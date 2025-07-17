Il patrimonio di Shakira, ecco quanto guadagna la cantautrice colombiana

Il patrimonio di Shakira non è un argomento banale, visto che stiamo parlando di una delle cantanti più famose - e ricche - al mondo.

Shakira non ha bisogno di presentazione. Da due decenni la cantautrice colombiana ha accompagnato con i suoi testi ogni generazione, immortalando persino il Campionato mondiale di calcio 2010 con il successo Waka Waka (This Time for Africa).

Con il tempo si è imposta come una delle artiste pop latinoamericane più influenti e riconosciute al mondo, grazie al suo talento musicale poliedrico, alle sue performance carismatiche e alla sua capacità di unire culture, lingue e stili musicali.

La sua fama si fonda su una combinazione di successo discografico, impatto mediatico e impegno sociale, ma di lei molto si è parlanto anche in merito alla vita privata: celebre è la canzone Music Sessions #53 dove la cantautrice racconta il rapporto e la sua fine con l’ex marito Gerard Piquè.

Vediamo allora quanto guadagna Shakira, dando uno sguardo al patrimonio e alla biografia della cantante colombiana che è al top anche nella classifica delle star della musica più ricche al mondo.

Il patrimonio di Shakira

Il patrimonio personale di Shakira è stimato tra 300 e 400 milioni di dollari, sostenuto da un mix ben equilibrato di carriera musicale, tournée, sponsorizzazioni, investimenti e proprietà immobiliari

Tanti soldi e tanti guai. In passato Shakira è stata accusata di evasione fiscale per un valore di 14,5 milioni di euro (tra il 2012 e il 2014). La giustizia spagnola ha chiesto una multa di 24 milioni di euro e 8 anni di carcere.

Alla fine Shakira ha accettato un accordo con la procura con il pagamento di circa 7,5 milioni di euro come multa (50 % dell’importo inizialmente contestato) più altri 432.000 euro per ottenere una pena sospesa di 3 anni senza detenzione. La cantante ha definito la scelta “una decisione presa per il bene dei miei figli”.

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I guadagni di Shakira

Durante la sua carriera Shakira ha venduto oltre 80 milioni di dischi nel mondo, ottenendo più di 100 premi internazionali tra cui Grammy e Latin Grammy.

Stando a quanto rivelato da Forbes, sembrerebbe che ogni anno la cantautrice colombiana guadagni circa 35 milioni di dollari., considerando anche sponsor e collaborazioni.

Un guadagno non solo musicale, ma composto di diritti, sponsorizzazioni e ovviamente investimenti avvenuti nel tempo. Anche i suoi tour per il mondo sono piuttosto soddisfacenti per le tasche di Shakira, con serie di concerti dagli incassi anche superiori ai 100 milioni di dollari.

Inoltre i suoi diritti editoriali sono stati venduti nel 2021 a Hipgnosis Songs Fund per circa 100 milioni di dollari, garantendole così ricavi immediati significativi.

Oltre a una cantante Shakira è anche un personaggi pubblico e grazie a questo ha partecipato a diversi film e show televisivi come The Voice incassando 12 milioni di dollari a stagione.

Nel tempo i guadagni sono stati investiti nel settore immobiliare e oggi sembra che Shakira possieda un patrimonio di 300 milioni di dollari, tra cui una villa a Miami e una proprietà alle Bahamas.

Chi è Shakira: biografia e carriera

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conosciuta come “Shakira” è una cantautrice colombiana di Barranquilla. Classe 1977, Shakira inizia a scrivere e fare musica già all’età di 8 anni. Oggi è una delle rappresentati del pop latino, grazie a una serie di successi che l’hanno portata ad ampliare il suo pubblico negli Stati Uniti.

Il primo grande successo nella carriera da artista è stato sicuramente l’album Laundry Service, con oltre 20 milioni di copie vendute, uno degli album più venduti di sempre.

Il percorso di Shakira passa attraverso la scrittura fin dai primi anni di vita, ma la madre ha raccontato che avesse interessi anche per le scienze e le danze. Dopo aver iniziato a scrivere testi musicali però la sua strada era stata tracciata e quando a 11 anni ha imparato a suonare la chitarra anche la famiglia si è convinta di questo.

Così a soli 14 anni (1991) Shakira incide il suo primo album intitolato Magia e pubblicato con Sony Music Colombia. Da quel momento, a parte alcuni brani poco di successo a livello globale, l’artista non ha mai smesso di crescere in notorietà e capacità, iniziando anche a cantare in inglese.

Dopo la fine del matrimonio con Antonio De la Rúa, Shakira si lega a Gerard Piqué. Il matrimonio finisce però nel 2022 in seguito a una relazione extraconiugale di Piqué e Shakira inizierà a scriverne come per esorcizzare quanto accaduto nel tempo.