

Gli importi dei contributi, comunque, vengono calcolati in base al reddito disponibile affinché non si vada a gravare sul bilancio familiare, variano in base all’età del lavoratore e allo stato occupazionale.

Il Governo adegua periodicamente le aliquote in base alle tendenze demografiche e all’andamento economico del Paese. Per il 2025, ad esempio, il CPF si applica solo ai primi 7.400 dollari dello stipendio mensile di una persona: qualsiasi importo superiore è esente. Ciò significa che un lavoratore che percepisce uno stipendio pari a 10.000 dollari, pagherà i contributi solo sui primi 7.400.

Le aliquote contributive 2025 sono pari al:

  • 20% per i dipendenti di età pari o inferiore a 55 anni con un reddito mensile superiore a 750 dollari;
  • 17% per i datori di lavoro che assumono personale dipendente.
    Questo significa che il 37% dello stipendio viene risparmiato automaticamente e messo da parte per eventuali spese future.

Il segreto della ricchezza e del benessere economico di Singapore

Il sistema di risparmio forzato per tutti i cittadini e i datori di lavoro è un meccanismo che funziona e i dati sul PIL e sulla ricchezza del Paese lo confermano. Basti pensare che oltre il 90% dei cittadini di Singapore possiede una casa, i risparmi per la pensione sono stabili, la sanità registra risultati eccellenti e il debito pubblico rimane contenuto.

Relativamente ai dati 2025, l’economia di Singapore è cresciuta più del previsto nel terzo trimestre dell’anno, nonostante registri un piccolo calo su base annua dovuto a un rallentamento della produzione manifatturiera.

Il Ministro del Commercio e dell’Industria ha evidenziato una crescita del PIL pari al 2,9% su base annua e del 5,4% su base trimestrale. Se consideriamo il valore del PIL pro-capite, Singapore si colloca al terzo posto a livello globale (2024) con un valore di circa $133.737 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Risparmio
# Pensione
# Fondo di garanzia
# Singapore

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

La psicologia degli amministratori delegati fedeli a Trump

Finora pochi dirigenti hanno criticato pubblicamente il presidente, anche se (…)

24 ottobre 2025

Perché siamo sempre più pessimisti?

Il pessimismo è ormai una scorciatoia per la rispettabilità intellettuale. (…)

21 ottobre 2025

Social media, la fine dei gatekeepers

Le comunità in Italia e Germania che avevano avuto accesso anticipato alla (…)

17 ottobre 2025

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Selezionati per te

Questo è il re più ricco del mondo. Ha 17.000 case, 38 jet privati, 300 auto e 52 yacht di lusso

Economia internazionale

Questo è il re più ricco del mondo. Ha 17.000 case, 38 jet privati, 300 auto e 52 yacht di lusso

L'azienda russa Gazprom è piena di debiti. Ecco la cifra da capogiro

Economia internazionale

L’azienda russa Gazprom è piena di debiti. Ecco la cifra da capogiro

Correlato

Solo così i dipendenti possono risparmiare oltre 1.000 euro al mese

Lavoro e Diritti

Solo così i dipendenti possono risparmiare oltre 1.000 euro al mese